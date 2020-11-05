Хабибрахманов Руслан Ринатович
Строительство, Агентство недвижимости
Общая информация
Родился 10 февраля.
Образование
Окончил Казанский государственный энергетический университет.
Прошел обучение по программе MBA в международном центре делового образования «ЛИНК», г. Казань.
Трудовая деятельность
С 2003 года директор ООО «Флэт».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул Спартаковская, 2
- Телефон: (843) 231-83-35
- Email: sale@anflat.ru
- Сайт: anflat.ru
Дата последнего обновления: 05.11.2020