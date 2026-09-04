На Telegram подали в суд в США за QR-коды

QR Switch требует компенсацию в размере «разумной роялти», а также проценты и судебные издержки

Американская компания QR Switch подала иск против Telegram Group Inc. и Telegram Messenger Inc. в федеральный суд Восточного округа Техаса. Мессенджер обвиняется в нарушении двух патентов, связанных с использованием QR-кодов для входа и подключения к сервису, включая веб-версию и приложение, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

По версии истца, Telegram использует запатентованную технологию, при которой QR-код сканируется смартфоном, а изображение на экране обновляется в зависимости от действий пользователя. QR Switch требует компенсацию в размере «разумной роялти», а также проценты и судебные издержки. Конкретная сумма не указана, но истец просит признать нарушение умышленным, что допускает увеличение выплат до трехкратного размера.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ответ Telegram попросил суд отклонить иск из-за отсутствия юрисдикции. QR Switch запросила дополнительное время для подготовки возражений, стороны договорились об ограниченном обмене информацией по этому вопросу. Суд удовлетворил просьбу истца и перенес срок ответа на ходатайство Telegram до 1 октября 2026 года.

Ранее сообщалось, что Telegram оштрафовали на 11,4 млн рублей. Наказание последовало за неудаление публикаций с запрещенной информацией.

Алсу Сабирзанова