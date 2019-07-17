В Крыму отравились 47 детей из Татарстана

Фото: "Реальное время"

В Крыму в санатории «Лучистый» отравились десятки детей, по данным МЧС, на данный момент госпитализированы 47 из них. Все заболевшие — дети из Татарстана. Ситуацию взял на личный контроль президент республики Рустам Минниханов.

— Президент Республики Татарстан взял вопрос на контроль, все наши службы в контакте с крымскими коллегами (администрация, Роспотребнадзор, МЧС). На месте находится наш уполномоченный по правам ребенка Гузель Удачина (у нее была плановая командировка), она еще вчера вечером побывала в больнице, оценила состояние детей, все они в стабильном состоянии, рисков их здоровью сейчас нет. По данным МЧС, госпитализированны сейчас 47 детей. Рустам Нургалиевич поручил системно информировать его о состоянии здоровья наших детей, — сообщила «Реальному времени» официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Также спикер Кремля обратила внимание, что президент очень щепетильно относится к вопросу безопасности детей, в том числе во время летнего отдыха в лагерях. «Буквально неделю назад по его поручению Роспотребнадзор провел проверку детских лагерей республики и огласил результаты, по итогам проверок Рустам Нургалиевич дал жесткое поручение привлечь к ответственности тех, кто пренебрегает здоровьем детей. Для него эта тема особая» — добавила Галимова.

Ранее «Реальное время» сообщало, что ЧП произошло в одном из детских санаториев в Евпатории. Начальник лагеря рассказал, что у всех заболевших рвота и диарея.