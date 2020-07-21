Источник: «Рубин» интересуется Кокориным и Луценко
«Рубин» интересуется услугами нападающего «Сочи» Александра Кокорина, сообщает журналист «Спорт-Экспресс» Константин Алексеев.
По его данным, на футболиста также претендует московское «Динамо». Помимо этого, кандидатуру Кокорина продолжают обсуждать в руководстве питерского «Зенита».
Ранее его нынешний клуб «Сочи», где форвард находится в аренде, предложил футболисту полноценный контракт.
Также, по данным журналиста Вячеслава Короткина, в сферу интересов «Рубина» может входить нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко.
Напомним, ранее казанский клуб сообщил об уходе защитника Данила Степанова в «Ротор».СпортФутбол Татарстан
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