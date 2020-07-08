Новости общества

17:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В администрации Зеленодольского района заявили, что разрешение на прыжки с трубы ТЭЦ не выдавали

15:55, 08.07.2020 1
В администрации Зеленодольского района заявили, что разрешение на прыжки с трубы ТЭЦ не выдавали
Фото: pxhere.com

Разрешение на организацию прыжков с трубы ТЭЦ в Зеленодольске не выдавалось, она незаконна. Об этом «Реальному времени» сообщил пресс-секретарь администрации Зеленодольского района Татарстана Расим Хазиев.

По его словам, сейчас Зеленодольская городская прокуратура ищет собственника земельного участка, где находится эта труба, и организатора прыжков.

«Труба бесхозная, ранее на этом месте было расположено производственное предприятие. Если собственника не выявят, то силами администрации Зеленодольского района произведут демонтаж конструкции на трубе», — добавил Хазиев.

Ранее в соцсетях появился ролик, как молодежь прыгает с высокой трубы на резинке. Этим видео заинтересовалась прокуратура Татарстана.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:08
    зря они мешают естественному отбору
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также