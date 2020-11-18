Климов Ефим Сергеевич

Общая информация

Родился 14 августа 1983 года в г. Казань.

Образование

Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт (КГФЭИ).

2008 г. — прошел повышение квалификации в Академии государственного управления при президенте РТ.

2009 г.— получил грант Правительства РТ для прохождения повышения квалификации в Российской академии государственной службы при президенте РФ.

Трудовая деятельность

2005-2006 гг. — занимал должности директора в разных компаниях.

2005-2008 гг. — заместитель начальника отдела экономического развития в Администрации Приволжского района Исполнительного комитета г. Казани.

2008-2012 гг. — директор ООО «Единый Расчетный Центр» (ЕРЦ).

C 2012 г. — директор (с 2014 г. — генеральный директор), соучредитель ООО «Эттон Групп».

С 2020 г. — депутат Казанской городской Думы.

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