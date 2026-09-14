В России создали нейросеть для оптимизации 5G

Она устранит конфликт между скоростью связи и ее надежностью

Фото: Динар Фатыхов

Специалисты Московского физико-технического института разработали нейросетевой алгоритм ALPACA, который позволит устранить конфликт между скоростью связи и ее надежностью. Об этом сообщил представитель МФТИ, передают «Ведомости».

Алгоритм предназначен для высокоскоростных сетей пятого и последующих поколений, где критически важны минимальные задержки сигнала и точная передача данных. В основе ALPACA лежит применение нейросетевых моделей для выбора оптимального режима передачи данных в быстро меняющихся условиях канала связи.

По словам представителя МФТИ Кирилла Глинского, существующие методы не всегда обеспечивают строгие требования по задержке и надежности, особенно при высокой мобильности пользователей.

Ранее сообщалось, что рынок 5G в России к 2027 году достигнет 35–45 млрд рублей. При этом 20—30 млрд из этой суммы — обязательные инвестиции операторов в сеть для оказания услуг.

Алсу Сабирзанова