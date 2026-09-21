Объем вложений россиян в криптовалюты достиг 3,7 трлн рублей

В эту сумму входят как прямые владения криптовалютами, так и финансовые инструменты, привязанные к их стоимости.

Фото: Максим Платонов

Около 20 млн россиян пользуются криптовалютами, а общий объем их вложений в цифровые активы оценивается примерно в 3,7 трлн рублей. Об этом ТАСС сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

В эту сумму входят как прямые владения криптовалютами, так и финансовые инструменты, привязанные к их стоимости.

Для сравнения отметим, что Банк России ранее оценивал среднемесячный объем средств граждан на иностранных криптобиржах в 720 млрд рублей. Еще около 3,8 млрд рублей приходилось на синтетические криптоинструменты на российском рынке.

Напомним, сообщалось, что Минфин России намерен подготовить предложения о включении криптовалютных транзакций в систему мониторинга экспортной выручки.

Зульфат Шафигуллин