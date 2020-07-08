В администрации Зеленодольского района заявили, что разрешение на прыжки с трубы ТЭЦ не выдавали

Разрешение на организацию прыжков с трубы ТЭЦ в Зеленодольске не выдавалось, она незаконна. Об этом «Реальному времени» сообщил пресс-секретарь администрации Зеленодольского района Татарстана Расим Хазиев.

По его словам, сейчас Зеленодольская городская прокуратура ищет собственника земельного участка, где находится эта труба, и организатора прыжков.

«Труба бесхозная, ранее на этом месте было расположено производственное предприятие. Если собственника не выявят, то силами администрации Зеленодольского района произведут демонтаж конструкции на трубе», — добавил Хазиев.

Ранее в соцсетях появился ролик, как молодежь прыгает с высокой трубы на резинке. Этим видео заинтересовалась прокуратура Татарстана.