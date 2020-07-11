Опрос предпринимателей: какие IT-решения вы внедрили в своей компании за последнее время?

Проектами цифровизации и IT-решений «Агросила» занимается не первый год, но как отдельное стратегическое направление они были выделены в 2016 году. За счет внедряемых решений уже удалось:

уменьшить число сотрудников для контроля операций на полях. Благодаря системе мониторинга и автоматической обработке данных нагрузка на людей снизилась;

существенно повысить скорость анализа состояния посевов за счет применения спутниковых снимков и индекса NDVI;

снизить расход удобрений за счет применения дифференцированного внесения;

повысить уровень контроля за процессами выпуска, перемещения и реализации готовой продукции за счет применения индивидуальной маркировки с использованием уникального штрих-кода.

Актуальным для цифровизации на горизонте 3—5 лет в первую очередь будет повышение эффективности за счет:

снижения влияния негативных факторов (ошибок, заболеваний, вредителей);

повышения управляемости процессов и скорости их выполнения (применение автономной техники, машинное зрение);

сокращения времени на принятие решений либо принятие решений в реальном времени (перспективная аналитика);

более эффективного взаимодействия с органами государственной власти (обмен данными в электронном виде, активная поддержка внедрения инновационных технологий).

В 2019 году «Агросила» утвердила стратегию цифровизации до 2023 года. Из приоритетных направлений можно отметить:

внедрение системы контроля перемещения и использования средств защиты растений с использованием RFID-меток. Это позволяет повысить оперативность учета;

применение технологий машинного зрения и машинного обучения для автоматического определения соответствия фактически обрабатываемой площади данным учетной системы и электронным картам полей. Кроме того, технология способна выявлять болезни и вредителей сельскохозяйственных культур;

мониторинг состояния животных с помощью специальных бесконтактных датчиков. Это необходимо для отслеживания процессов, влияющих на производство молока, — контроль состояния животного: двигательная активность, половая охота, отелы, водопоение, потребление корма и термометрия; мониторинг стада: воспроизводство, болезни, выбытие и выявление малопродуктивных коров для выбраковки.

Отдельное внимание уделяется системам бизнес-аналитики. Основной целью при внедрении стало создание удобных для восприятия интерактивных отчетов, с визуализацией всей необходимой информации на одном экране с возможностью углубиться в интересующие его данные (в том числе вплоть до конкретных хозяйственных операций). Появилась и дополнительная аналитика, которая используется для анализа эффективности процессов в отдельных бизнес-направлениях холдинга. Например:

построение сквозной аналитики по всей цепочке создания продукции позволяет определить факторы и степень их влияния на конечный результат. Например, влияние условий содержания и программы кормления крупного рогатого скота и выполненных ветеринарных мероприятий на качественные характеристики молока и произведенной готовой продукции;

использование географической составляющей (контуры полей, треки техники, места расположения производственных площадок) позволяет более эффективно воспринимать информацию.

Все отчеты сегодня хранятся на сервере отчетов, нет необходимости искать их в почте, облачном хранилище, сетевых каталогах или формировать отчеты в учетных системах. Пользователи, например, руководители предприятий, могут самостоятельно без привлечения IT-специалистов использовать систему бизнес-аналитики для анализа ситуации, обработки больших массивов информации. За счет этого уже повысилась скорость восприятия информации.