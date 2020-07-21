Аналитика «Реального времени»: расходы на «твердую соцподдержку» в Татарстане выросли за 7 лет вдвое

С 2013 года в России «пропал» миллион получателей ЕДВ, индексация которых не успевает за инфляцией

В России и Татарстане продолжают «исчезать» получатели единых денежных выплат — с 2013 года пропал целый миллион. Только в Татарстане в прошлом году число инвалидов — получателей ЕДВ — сократилось на 3,5 тыс. человек. Одновременно, несмотря на заверения чиновников о ежегодной индексации, покупательная способность выплат за 7 лет упала на 13% — она не успевает за инфляцией. Несмотря на декларированные цели авторов «монетизации льгот», расходы на «твердую соцподдержку», например, в Татарстане в 2013 — 2019 гг. выросли в два с лишним раза. Ежегодно они увеличиваются гораздо быстрее, чем расходы на ЕДВ — из них половина объема идет на лекарства и больных хроническими и тяжелыми заболеваниями, то есть и на инвалидов, которые исчезают на глазах.

Что такое ЕДВ — плод монетизации льгот 16-летней давности

Напомним, понятие «ежемесячная денежная выплата» было введено в августе 2004 года Федеральным законом №122-ФЗ с целью замены льгот социально незащищенным категориям граждан в натуральной форме на денежные компенсации. Закон оговаривал обязанность субъектов РФ и муниципальных образований «вводить эффективные правовые механизмы, обеспечивающие сохранение и возможное повышение ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан с учетом специфики их правового, имущественного положения, а также других обстоятельств».

С учетом требования и инфляционных процессов размер ЕДВ, который отличается в зависимости от разных категорий льготников, регулярно индексировался. Впрочем, получатели выплат все равно жаловались, что ЕДВ изначально не была адекватной заменой натуральным льготам, а реальный рост цен при индексации выплаты с учетом инфляции дополнительно ее удешевил.

Сегодня ЕДВ предоставляется определенным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации, ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС и других категорий граждан. Устанавливается ЕДВ и выплачивается территориальным органом ПФР, в нашем случае — в отделениях ПФР по Татарстану.

К федеральным ЕДВ, относится ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая территориальными органами Пенсионного фонда РФ ветеранам Великой Отечественной войны. Фото Романа Хасаева

Размер ежемесячной денежной выплаты в 2020 году был проиндексирован с 1 февраля на 3%, исходя из фактического индекса роста потребительских цен за 2019 год, выплат, пособий и компенсаций, сообщается на сайте Пенсионного фонда. При этом для различных категорий граждан размер ЕДВ разный. К федеральным ЕДВ, которые должны ощутить прибавку на себе, относится ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая территориальными органами Пенсионного фонда РФ ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалидам, включая детей инвалидов, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, а также лицам, пострадавшим в результате воздействия радиации.

Татарстан проиндексировал свои ЕДВ на 3,8%

Отметим, что с 1 февраля прошлого года индексация была выше, составив 4,3% (официальный размер инфляции за 2018 год). 20 февраля 2019 года президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, «потребовал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям» и заявил, что с 2019 года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат «должна осуществляться сверх прожиточного минимума пенсионера».

На реализацию закона, предполагающего доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума, потребуется выделить из федерального бюджета дополнительно 58,4 млрд рублей в течение трех лет. Сами суммы, необходимые для выплат, идут как из федерального бюджета, так и из бюджета региона. В Татарстане утвердили размер своих ежемесячных денежных выплат на 2020 год еще в сентябре прошлого года — их повысили на 3,8%.

Таким образом, ЕДВ ветеранам труда выросла с 486 до 505 рублей, для сирот-школьников из приемных семей она составила 10 375 рублей, пострадавшим от политических репрессий — 632 рубля. Ежемесячная денежная выплата на проезд пенсионерам, размер дохода которых не превышает 20 тыс. рублей — 505 рублей. Если доход пенсионера составляет 2 025 тыс. рублей, размер такой выплаты составит 180 рублей.

Средний размер назначенных денежных выплат на человека в Татарстане (руб.) на 1 января 2020 года



2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Всего 2291,8 2209,7 2169,1 3341 1961,9 1878,9 1803,9 1723,7 Ветераны боевых действий 2 908,4 2 784,9 2 716,1 2 578,3 2 409,1 2 281,1 2 171,6 2 056 Ветераны Великой Отечественной войны 3 060,3 2 856,8 2 772,9 2 637,2 2 466,7 2 326,8 2 196,9 2 061,5 Военнослужащие, проходившие военную службу вне действующей армии 1 296,8 1 265,4 1 375,1 1 297 1 178,7 1 115,9 1 049,1 967,1 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей 45 206,4 43 284,4 44 174 42 946,3 46 222,6 43 714,2 42 143,4 40 403,5 Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы 47 694,3 45 785,2 44 606,4 42 445,7 39 647,5 37 600,4 35 963,9 34 246,5 Дети-инвалиды 2 008,6 1 928,9 1 899,7 1 818,4 1 717,8 1 643,3 1 572,4 1 501,3 Инвалиды 2 222,7 2 143,7 2 103,2 2 015 1 902,7 1 820 1 744,6 1 663,8 Инвалиды войны и приравненные к ним категории граждан 5 130,8 4 906,3 4 784,5 4 534,3 4 237,5 4 015,6 3 820,2 3 610 Лица, награжденные знаком

«Жителю блокадного Ленинграда» 2 844,1 2 689,5 2 595,9 2 478 2 316,9 2 187 2 090,9 1 968,2 Лица, подвергшиеся воздействию радиации 2 178 2 100,8 2 073,5 1 988 1 874,6 1 784,8 1 704,8 1 612,5 Лица, работавшие в период ВОВ на оборонительных объектах, на строительстве оборонительных и военных объектов 0 0 0 0 0 0 0 1 056,3 Родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте 3 872,8 3 707,1 3 609,8 3 428,3 3 211,9 3 041,6 2 900,3 2 753,8 Участники Великой Отечественной войны 3 433,8 3 129,3 3 055,3 2 870,3 2 679 2 506,5 2 326,3 2 178,5 Участники ВОВ и приравненные к ним категории граждан, за исключением военнослужащих, проходивших военную службу вне действующей армии 3 842,4 3 644,3 3 547 3 341 3 125,1 2 955,7 2 844,6 2 689,7 Члены семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы















Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий 1 489,2 1 430,5 1 395,8 1 329,6 1 247,9 1 185,6 1 129,2 1 069

За год в Татарстане «потерялись» еще 3,5 тысячи льготников

Самая большая сумма ЕДВ выплачивается Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы и членам семей погибших героев — до 65,6 тыс. рублей (годом ранее было 63,7 тыс. рублей), а также Героям Соцтруда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы — 48,38 тыс. рублей (годом ранее было почти 47 тыс. рублей). Самая большая категория людей, получающих ЕДВ, — это инвалиды. Для них размер ЕДВ, в зависимости от группы, варьируется от 2,7 до 3,78 тыс. рублей (за год фактически не изменился). Инвалиды войны, как и участники Великой Отечественной, ставшие инвалидами, получают больше — до 5,6 тыс. рублей.

«Реальное время» ранее сообщало о том, что число получателей ЕДВ в Татарстана ежегодно сокращается: сами льготники (включая бывших) отмечают, что не только в Татарстане, но и в России «идет целенаправленное сокращение расходов на соцподдержку в форме ЕДВ», а чиновники, например, «серьезно шерстят списки льготников из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», доходя до судов с Пенсионным фондом и МЧС.

Так, по данным аналитической службы «Реального времени», всего в Татарстане в прошлом году получали ЕДВ — 336,7 тыс. человек, при этом число получающих ЕДВ с каждым годом снижалось. Еще в 2013 году их было 369,7 тыс. человек, то есть, за 6 лет, с 2013 по 2019 год, их стало почти на 10% меньше. 2020 год не стал исключением, за год «потерялись» еще почти 3,5 тыс. льготников. Если еще пару лет назад ЕДВ получал в среднем каждый 10-й житель Татарстана, то сегодня уже скорее каждый 12-й.

Численность получателей ЕДВ в Татарстане



2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Всего, в том числе 333 338 336 751 340 660 346 564 353 794 357 960 364 717 инвалиды войны 2 677 3 142 3 693 4 357 5 214 6 268 7 434 ветераны Великой Отечественной войны 221 255 275 310 348 393 431 ветераны боевых действий 29 091 28 856 28 493 28 232 28 057 27 949 27 788 члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий 6 478 7 242 8 156 9 006 9 871 10 850 11 912 инвалиды 276 704 279 335 282 509 287 134 292 309 294 571 298 979 дети-инвалиды 15 574 15 243 14 768 14 618 14 948 14 705 14 727 родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте 625 685 748 835 934 1 057 1 223 лица, подвергшиеся воздействию радиации 1 917 1 939 1 956 2 009 2 053 2 102 2 151 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей 26 26 29 31 27 30 33 из них члены семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы 22 22 25 27 23 26 28 Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы 25 28 33 32 33 35 39

Больше всего за 6 лет в Татарстане сократилось число инвалидов, получающих ЕДВ

Основная масса получающих ЕДВ — инвалиды. И именно по этой массе идет ежегодное снижение: с 2014 года число таких инвалидов сократилось почти на 8% — с 300 тыс. человек до 276,7 тыс. На втором месте ветераны боевых действий — их 29 тыс. человек. И как раз ветеранов боевых действий с каждым годом становится больше (из-за военных действий в Сирии и проч.), правда из-за кратно меньшей численности они несущественно влияют на статистику.

За 6 лет больше в Татарстане стала и численность детей-инвалидов. Их число выросло на 5,7% — с 14,7 до 15,6 тыс. рублей. При этом отметим, что только в 2020 году детей-инвалидов с правом на ЕДВ стало на 2,2% больше.

По всем остальным категориям получателей ЕДВ, включая инвалидов, за 6 лет численность упала. Больше всего сократилось по понятным причинам число инвалидов войны — на 60%: с 7,4 до 2,6 тыс. человек. Наполовину сократилось и число ветеранов Великой Отечественной войны — с 431 до 221, почти на столько же и членов семей погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны (с почти 12 тыс. до 6,4 тыс.).

На 10% меньше стало лиц, подвергшихся радиации — их осталось 1,9 тыс. Здесь отметим, что цифры свидетельствует о, мягко говоря, неправде тех чиновников, которые, объясняя снижение числа получателей ЕДВ, упирают на умирание инвалидов и участников Великой Отечественной войны — их число непропорционально мало в общей статистике, уменьшается же численность обычных инвалидов, ни на каких войнах не бывавших (см. ниже).

По всем остальным категориям получателей ЕДВ, включая инвалидов, за 6 лет численность упала. Фото Рината Назметдинова

С 2013 года в России «пропал» целый миллионный городок инвалидов — почему?

Татарстан тут находится в общероссийском фарватере. Так, с 2013 по 2020 год число получателей ежемесячных денежных выплат, по данным Пенсионного фонда РФ, снизилось на 8,7% или более 500 тыс. человек (и это учитывая добавление в виде Крыма и Севастополя): с 16,5 до 15 млн человек, потерялось примерно население Набережных Челнов.

Сильнее всего на эту статистику повлияло снижение численности инвалидов на 10%, или 1 млн человек. Прежде всего, инвалидов I и II группы (минус 17 и 20% соответственно). К примеру, инвалидов II группы стало меньше на 1,25 млн человек за семь лет — это фактически население столицы региона. Для сравнения, численность инвалидов войны за эти годы тоже сократилась, и даже на 64% — но в общем море статистики они не так существенны: с 426,2 тыс. до 156,2 тыс. человек.

На ситуацию обратили внимание и федералы. Так, канал Russia Today, который сложно обвинить в нарочитой оппозиционности, отметил в конце прошлого года, что хотя по версии чиновников, все это потому, что «растет качество жизни и здравоохранения, сокращается доля инвалидов с самыми тяжелыми диагнозами, уходят ветераны Великой Отечественной войны», но, вероятнее всего, главная причина в другом: «Медико-социальные комиссии стали все чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности».



Численность получателей ЕДВ в России



2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Всего 15 031 213 15 247 801 15 424 472 15 673 288 15 986 880 16 196 567 16 272 156 16 455 031 в том числе:















инвалиды войны 156 260 178 757 205 496 238 134 277 645 321 646 369 315 426 209 ветераны Великой Отечественной войны — всего 134 735 149 280 163 510 178 817 194 767 210 366 226 366 245 014 в том числе:















участники Великой Отечественной войны — 60 769 68 793 76 535 85 467 94 596 103 741 113 456 125 053 всего в том числе:















участники Великой Отечественной войны, 58 777 66 162 73 113 81 050 89 005 96 852 105 131 114 888 за исключением военнослужащих, проходивших военную службу вне действующей армии военнослужащие, проходившие военную 1 992 2 631 3 422 4 417 5 591 6 889 8 325 10 165 службу вне действующей армии лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 73 888 80 385 86 849 93 199 99 986 106 424 112 678 119 689 Ленинграда» лица, работавшие в период Великой Отечественной 78 102 126 151 185 201 232 272 войны на оборонительных объектах, на строительстве оборонительных военных объектов, члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в портах других государств ветераны боевых действий 1 488 285 1 438 201 1 368 156 1 335 776 1 323 472 1 312 071 1 296 235 1 274 903 члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий и приравненные к ним категории граждан 227 445 250 085 274 869 304 955 337 258 368 190 399 391 435 946 Инвалиды — всего 10 814 937 11 003 690 11 174 570 11 374 797 11 617 397 11 761 671 11 780 525 11 888 506 в том числе:















инвалиды 4) I группы 1 381 387 1 407 490 1 437 519 1 473 797 1 518 549 1 564 103 1 608 525 1 656 690 инвалиды 5) II группы 4 978 911 5 167 382 5 349 383 5 536 141 5 737 110 5 926 715 6 056 717 6 227 080 инвалиды 6) III группы 4 454 639 4 428 818 4 387 668 4 364 859 4 361 738 4 270 853 4 115 283 4 004 736 инвалиды, не имеющие степени ограничения − − − − − − − − способности к трудовой деятельности дети-инвалиды 687 128 672 323 653 919 632 273 619 356 603 074 583 132 571 502 родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания связанного с пребыванием на фронте 18 768 20 393 22 217 24 408 26 956 29 933 33 601 37 468 лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан 7) — всего 1 500 780 1 532 008 1 558 466 1 580 598 1 586 290 1 585 600 1 579 296 1 570 884 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей 7) 1 938 2 024 2 104 2 227 2 314 2 466 2 605 2 750 из них члены семей Героев Советского Союза, 1 357 1 435 1 512 1 621 1 703 1 830 1 944 2 063 Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы 7) Герои Социалистического Труда, Герои Труда России и полные кавалеры ордена Трудовой Славы 7) 937 1 040 1 165 1 303 1 425 1 550 1 690 1 849

Индексация ЕДВ в Татарстане не успевает за инфляцией

Средний размер выплат в Татарстане составлял год назад всего 2,2 тыс. рублей (неиндексированных — на 1 января 2019 года, с февраля — 2,3 тыс. рублей). С 2013 года он вырос лишь на 500 рублей (но статистически и в относительных цифрах — аж на 30%). С 2013 по 2020 год размер ЕДВ в Татарстане вырос уже на 33%, но составляет пока всего 2,29 тыс. рублей. Рост ЕДВ на 33%, несмотря на индексации последних лет, в результате заметно ниже и роста потребительских цен за эти годы.

Для сравнения, инфляция с 2013 по 2020 год составила 45,9% (в 2013 годовая инфляция составляла 6,45%, в 2014 — 11,36%, в 2015 — 12,91%, в 2016 — 5,38%, в 2017 — 2,52%, в 2018 — 4,27%, в 2019 — 3,05%). То есть в покупательском выражении ЕДВ к 2020 году потеряла 13%.

Это касается средней ЕДВ вообще, но для самой массовой категории получателей — инвалидов (которых и так становится меньше) — рост за 7 лет тоже составил всего 33,5% (с 1,6 до 2,2 тыс. рублей). Больше всего проиндексировали ЕДВ для участников и ветеранов войн — в 1,5 раза: до 3—3,4 тыс. рублей. Самую высокую ЕДВ получают Герои Соцтруда, живущие в Татарстане — 45,7 тыс. рублей. Но учитывая число лиц, получающих самую высокую ЕДВ, то есть инвалидов, больше всего из бюджета РФ и РТ уходит на них — при ЕДВ в 2,1 тыс. рублей это 598,8 млн рублей.

Сократили расходы на малоимущих, увеличили — на поддержку детей

Как мы уже отмечали в прошлом году, впервые тогда за долгое время снизились и расходы консолидированного бюджета Татарстана на ЕДВ. Напомним, с 2013 по 2017 год расходы выросли на четверть — с 9,6 млрд до 12 млрд рублей, а в 2018 году они внезапно сократились до 11,8 млрд рублей. В 2019 году, к счастью, расходы на реализацию мер социальной поддержки граждан в денежной форме вновь выросли, составив 12,1 млрд рублей. Но это лишь на 21 млн рублей больше, чем в 2017 году.



Расходы бюджета Татарстана на соцподдержку граждан в денежной форме (тыс. рублей)



2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Всего 12 113 718 11 871 143 12 092 636 11 514 193 11 369 782 10 749 011 9 653 930 Ветераны труда 3 004 609 3 017 509 3 095 419 3 076 704 3 260 575

3 129 951 Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию 48 578 52 084









Граждане, удостоенные почетных званий, имеющие особые заслуги 73 804 62 474









Дети из отдельных категорий семей 622 198 255 816 616 524 211 769 191 334

149 879 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 1 285 955 1 282 573 1 250 160 189 567 174 868

438 619 Доноры 57 140 51 720









Другие категории граждан, в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 9 062 067 8 803 435 8 942 749 8 379 906 8 048 536 7 478 776 6 455 453 Другие категории граждан, имеющие право на льготы 49 183 51









Категории граждан, отнесенные к компетенции субъектов Российской Федерации 3 051 651 3 067 708 3 149 887 3 134 287 3 321 246 3 270 235 3 198 477 Лица, получающие компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях 1 013 465 1 008 339









Лица, страдающие социально-значимыми, хроническими, тяжелыми и т. п. заболеваниями 4 291 4 181









Малоимущие граждане 1 291 716 1 631 488 1 981 911 2 054 631 2 090 139

2 054 034 Малоимущие семьи с детьми 341 949 382 496









Отдельные категории специалистов 138 075 144 276









Пенсионеры и лица старшего возраста

2 621 440 2 587 100 2 507 263 2 434 863

1 969 011 Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 30 848 31 439 32 425 32 479 32 767

33 150 Семьи с детьми 2 324 054 2 697 332







1 777 790 Семьи с детьми, молодые семьи



2 213 546 3 156 429 2 890 300



Труженики тыла 16 194 18 760 22 043 25 104 27 904

35 376

Рост расходов на соцподдержку был в прошлом году обеспечен четырьмя категориями льготников — главным образом поддержкой детей из отдельных категорий семей, на которых было выделено сразу на 366,4 млн рублей больше (всего — 622,2 млн рублей). При этом на 13 млн рублей сократили расходы на соцподдержку ветеранов труда и особенно на малоимущих граждан и малоимущие семьи с детьми. Для сравнения: если в 2018 году на соцподдержку малоимущих выделяли 1,6 млрд рублей, то в прошлом году — 1,3 млрд рублей.



Большей частью 12 млрд рублей в прошлом году пошло на прямые денежные выплаты — 63,7%, или 7,7 млрд рублей. Еще треть потратили на льготы на оплату услуг ЖКХ (3,6 млрд). На проезд льготников в городском и пригородном транспорте пошло 209,5 млн рублей, на лекарства и медуслуги — лишь 82 млн рублей.

Расходы бюджета Татарстана на соцподдержку в денежной форме в 2019 году



Всего Денежная выплата На оплату жилого помещения и коммунальных услуг Проезд городским и пригородным транспортом Обеспечение жилыми помещениями Оплата за пользование телефоном или его установку На питание Лекарственное обеспечение, обеспечение изделиями медицинского назначения и медицинские услуги Другие меры социальной поддержки Проезд на междугородном транспорте Всего 12 113 718 7 727 130 3 604 419 209 488 204 846 126 387 101 034 82 072 57 146 1 196 Ветераны труда 3 004 609

















Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию 48 578

















Граждане, удостоенные почетных званий, имеющие особые заслуги 73 804

















Дети из отдельных категорий семей 622 198

















Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 1 285 955

















Доноры 57 140

















Другие категории граждан, в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 9 062 067

















Другие категории граждан, имеющие право на льготы 49 183

















Категории граждан, отнесенные к компетенции субъектов Российской Федерации 3 051 651

















Лица, получающие компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях 1 013 465

















Лица, страдающие социально-значимыми, хроническими, тяжелыми и т.п. заболеваниями 4 291

















Малоимущие граждане 1 291 716

















Малоимущие семьи с детьми 341 949

















Отдельные категории специалистов 138 075

















Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 30 848

















Семьи с детьми 2 324 054

















Труженики тыла 16 194



















Несмотря на «монетизацию льгот»

При этом отдельно расходуются бюджетные средства на реализацию мер социальной поддержки граждан в натуральной форме, которые включают себя те же лекарства (но не деньги на них), обеспечение изделиями медицинского назначения и медицинские услуги, питание, обеспечение жилыми помещениями, санаторно-курортное лечение или пребывание в доме отдыха. Это те самые «твердые» меры соцподдержки, от которых государство в 2004 году попыталось уйти через монетизацию льгот, вызвав бурные протесты по всей стране.

Оказалось, что несмотря на декларируемый уход от них, расходы бюджета Татарстана на эти «твердые» меры с 2013 по 2019 год выросли более чем в два раза — с 1,6 млрд до 3,6 млрд рублей (напомним, денежные — лишь на четверть). А с 2018 по 2019 год объем этих расходов вырос сразу на треть (тогда как расходов на сами выплаты — всего на 2%: с 11,8 до 12,1 млрд рублей).

Расходы бюджета Татарстана на соцподдержку граждан в натуральной форме (тыс. рублей)



2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Всего 3 575 312 2 769 126 2 687 687 2 520 956 2 316 431 1 961 667 1 654 014 Ветераны труда 114 058 109 786 105 567 100 698 94 106

85 521 Граждане, удостоенные почетных званий, имеющие особые заслуги 1 747 1 384









Дети из отдельных категорий семей 596 653 552 004 567 545 545 844 523 352

816 520 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 328 501 314 958 302 844 288 698 269 811



Другие категории граждан, в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 3 459 803 2 658 088 2 581 033 2 418 848 2 220 938 1 870 965 1 567 124 Другие категории граждан, имеющие право на льготы 2 062 1 422









Категории граждан, отнесенные к компетенции субъектов Российской Федерации 115 509 111 038 106 654 102 108 95 493 90 702 86 890 Лица, страдающие социально-значимыми, хроническими, тяжелыми и т. п. заболеваниями 1 671 250 968 830









Отдельные категории специалистов 57 091 88 066









Пенсионеры и лица старшего возраста

46 551 30 781 30 621 36 180

23 766 Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 1 215 1 062 873 1 120 1 020

909 Студенты, учащиеся, школьники 724 104 684 873









Труженики тыла 236 190 214 290 367

460

Половина расходов на немонетизированные льготы идет на лекарства и хроников

Впрочем, объем этих средств, конечно, в 3,5 раза меньше тех, которые направляются на выплату ЕДВ: в 2019 году на лекарства и прочие «натуральные» формы поддержки, включая лекарства и медуслуги, потратили 3,6 млрд рублей, из них 1,6 млрд рублей направили лицам, страдающим социально-значимыми, хроническими и тяжелыми формами заболеваний (очевидно, что и в том числе инвалидам), объем средств на них в Татарстане вырос в 2019 году 1,7 раза. Дети-сироты и дети из отдельных категорий семей получили еще 925 млн рублей, а студенты — 724,1 млн.

Как следствие вышесказанного, половина бюджетных средств на соцподдержку в «твердой» форме была выделена именно на лекарственное обеспечение, обеспечение изделиями медицинского назначения и медицинские услуги: 1,8 млрд рублей (в 2018 году — был всего 1 млрд рублей). Еще 1,3 млрд рублей (1,23 млрд — в 2018 году) ушло на питание — чернобыльцам, например, полагается спецрацион, официально утвержденный набор продуктов. Для сравнения — на путевки в санатории и на курорты Татарстан потратил всего 135,5 млн рублей — почти столько же, сколько и в 2018 году (134,6 млн).

Расходы бюджета Татарстана на соцподдержку в натуральной форме в 2019 году



Всего Лекарственное обеспечение, обеспечение изделиями медицинского назначения и медицинские услуги На питание Обеспечение жилыми помещениями Санаторно-курортное лечение или пребывание в доме отдыха (включая проезд) Другие меры социальной поддержки Всего 3 575 312 1 788 506 1 320 757 328 501 135 486 2 062 Ветераны труда 114 058









Граждане, удостоенные почетных званий, имеющие особые заслуги 1 747









Дети из отдельных категорий семей 596 653









Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 328 501









Другие категории граждан, в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 3 459 803









Другие категории граждан, имеющие право на льготы 2 062









Категории граждан, отнесенные к компетенции субъектов Российской Федерации 115 509









Лица, страдающие социально-значимыми, хроническими, тяжелыми и т. п. заболеваниями 1 671 250









Отдельные категории специалистов 57 091









Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 1 215









Студенты, учащиеся, школьники 724 104









Труженики тыла 236









