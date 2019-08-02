Не сильно денежная: монетизации льгот и ЕДВ — 15 лет

В Татарстане впервые сократили расходы бюджета на ежемесячную денежную выплату

Пятнадцать лет назад в России приняли нашумевший закон о монетизации льгот. Тогда в конце июля — начале августа 2004 года по стране прокатились широкомасштабные акции протеста чернобыльцев, инвалидов, пенсионеров и других категорий льготников. Тем не менее закон о замене бесплатных услуг ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ) вступил в силу. Размер выплаты ежегодно индексировали на величину инфляции. «Реальное время» изучило, как за это время изменилась «покупательная способность» ЕДВ и почему в последнее время количество получателей компенсации заметно сократилось?

Индексация с инфляцией не сходятся



Понятие ежемесячной денежной выплаты — ЕДВ — было введено в августе 2004 года Федеральным законом №122-ФЗ с целью замены льгот социально незащищенным категориям граждан в натуральной форме на денежные компенсации. Закон оговаривал обязанность субъектов РФ и муниципальных образований «вводить эффективные правовые механизмы, обеспечивающие сохранение и возможное повышение ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан с учетом специфики их правового, имущественного положения, а также других обстоятельств».

С учетом этого требования и инфляционных процессов размер ЕДВ, который у разных категорий льготников сильно разнится, неоднократно индексировался. Впрочем, получатели выплат жалуются, что ЕДВ изначально не была адекватной заменой натуральным льготам, а реальный рост цен при индексации выплаты с учетом инфляции дополнительно ее удешевил.

К примеру, в Татарстане реальный размер ЕДВ только с 2013 по 2019 год фактически упал на 16%. Средний размер выплат в Татарстане на 1 января (до последней индексации в феврале 2019 года) составил 2,2 тыс. рублей, на 1 февраля — 2,3 тыс. рублей, а всего с 2013 года он вырос на 500 рублей, или на 30%. Однако при этом с мая 2013 года по май 2019-го накопленная инфляция составила 50,8% (цены на товары выросли в 1,5 раза).

Средний размер денежных выплат на человека в Татарстане, 2019 год

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Всего 2.209,7 2.169,1 2.077,6 1.961,9 1.878,9 1.803,9 1.723,7 Инвалиды войны 4.906,3 4.784,5 4.534,3 4.237,5 4.015,6 3.820,2 3.610 Ветераны Великой Отечественной Войны 2.856,8 2.772,9 2.637,2 2.466,7 2.326,8 2.196,9 2.061,5 Ветераны боевых действий 2.784,9 2.716,1 2.578,3 2.409,1 2.281,1 2.171,6 2.056 Члены семей погибших (умерших) инвалидов,участников ВОВ и ветеранов боевых действий и приравненные к ним категории граждан 1.430,5 1.395,8 1.329,6 1.247,9 1.185,6 1.129,2 1.069 Инвалиды 2.143,7 2.103,2 2.015 1.902,7 1.820 1.744,6 1.663,8 Дети-инвалиды 1.928,9 1.899,7 1.818,4 1.717,8 1.643,3 1.572,4 1.501,3 Родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте 3.707,1 3.609,8 3.428,3 3.211,9 3.041,6 2.900,3 2.753,8 Лица, подвергшиеся воздействию радиации 2.100,8 2.073,5 1.988 1.874,6 1.784,8 1.704,8 1.612,5 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей 43.284 44.174 42.946,3 46.222,6 43.714,2 42.143,4 40.403,5 Члены семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы 41.319,9 Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы Военнослужащие,проходившие военную службу вне действующей армии 1.375,1 Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы 45.785,2 44.606,4 42.445,7 39.647,5 37.600,4 35.963,9 34.246,5 Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" 2.595,9 Лица,работавшие в период ВОВ на оборонительных объектах,на строительстве оборонительных и военных объектов 0 Участники Великой Отечественной Войны 3.055,3 Участники ВОВ и приравненные к ним категории граждан, за исключением военнослужащих, проходивших военную службу вне действующей армии 3.547

Ешь — не хочу на 520 рублей

Если отбросить малочисленную категорию Героев Советского Союза, России, кавалеров Ордена Славы и Героев соцтруда, то самыми «богатыми» получателями ЕДВ можно считать инвалидов войны, инвалидов-чернобыльцев, инвалидов I группы.

— На момент перехода от натуральных льгот к ЕДВ инвалиды I группы — ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС получали бесплатные лекарства, 50-процентную льготу на проезд в общественном транспорте, бесплатные санаторно-курортные путевки с бесплатным проездом к месту лечения, 50-процентную скидку по оплате жилищно-коммунальных услуг на всех членов семьи, — рассказал «Реальному времени» президент Татарстанской республиканской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Александр Барсков. — При этом, если бесплатную путевку в санаторий мне не предоставляли (из-за дефицита мест, — прим. ред.), то я покупал ее сам, и мне из Фонда соцстраха частично компенсировали ее стоимость, а проезд в санаторий и обратно и в этом случае оставался бесплатным.

Сейчас, говорит Барсков, если путевок у Фонда соцстраха для него нет, он ездит лечиться за свой счет и компенсаций не получает. А с его товарищем из Азнакаево недавно случился неприятный курьез. Ему дали санаторную путевку, но добираться до места лечения надо было на двух видах транспорта — поезде и автобусе. Так вот, стоимость проезда на поезде ему компенсировали, а проезд до поезда на автобусе — нет.

Что такое «большая чернобыльская ЕДВ», Александр Барсков разложил на собственном примере:

— Я получаю около 3 300 рублей в качестве компенсации льгот плюс 50-процентную компенсацию за ЖКУ, которая дается на меня одного, члены семьи платят по полной. И еще 520 рублей в месяц доплачивается на питание — чернобыльцам полагается специальный рацион, это официально утвержденный набор продуктов. Он сейчас реально стоит не 520, а около 10 тысяч рублей. Из ЕДВ также надо вычесть покупку месячного проездного билета — около 500 рублей. Ну а если я хочу получать бесплатные лекарства, путевки в санатории с бесплатным проездом к месту лечения — вычитаем еще 1 500. Но в санаторий я каждый год по бесплатной путевке не езжу: очередь на путевки на несколько лет. А вычитают из ЕДВ эту сумму каждый год. При этом поездка в санаторий за свой счет «не считается»: компенсацию за проезд к месту лечения в этом случае не дают.

В пересчете на «Оку»

— У меня — «военная» ЕДВ, 5 тысяч рублей, — говорит инвалид 1 группы, в прошлом офицер Александр Шумков. — Когда вводили выплату взамен натуральных льгот, мне раз в семь лет бесплатно выделяли самый дешевый автомобиль. Тогда это была «Ока». И на тот момент я, условно говоря, мог бы, откладывая часть ЕДВ, за 7 лет накопить на «Окушку». Сейчас самая дешевая машина — «Лада Гранта». Если я буду откладывать всю ЕДВ в копилку, то за семь лет наберу 420 тысяч. Стоимость «Гранты» в самой скромной комплектации на сегодня — от 440 тысяч. При этом раньше инвалиду еще давали небольшую сумму на бензин — это вообще никак не компенсировали.

А ведь ЕДВ — это не только голая «компенсация» за машину для инвалида, напомнил Шумков. Предполагается, что из этих денег инвалид должен покупать еще и лекарства, и путевки в санаторий (с оплатой сопровождающего), и оплачивать проезд до него (включая проезд сопровождающего). Сейчас санаторий — раз в несколько лет и без сопровождающего. И исчезла возможность раз в год бесплатно прокатиться через всю страну на поезде — не для лечения, а просто так, в гости или туристом:

— Проезд с октября по май был бесплатным. Условно говоря, захотел — и посмотрел Байкал или Амур. А теперь уже не получится, за свои-то деньги при нынешних ценах.

Александр Шумков говорит, что только за последние пять лет лекарства выросли в цене в два раза, а в списке бесплатных остались только копеечные, в результате менять «натуральную» лекарственную льготу на копеечную компенсацию нет выгоды, а лечиться тем, что дают — без толку.

Хуже ЕДВ — только электронный сертификат?

— Если исходить из того, на что именно выделялась ЕДВ, то у меня она — тютелька в тютельку обеспечивает эти нужды, — говорит инвалид I группы, казанский журналист и бард Владимир Гаранин. — Если семь лет откладывать часть ЕДВ, которая у меня составляет 3 500 рублей, то как наберется та сумма, которую я, с учетом компенсаций из федерального и республиканского бюджета, уплатил бы за автомобиль.

Гаранин говорит, что, по его сведениям, инвалиды, проживающие в сельской местности, даже сильно ужавшейся вследствие инфляции ежемесячной выплатой вполне довольны, поскольку это — столь важные на селе живые деньги. «Довольны те, кто никуда особо не выезжал и натуральными льготами на оплату ЖКУ не пользовался, так как живет в своем доме», — уточнил собеседник «Реального времени».

По его словам, инвалиды, давно привыкшие экономить в расходах, сейчас озабочены не скромным размером ЕДВ, а грядущим продолжением монетизации льгот — повсеместным внедрением электронных сертификатов на средства технической реабилитации:

— Инвалидная коляска, которая состоит из тех же деталей, что и велосипед, превосходит его по цене в пять раз. Непрезентабельные с виду ортопедические ботинки, которые сшиты на заказ, стоят вдвое-втрое дороже также недешевой массовой ортопедической обуви в салонах — до 20 тысяч рублей! Если произойдет масштабное внедрение электронных сертификатов, предприятия, которые производят такие товары, просто разорятся, ведь себестоимость их продукции очень высока, и выживают они только за счет больших объемов заказов.

Как только клиенты предприятий, изготавливающих продукцию для инвалидов, перейдут на сертификаты, объемы закупок упадут, и предприятия разорятся, считает Владимир Гаранин. Инвалиды от этого не выиграют: сертификаты выдаются на ограниченную сумму, при выборе более дорогого средства технической реабилитации инвалиду придется самому оплачивать разницу в цене.

Экономия в цифрах

ЕДВ в РТ получают 336,7 тыс. человек — практически каждый десятый житель Татарстана. В том числе — 279,3 тыс. инвалидов. А расходы бюджета Татарстана на социальную поддержку льготников, которые с 2011 года постоянно росли, в 2018-м резко сократились.

Численность получателей ежемесячных денежных выплат в Татарстане, 2019 год

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Всего 336.751 340.660 346.564 353.794 357.960 364.717 369.760 Инвалиды войны 3.142 3.693 4.357 5.214 6.268 7.434 8.791 Ветераны Великой Отечественной Войны 255 275 310 348 393 431 484 Ветераны боевых действий 28.856 28.493 28.232 28.057 27.949 27.788 27.608 Члены семей погибших (умерших) инвалидов,участников ВОВ и ветеранов боевых действий и приравненные к ним категории граждан 7.242 8.156 9.006 9.871 10.850 11.912 12.978 Инвалиды 279.335 282.509 287.134 292.309 294.571 298.979 301.949 Дети-инвалиды 15.243 14.768 14.618 14.948 14.705 14.727 14.298 Родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте 685 748 835 934 1.057 1.223 1.361 Лица, подвергшиеся воздействию радиации 1.939 1.956 2.009 2.053 2.102 2.151 2.215 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей 26 29 31 27 30 33 35 Члены семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы 25 Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы 32 33 35 39 41 Военнослужащие,проходившие военную службу вне действующей армии 24 Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы 28 33 Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" 169 Лица,работавшие в период ВОВ на оборонительных объектах,на строительстве оборонительных и военных объектов 0 Участники Великой Отечественной Войны 106 Участники ВОВ и приравненные к ним категории граждан, за исключением военнослужащих, проходивших военную службу вне действующей армии 82

Расходы консолидированного бюджета на выплату ЕДВ уменьшились с 14,78 млрд рублей в 2017 году до 14,64 млрд рублей в 2018-м. Из них 11,8 млрд рублей были выплачены в денежной форме. 5,58 млрд рублей было выплачено получателям непосредственно на руки, 3,8 млрд — в виде компенсаций платы за ЖКУ, 1,3 млрд — в виде компенсации расходов на питание, 1,16 млрд — на лекарственные льготы, и 1,7 млрд — на прочие меры соцподдержки.

Число получателей ЕДВ в республике ежегодно сокращается: в 2013 году их было 369,7 тысяч, сейчас уже почти на 10% меньше.

Число имеющих право на получение ЕДВ ветеранов труда с 2011 года сократилось на 20% и составляет 297,6 тысячи. В 2018 году им досталось 3,1 млрд рублей против 3,2 млрд в 2017-м. До 3,2 тысячи (на 33%) сократилось количество жителей Татарстана, признанных пострадавшими от политических репрессий, до 41,2 тыс. (на 40%) уменьшилось количество тружеников тыла.

В 2018 году расходы бюджета республики на соцподдержку по всем категориям льготников упали в среднем на 2%. Выплаты и компенсации ветеранам труда уменьшились на 2,5%, детям из отдельных категорий семей — на 60%, малоимущим — почти на 18%, пострадавшим от репрессий — на 3%, труженикам тыла — на 15%. Выросли расходы лишь на детей-сирот (на 2,5%) и пенсионеров (на 1,3%).

При этом, по предположению Александра Барскова, не только в Татарстане, но и в России идет целенаправленное сокращение расходов на соцподдержку в форме ЕДВ. В частности, чиновники серьезно шерстят списки льготников из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. С некоторыми из получателей ЕДВ Пенсионный фонд и МЧС судятся уже по второму кругу, и ПФР рассчитывает вернуть миллионы, выплаченные чернобыльцам на основании ранее вынесенных в их пользу решений судов.

Расходы консолидированного бюджета Татарстана на реализацию мер социальной поддержки граждан (тысяча рублей) в денежной форме

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Ветераны боевых действий 0 0 Ветераны Великой Отечественной Войны, кроме тружеников тыла 0 0 Ветераны труда 3.017.509 3.095.419 3.076.704 3.260.575 3.129.951 2.874.717 2.787.939 Всего 11.871.143 12.092.636 11.514.193 11.369.782 10.749.011 9.653.930 7.732.207 6.940.461 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы 0 0 Граждане, награжденные знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР" 0 0 Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию 52.084 Граждане, удостоенные почетных званий, имеющие особые заслуги 62.474 Дети из отдельных категорий семей 255.816 616.524 211.769 191.334 149.879 134.373 100.149 Дети-инвалиды 0 0 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 1.282.573 1.250.160 189.567 174.868 438.619 355.110 288.849 Доноры 51.720 Другие категории граждан, в соответствии с нормативными правовыми актами и региональными программами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 8.803.435 8.942.749 8.379.906 8.048.536 7.478.776 6.455.453 4.787.667 4.079.688 Другие категории граждан, имеющие право на льготы 51 Инвалиды 0 0 Инвалиды войны 0 0 Категории граждан, отнесенные к компетенции субъектов Российской Федерации 3.067.708 3.149.887 3.134.287 3.321.246 3.270.235 3.198.477 2.944.540 2.860.773 Лица, подвергшиеся воздействию радиации 0 0 Лица, получающие компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях 1.008.339 Лица, страдающие социально-значимыми, хроническими, тяжелыми и т.п. заболеваниями 4.181 Малоимущие граждане 1.631.488 1.981.911 2.054.631 2.090.139 2.054.034 939.949 721.555 Малоимущие семьи с детьми 382.496 Отдельные категории специалистов 144.276 Пенсионеры и лица старшего возраста 2.621.440 2.587.100 2.507.263 2.434.863 1.969.011 1.788.859 1.567.220 Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 31.439 32.425 32.479 32.767 33.150 31.165 30.604 Семьи с детьми 2.697.332 1.777.790 1.539.109 1.349.924 Семьи с детьми, молодые семьи 2.213.546 3.156.429 2.890.300 Труженики тыла 18.760 22.043 25.104 27.904 35.376 38.658 42.230 Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий 0 0