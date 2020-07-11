Опрос предпринимателей: какие IT-решения вы внедрили в своей компании за последнее время?
«Россия не может позволить себе быть в числе ведомых стран в сфере цифровой трансформации», — с таким заявлением на этой неделе выступил премьер-министр России Михаил Мишустин, приехав в Иннополис. Цифровые технологии охватывают почти все сферы жизни, а это значит, что у страны есть шанс выйти на более высокий уровень развития, обеспечить гражданам новое качество жизни и большой объем возможностей, считает премьер. «Реальное время» опросило предпринимателей и выяснило, какие IT-решения они уже внедрили в своей компании за последнее время и какие шаги запланировали в этом направлении.
Пандемия коронавируса и период самоизоляции еще раз показали важность и необходимость цифровизации бизнеса. Компании, которые активно внедряли у себя различные цифровые технологии и решения, смогли быстрее перестроиться и легче пережить кризис, чем те, которые находятся только в начале цифрового пути. А вы внедрили в своей компании IT-решения за последнее время? Получили ли уже какой-либо эффект и как планируете двигаться дальше в области цифровизации?
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Артем Котлов заместитель генерального директора АО «Агросила» по информационным технологиям
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Проектами цифровизации и IT-решений «Агросила» занимается не первый год, но как отдельное стратегическое направление они были выделены в 2016 году. За счет внедряемых решений уже удалось:
- уменьшить число сотрудников для контроля операций на полях. Благодаря системе мониторинга и автоматической обработке данных нагрузка на людей снизилась;
- существенно повысить скорость анализа состояния посевов за счет применения спутниковых снимков и индекса NDVI;
- снизить расход удобрений за счет применения дифференцированного внесения;
- повысить уровень контроля за процессами выпуска, перемещения и реализации готовой продукции за счет применения индивидуальной маркировки с использованием уникального штрих-кода.
Актуальным для цифровизации на горизонте 3—5 лет в первую очередь будет повышение эффективности за счет:
- снижения влияния негативных факторов (ошибок, заболеваний, вредителей);
- повышения управляемости процессов и скорости их выполнения (применение автономной техники, машинное зрение);
- сокращения времени на принятие решений либо принятие решений в реальном времени (перспективная аналитика);
- более эффективного взаимодействия с органами государственной власти (обмен данными в электронном виде, активная поддержка внедрения инновационных технологий).
В 2019 году «Агросила» утвердила стратегию цифровизации до 2023 года. Из приоритетных направлений можно отметить:
- внедрение системы контроля перемещения и использования средств защиты растений с использованием RFID-меток. Это позволяет повысить оперативность учета;
- применение технологий машинного зрения и машинного обучения для автоматического определения соответствия фактически обрабатываемой площади данным учетной системы и электронным картам полей. Кроме того, технология способна выявлять болезни и вредителей сельскохозяйственных культур;
- мониторинг состояния животных с помощью специальных бесконтактных датчиков. Это необходимо для отслеживания процессов, влияющих на производство молока, — контроль состояния животного: двигательная активность, половая охота, отелы, водопоение, потребление корма и термометрия; мониторинг стада: воспроизводство, болезни, выбытие и выявление малопродуктивных коров для выбраковки.
Отдельное внимание уделяется системам бизнес-аналитики. Основной целью при внедрении стало создание удобных для восприятия интерактивных отчетов, с визуализацией всей необходимой информации на одном экране с возможностью углубиться в интересующие его данные (в том числе вплоть до конкретных хозяйственных операций). Появилась и дополнительная аналитика, которая используется для анализа эффективности процессов в отдельных бизнес-направлениях холдинга. Например:
построение сквозной аналитики по всей цепочке создания продукции позволяет определить факторы и степень их влияния на конечный результат. Например, влияние условий содержания и программы кормления крупного рогатого скота и выполненных ветеринарных мероприятий на качественные характеристики молока и произведенной готовой продукции;
- использование географической составляющей (контуры полей, треки техники, места расположения производственных площадок) позволяет более эффективно воспринимать информацию.
Все отчеты сегодня хранятся на сервере отчетов, нет необходимости искать их в почте, облачном хранилище, сетевых каталогах или формировать отчеты в учетных системах. Пользователи, например, руководители предприятий, могут самостоятельно без привлечения IT-специалистов использовать систему бизнес-аналитики для анализа ситуации, обработки больших массивов информации. За счет этого уже повысилась скорость восприятия информации.
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Айрат Нурутдинов генеральный директор ПАО «Таттелеком»
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Выделю три таких наиболее крупных IT-решения. Во-первых, следуя по пути развития аналитической культуры в компании, мы внедрили систему бизнес-анализа. Она позволяет нам проектировать пять категорий дашбордов: с анализом критических ошибок, проектные, процессные, по финансово-хозяйственной деятельности и исследовательские. Каждая из категорий включает в себя десятки и сотни дашбордов, которые применяются на разных уровнях управления в компании. Причем подразделения имеют возможность создавать в системе собственные аналитические инструменты. И это не просто тысячи показателей с красивыми диаграммами — это результат глубокого анализа больших данных. Сегодня ключевые управленческие решения мы принимаем на основе такого анализа.
Второе IT-решение — это CRM-система, созданная нашими собственными разработчиками с учетом специфики компании. Сотрудники разных служб, взаимодействующих с клиентами, работают в едином интерфейсе, в том числе в мобильной версии, что помогает повысить скорость и качество обработки заявок. Если чуть ранее мы перешли на подключение клиентов по крупным городам в день обращения, то сейчас наша цель — подключение через 2 часа после получения заявки.
Кроме того, мы начали применять систему управления задачами и проектами, которая позволяет обеспечивать их планирование, контроль выполнения, анализ используемых ресурсов и другие функциональные возможности.
Эти решения делают процессы более прозрачными и управляемыми и преследуют цель повышения эффективности бизнеса. И хотя на рост выручки оказывают влияние пандемия и снижение деловой активности, особенно в малом и среднем бизнесе, прибыль «Таттелекома» в 2020 году будет выше, чем годом ранее.
Что касается дальнейшей цифровизации — у телеком-оператора или IT-разработчика, а сегодня уже и у компаний из других отраслей, даже органов власти иного пути нет. При этом основной актив для компании — это люди, ее профессиональная команда.
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X5 Retail Group торговая сеть
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X5 Retail Group системно пилотирует различные инновационные решения. Отбор стартапов в Х5 проходит по принципу воронки — за 2,5 года 1 500 решений прошли глубокую оценку с бизнес-экспертами, пропилотировано или пилотируется в настоящее время более 110 решений.
Уже реализованные проекты инноваций: полностью собственная разработка Х5 — 2 000 касс самообслуживания (внедрены в нескольких регионах России, производятся на пяти российских предприятиях) — до конца года будет установлено еще 10 тысяч устройств; многофункциональные терминалы лояльности; система видеоаналитики по контролю очередей, определению пустот на полках и контролю зоны ФРОВ; пилот по созданию магазина без кассиров «Пятерочка с собой» (Долгопрудный); антиковидные решения для обеспечения безопасности покупателей.
Торговая сеть «Пятерочка» внедряет IT-решения для оптимизации и совершенствования бизнес-процессов в рамках широкой программы цифровой трансформации. В частности, «Пятерочка» внедрила интеллектуальную систему Skillaz для массового подбора персонала. За несколько месяцев с начала внедрения системы Skillaz по всей стране время найма сотрудников в среднем сократилось в полтора раза, а линейные позиции теперь «закрываются» в среднем за 3-4 дня. При этом 34% кандидатов теперь трудоустраиваются в день обращения.
Также торговая сеть «Пятерочка» запустила в своем мобильном приложении проект «Обратная связь». Теперь для каждого продукта в магазине формируется свой рейтинг на основании выставленных гостями оценок. При покупке любого товара с использованием «Выручай-карты» в мобильном приложении появляется возможность поставить приобретенному продукту оценку по пятибалльной шкале. Все рейтинги и негативная обратная связь передаются поставщикам. В случае резкого падения рейтинга будут проводиться исследования причин и изменения в рецептуре. После проведения работы по улучшению продукта пользователю приложения будет приходить PUSH-уведомление с описанием того, что изменилось. Если же рейтинг товара будет оставаться низким, то он будет выводиться из ассортимента магазина.
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Олег Балобанов руководитель отдела разработки и внедрения АО «Эссен Продакшн АГ»
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Компания «Эссен Продакшн АГ» постоянно находится в движении, внедряя новые современные программы управления производственных процессов. Так, в 2019 году мы внедрили программу учета сырья, проходящего лабораторный контроль. Теперь любое сырье, поступившее на склад, прежде чем попасть на производство, должно пройти лабораторный анализ по массе показателей и получить разрешение на использование. Только после этого кладовщик может считать штрих-код с упаковки сырья и отправить партию на производство. Таким образом, автоматизация всего процесса значительно ускорила работу и лаборатории и склада.
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Эльдар Шавалиев руководитель Центра цифровой трансформации ПАО «КАМАЗ»
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ПАО «КАМАЗ» реализует программу цифровой трансформации, в том числе IT-проекты в проекте по реинжинирингу производства и созданию нового модельного ряда. Так, из наиболее значимых проектов, в 2020 году начинается опытная эксплуатация MES системы для поддержки процесса сборки автомобилей на сборочных конвейерах. Проект позволяет идентифицировать комплектующие изделия, исключает избыточное хранение и установку в нарушение конструкторской документации. Проходит внедрение системы бизнес-аналитики для поддержки управленческих решений дэшбордам с интерактивной отчетностью. Ведется работа по серии проектов использования искусственного интеллекта для решения задач прогнозирования.
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Ефим Климов генеральный директор ГК «Эттон»
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Будучи компанией, обладающей экспертизой в разработке и внедрении IT-решений, поделимся своими наблюдениями о ситуации на рынке, интересе клиентов.
На IT-рынке сегодня как никогда востребованы решения, которые отвечают вызовам времени: организация удаленного рабочего места, полная автоматизация внутренних процессов. Наши заказчики стали интересоваться внедрением систем, которые позволяют управлять взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы). Те, у кого эти системы были, масштабируют их, добавляя новые функции.
Еще один тренд — минимизация ручного труда и привязки к стационарному рабочему месту. Ситуация с пандемией, которая оторвала сотрудников от стационарных рабочих мест, выявила потребность в роботизации бизнес-процессов. Программные роботы забирают на себя выполнение повторяющихся задач и рутинных операций. Они переносят данные из одних систем в другие, сверяют каждую ячейку в огромных Excel-таблицах, заполняют экранные формы, занимаются интеграцией систем, составляют отчеты и проверяют данные. Чаще всего к нам обращаются за роботизацией процессов, связанных с работой бухгалтерии, HR- и IT-департамента.
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Руслан Хабибрахманов директор АН «ФЛЭТ»
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Мы постоянно внедряем инновационные решения — это сильно упрощает работу. Например, с помощью сервиса оценки недвижимости мы можем получить анализ стоимости — как по проданным квартирам, так и по продающимся. Это увеличивает вероятность более точной оценки. Еще одна наша новинка — сервис заказа планировок и фотографий. Риелторы могут с помощью этого сервиса самостоятельно заказать планировку. Есть еще много других сервисов. В дальнейшем мы планируем их улучшать, ведь сейчас важно максимально автоматизировать все процессы.
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Мурат Ахмеров генеральный директор фирмы «А-Девелопмент»
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За последнее время наша компания внедрила IP-телефонию. А еще мы купили лицензию «Битрикс24» облачной версии, но поняли, что облачная версия не раскрывает весь потенциал. Поэтому сейчас рассматриваем покупку коробочной версии, чтобы подстроить и индивидуализировать все под наши бизнес-процессы.
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Андрей Балта основатель, владелец фирмы «Промвест»
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Ведем базу данных в CRM, которая помогает менеджеру эффективнее выстраивать диалог с клиентами. Чтобы максимально автоматизировать процесс сбора информации для аналитики работы с клиентами, также стараемся совершенствовать алгоритмы и механизмы в работе. Потому что для принятия правильного решения требуется анализ. Тогда решения становятся эффективными. Поэтому автоматизация сейчас актуальна именно для анализа работы с клиентами. Это первое, на что следует обратить внимание.
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Ирина Толмачева генеральный директор ООО «Инвест-Поволжье»
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Наша компания сейчас в основном специализируется на сельском хозяйстве. Так что, скорее наоборот, мы пытаемся сделать поворот в прошлое и опираться на максимально традиционный опыт. Основная IT-технология, на которую мы опираемся, — это то, что все научные работы мы выкладываем на различных информационных платформах. И это очень удобно: есть возможность пользоваться опытом и учить своих сотрудников не только теоретически, но и практически.
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