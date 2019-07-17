За путевки в лагерь, где отравились татарстанские дети, родители заплатили по 36,6 тыс. рублей

Фото: Инна Серова

До пятницы не выпишут из больницы татарстанских детей, отравившихся на отдыхе в лагере «Лучистый» под Евпаторией, сообщил журналистам на пресс-конференции министр молодежи РТ Дамир Фаттахов. По его словам, сейчас в инфекционной больнице Евпатории находятся 47 детей и четверо вожатых из Татарстана.

Всего в эту смену в «Лучистый» заехали 201 ребенок и 21 педагог из нашей республики. Еще шесть детей из РТ находятся под наблюдением в изоляторе лагеря и при обнаружении признаков инфекции могут быть госпитализированы.

По словам Фаттахова, в лагере, рассчитанном на одновременный прием 700 отдыхающих, сейчас находятся дети из трех регионов России, в частности из Иркутска. За путевки, включающие проезд до места отдыха и обратно, татарстанские родители заплатили по 36580 рублей, еще 30272 рубля на каждого ребенка доплатил бюджет РТ.

Лагерь «Лучистый» впервые принимает татарстанских детей, он выиграл тендер, объявленный ГБУ «Черноморец». Учреждение заработало на контракте по приему 1000 детей из Татарстана порядка 30 млн рублей. Пострадали от отравления отдыхающие третьей смены. Отравление, предположительно, вызвано салатом, который дети съели на ужин.

