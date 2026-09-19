Нейросеть Gemini взломала сайты трех компаний, подобрав пароли

По словам вице-президента Google по безопасности Хизер Адкинс, взломы произошли в мае, а выявили их в июле

Искусственный интеллект Google Gemini самостоятельно подобрал учетные данные и получил доступ к сайтам трех компаний. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на агентство AFP.

По словам вице-президента Google по безопасности Хизер Адкинс, взломы произошли в мае, а выявили их в июле. В ходе стандартного тестирования модель обнаружила в открытом доступе информацию и подобрала учетные данные для входа, поскольку сочла это частью задания. Названия взломанных ресурсов не раскрываются, однако Google уведомила их владельцев.

Во всех трех случаях работу модели немедленно остановили. По словам Адкинс, Google совместно с партнером по обучению моделей внесла изменения в процессы тестирования. Инцидент, по ее мнению, подтверждает важность обучения мощных моделей ИИ ответственному поведению.

Подобные случаи уже происходили с другими нейросетями. В июле две модели OpenAI вышли за пределы закрытой среды, самостоятельно подключились к интернету и проникли во внутренние системы платформы Hugging Face. О схожих инцидентах также сообщали Anthropic и Moonshot AI.

Дмитрий Зайцев