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ООО Эттон Груп

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Общая информация

ООО «Эттон Групп» разрабатывает системы автоматизации для корпоративного и государственного секторов. Организация была основана в 2010 году, центральный офис находится в Казани.

Организация имеет филиалы в таких городах как Сколково, Москва, Иннополис, Вильнюс, Калининград.

Руководитель — Климов Ефим Сергеевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Иннополис
  • Адрес: 420500, ул Университетская, 7
  • Телефон: (800) 100-08-15
  • Email: info@etton.ru
  • Сайт: https://etton.ru/

Дата последнего обновления: 18.11.2020

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