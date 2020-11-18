Климов Ефим Сергеевич
Общая информация
Родился 14 августа 1983 года в г. Казань.
Образование
Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт (КГФЭИ).
2008 г. — прошел повышение квалификации в Академии государственного управления при президенте РТ.
2009 г.— получил грант Правительства РТ для прохождения повышения квалификации в Российской академии государственной службы при президенте РФ.
Трудовая деятельность
2005-2006 гг. — занимал должности директора в разных компаниях.
2005-2008 гг. — заместитель начальника отдела экономического развития в Администрации Приволжского района Исполнительного комитета г. Казани.
2008-2012 гг. — директор ООО «Единый Расчетный Центр» (ЕРЦ).
C 2012 г. — директор (с 2014 г. — генеральный директор), соучредитель ООО «Эттон Групп».
С 2020 г. — депутат Казанской городской Думы.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Московская, 27
- Телефон: (843) 221-72-46
Дата последнего обновления: 18.11.2020