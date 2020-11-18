ООО Эттон Груп
Общая информация
ООО «Эттон Групп» разрабатывает системы автоматизации для корпоративного и государственного секторов. Организация была основана в 2010 году, центральный офис находится в Казани.
Организация имеет филиалы в таких городах как Сколково, Москва, Иннополис, Вильнюс, Калининград.
Руководитель — Климов Ефим Сергеевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Иннополис
- Адрес: 420500, ул Университетская, 7
- Телефон: (800) 100-08-15
- Email: info@etton.ru
- Сайт: https://etton.ru/
Дата последнего обновления: 18.11.2020