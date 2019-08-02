Не сильно денежная: монетизации льгот и ЕДВ — 15 лет
В Татарстане впервые сократили расходы бюджета на ежемесячную денежную выплату
Пятнадцать лет назад в России приняли нашумевший закон о монетизации льгот. Тогда в конце июля — начале августа 2004 года по стране прокатились широкомасштабные акции протеста чернобыльцев, инвалидов, пенсионеров и других категорий льготников. Тем не менее закон о замене бесплатных услуг ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ) вступил в силу. Размер выплаты ежегодно индексировали на величину инфляции. «Реальное время» изучило, как за это время изменилась «покупательная способность» ЕДВ и почему в последнее время количество получателей компенсации заметно сократилось?
Индексация с инфляцией не сходятся
Понятие ежемесячной денежной выплаты — ЕДВ — было введено в августе 2004 года Федеральным законом №122-ФЗ с целью замены льгот социально незащищенным категориям граждан в натуральной форме на денежные компенсации. Закон оговаривал обязанность субъектов РФ и муниципальных образований «вводить эффективные правовые механизмы, обеспечивающие сохранение и возможное повышение ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан с учетом специфики их правового, имущественного положения, а также других обстоятельств».
С учетом этого требования и инфляционных процессов размер ЕДВ, который у разных категорий льготников сильно разнится, неоднократно индексировался. Впрочем, получатели выплат жалуются, что ЕДВ изначально не была адекватной заменой натуральным льготам, а реальный рост цен при индексации выплаты с учетом инфляции дополнительно ее удешевил.
К примеру, в Татарстане реальный размер ЕДВ только с 2013 по 2019 год фактически упал на 16%. Средний размер выплат в Татарстане на 1 января (до последней индексации в феврале 2019 года) составил 2,2 тыс. рублей, на 1 февраля — 2,3 тыс. рублей, а всего с 2013 года он вырос на 500 рублей, или на 30%. Однако при этом с мая 2013 года по май 2019-го накопленная инфляция составила 50,8% (цены на товары выросли в 1,5 раза).
|2019
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|Всего
|2.209,7
|2.169,1
|2.077,6
|1.961,9
|1.878,9
|1.803,9
|1.723,7
|Инвалиды войны
|4.906,3
|4.784,5
|4.534,3
|4.237,5
|4.015,6
|3.820,2
|3.610
|Ветераны Великой Отечественной Войны
|2.856,8
|2.772,9
|2.637,2
|2.466,7
|2.326,8
|2.196,9
|2.061,5
|Ветераны боевых действий
|2.784,9
|2.716,1
|2.578,3
|2.409,1
|2.281,1
|2.171,6
|2.056
|Члены семей погибших (умерших) инвалидов,участников ВОВ и ветеранов боевых действий и приравненные к ним категории граждан
|1.430,5
|1.395,8
|1.329,6
|1.247,9
|1.185,6
|1.129,2
|1.069
|Инвалиды
|2.143,7
|2.103,2
|2.015
|1.902,7
|1.820
|1.744,6
|1.663,8
|Дети-инвалиды
|1.928,9
|1.899,7
|1.818,4
|1.717,8
|1.643,3
|1.572,4
|1.501,3
|Родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте
|3.707,1
|3.609,8
|3.428,3
|3.211,9
|3.041,6
|2.900,3
|2.753,8
|Лица, подвергшиеся воздействию радиации
|2.100,8
|2.073,5
|1.988
|1.874,6
|1.784,8
|1.704,8
|1.612,5
|Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей
|43.284
|44.174
|42.946,3
|46.222,6
|43.714,2
|42.143,4
|40.403,5
|Члены семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы
|41.319,9
|Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы
|Военнослужащие,проходившие военную службу вне действующей армии
|1.375,1
|Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы
|45.785,2
|44.606,4
|42.445,7
|39.647,5
|37.600,4
|35.963,9
|34.246,5
|Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"
|2.595,9
|Лица,работавшие в период ВОВ на оборонительных объектах,на строительстве оборонительных и военных объектов
|0
|Участники Великой Отечественной Войны
|3.055,3
|Участники ВОВ и приравненные к ним категории граждан, за исключением военнослужащих, проходивших военную службу вне действующей армии
|3.547
Ешь — не хочу на 520 рублей
Если отбросить малочисленную категорию Героев Советского Союза, России, кавалеров Ордена Славы и Героев соцтруда, то самыми «богатыми» получателями ЕДВ можно считать инвалидов войны, инвалидов-чернобыльцев, инвалидов I группы.
— На момент перехода от натуральных льгот к ЕДВ инвалиды I группы — ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС получали бесплатные лекарства, 50-процентную льготу на проезд в общественном транспорте, бесплатные санаторно-курортные путевки с бесплатным проездом к месту лечения, 50-процентную скидку по оплате жилищно-коммунальных услуг на всех членов семьи, — рассказал «Реальному времени» президент Татарстанской республиканской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Александр Барсков. — При этом, если бесплатную путевку в санаторий мне не предоставляли (из-за дефицита мест, — прим. ред.), то я покупал ее сам, и мне из Фонда соцстраха частично компенсировали ее стоимость, а проезд в санаторий и обратно и в этом случае оставался бесплатным.
Сейчас, говорит Барсков, если путевок у Фонда соцстраха для него нет, он ездит лечиться за свой счет и компенсаций не получает. А с его товарищем из Азнакаево недавно случился неприятный курьез. Ему дали санаторную путевку, но добираться до места лечения надо было на двух видах транспорта — поезде и автобусе. Так вот, стоимость проезда на поезде ему компенсировали, а проезд до поезда на автобусе — нет.
Что такое «большая чернобыльская ЕДВ», Александр Барсков разложил на собственном примере:
В пересчете на «Оку»
— У меня — «военная» ЕДВ, 5 тысяч рублей, — говорит инвалид 1 группы, в прошлом офицер Александр Шумков. — Когда вводили выплату взамен натуральных льгот, мне раз в семь лет бесплатно выделяли самый дешевый автомобиль. Тогда это была «Ока». И на тот момент я, условно говоря, мог бы, откладывая часть ЕДВ, за 7 лет накопить на «Окушку». Сейчас самая дешевая машина — «Лада Гранта». Если я буду откладывать всю ЕДВ в копилку, то за семь лет наберу 420 тысяч. Стоимость «Гранты» в самой скромной комплектации на сегодня — от 440 тысяч. При этом раньше инвалиду еще давали небольшую сумму на бензин — это вообще никак не компенсировали.
А ведь ЕДВ — это не только голая «компенсация» за машину для инвалида, напомнил Шумков. Предполагается, что из этих денег инвалид должен покупать еще и лекарства, и путевки в санаторий (с оплатой сопровождающего), и оплачивать проезд до него (включая проезд сопровождающего). Сейчас санаторий — раз в несколько лет и без сопровождающего. И исчезла возможность раз в год бесплатно прокатиться через всю страну на поезде — не для лечения, а просто так, в гости или туристом:
— Проезд с октября по май был бесплатным. Условно говоря, захотел — и посмотрел Байкал или Амур. А теперь уже не получится, за свои-то деньги при нынешних ценах.
Александр Шумков говорит, что только за последние пять лет лекарства выросли в цене в два раза, а в списке бесплатных остались только копеечные, в результате менять «натуральную» лекарственную льготу на копеечную компенсацию нет выгоды, а лечиться тем, что дают — без толку.
Хуже ЕДВ — только электронный сертификат?
Гаранин говорит, что, по его сведениям, инвалиды, проживающие в сельской местности, даже сильно ужавшейся вследствие инфляции ежемесячной выплатой вполне довольны, поскольку это — столь важные на селе живые деньги. «Довольны те, кто никуда особо не выезжал и натуральными льготами на оплату ЖКУ не пользовался, так как живет в своем доме», — уточнил собеседник «Реального времени».
По его словам, инвалиды, давно привыкшие экономить в расходах, сейчас озабочены не скромным размером ЕДВ, а грядущим продолжением монетизации льгот — повсеместным внедрением электронных сертификатов на средства технической реабилитации:
— Инвалидная коляска, которая состоит из тех же деталей, что и велосипед, превосходит его по цене в пять раз. Непрезентабельные с виду ортопедические ботинки, которые сшиты на заказ, стоят вдвое-втрое дороже также недешевой массовой ортопедической обуви в салонах — до 20 тысяч рублей! Если произойдет масштабное внедрение электронных сертификатов, предприятия, которые производят такие товары, просто разорятся, ведь себестоимость их продукции очень высока, и выживают они только за счет больших объемов заказов.
Как только клиенты предприятий, изготавливающих продукцию для инвалидов, перейдут на сертификаты, объемы закупок упадут, и предприятия разорятся, считает Владимир Гаранин. Инвалиды от этого не выиграют: сертификаты выдаются на ограниченную сумму, при выборе более дорогого средства технической реабилитации инвалиду придется самому оплачивать разницу в цене.
Экономия в цифрах
ЕДВ в РТ получают 336,7 тыс. человек — практически каждый десятый житель Татарстана. В том числе — 279,3 тыс. инвалидов. А расходы бюджета Татарстана на социальную поддержку льготников, которые с 2011 года постоянно росли, в 2018-м резко сократились.
|2019
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|Всего
|336.751
|340.660
|346.564
|353.794
|357.960
|364.717
|369.760
|Инвалиды войны
|3.142
|3.693
|4.357
|5.214
|6.268
|7.434
|8.791
|Ветераны Великой Отечественной Войны
|255
|275
|310
|348
|393
|431
|484
|Ветераны боевых действий
|28.856
|28.493
|28.232
|28.057
|27.949
|27.788
|27.608
|Члены семей погибших (умерших) инвалидов,участников ВОВ и ветеранов боевых действий и приравненные к ним категории граждан
|7.242
|8.156
|9.006
|9.871
|10.850
|11.912
|12.978
|Инвалиды
|279.335
|282.509
|287.134
|292.309
|294.571
|298.979
|301.949
|Дети-инвалиды
|15.243
|14.768
|14.618
|14.948
|14.705
|14.727
|14.298
|Родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте
|685
|748
|835
|934
|1.057
|1.223
|1.361
|Лица, подвергшиеся воздействию радиации
|1.939
|1.956
|2.009
|2.053
|2.102
|2.151
|2.215
|Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей
|26
|29
|31
|27
|30
|33
|35
|Члены семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы
|25
|Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы
|32
|33
|35
|39
|41
|Военнослужащие,проходившие военную службу вне действующей армии
|24
|Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы
|28
|33
|Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"
|169
|Лица,работавшие в период ВОВ на оборонительных объектах,на строительстве оборонительных и военных объектов
|0
|Участники Великой Отечественной Войны
|106
|Участники ВОВ и приравненные к ним категории граждан, за исключением военнослужащих, проходивших военную службу вне действующей армии
|82
Расходы консолидированного бюджета на выплату ЕДВ уменьшились с 14,78 млрд рублей в 2017 году до 14,64 млрд рублей в 2018-м. Из них 11,8 млрд рублей были выплачены в денежной форме. 5,58 млрд рублей было выплачено получателям непосредственно на руки, 3,8 млрд — в виде компенсаций платы за ЖКУ, 1,3 млрд — в виде компенсации расходов на питание, 1,16 млрд — на лекарственные льготы, и 1,7 млрд — на прочие меры соцподдержки.
Число получателей ЕДВ в республике ежегодно сокращается: в 2013 году их было 369,7 тысяч, сейчас уже почти на 10% меньше.
Число имеющих право на получение ЕДВ ветеранов труда с 2011 года сократилось на 20% и составляет 297,6 тысячи. В 2018 году им досталось 3,1 млрд рублей против 3,2 млрд в 2017-м. До 3,2 тысячи (на 33%) сократилось количество жителей Татарстана, признанных пострадавшими от политических репрессий, до 41,2 тыс. (на 40%) уменьшилось количество тружеников тыла.
В 2018 году расходы бюджета республики на соцподдержку по всем категориям льготников упали в среднем на 2%. Выплаты и компенсации ветеранам труда уменьшились на 2,5%, детям из отдельных категорий семей — на 60%, малоимущим — почти на 18%, пострадавшим от репрессий — на 3%, труженикам тыла — на 15%. Выросли расходы лишь на детей-сирот (на 2,5%) и пенсионеров (на 1,3%).
При этом, по предположению Александра Барскова, не только в Татарстане, но и в России идет целенаправленное сокращение расходов на соцподдержку в форме ЕДВ. В частности, чиновники серьезно шерстят списки льготников из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. С некоторыми из получателей ЕДВ Пенсионный фонд и МЧС судятся уже по второму кругу, и ПФР рассчитывает вернуть миллионы, выплаченные чернобыльцам на основании ранее вынесенных в их пользу решений судов.
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|2012
|2011
|Ветераны боевых действий
|0
|0
|Ветераны Великой Отечественной Войны, кроме тружеников тыла
|0
|0
|Ветераны труда
|3.017.509
|3.095.419
|3.076.704
|3.260.575
|3.129.951
|2.874.717
|2.787.939
|Всего
|11.871.143
|12.092.636
|11.514.193
|11.369.782
|10.749.011
|9.653.930
|7.732.207
|6.940.461
|Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы
|0
|0
|Граждане, награжденные знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР"
|0
|0
|Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию
|52.084
|Граждане, удостоенные почетных званий, имеющие особые заслуги
|62.474
|Дети из отдельных категорий семей
|255.816
|616.524
|211.769
|191.334
|149.879
|134.373
|100.149
|Дети-инвалиды
|0
|0
|Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
|1.282.573
|1.250.160
|189.567
|174.868
|438.619
|355.110
|288.849
|Доноры
|51.720
|Другие категории граждан, в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|8.803.435
|8.942.749
|8.379.906
|8.048.536
|7.478.776
|6.455.453
|4.787.667
|4.079.688
|Другие категории граждан, имеющие право на льготы
|51
|Инвалиды
|0
|0
|Инвалиды войны
|0
|0
|Категории граждан, отнесенные к компетенции субъектов Российской Федерации
|3.067.708
|3.149.887
|3.134.287
|3.321.246
|3.270.235
|3.198.477
|2.944.540
|2.860.773
|Лица, подвергшиеся воздействию радиации
|0
|0
|Лица, получающие компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях
|1.008.339
|Лица, страдающие социально-значимыми, хроническими, тяжелыми и т.п. заболеваниями
|4.181
|Малоимущие граждане
|1.631.488
|1.981.911
|2.054.631
|2.090.139
|2.054.034
|939.949
|721.555
|Малоимущие семьи с детьми
|382.496
|Отдельные категории специалистов
|144.276
|Пенсионеры и лица старшего возраста
|2.621.440
|2.587.100
|2.507.263
|2.434.863
|1.969.011
|1.788.859
|1.567.220
|Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий
|31.439
|32.425
|32.479
|32.767
|33.150
|31.165
|30.604
|Семьи с детьми
|2.697.332
|1.777.790
|1.539.109
|1.349.924
|Семьи с детьми, молодые семьи
|2.213.546
|3.156.429
|2.890.300
|Труженики тыла
|18.760
|22.043
|25.104
|27.904
|35.376
|38.658
|42.230
|Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий
|0
|0
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