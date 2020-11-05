Список персон

Хабибрахманов Руслан Ринатович

Строительство, Агентство недвижимости

Общая информация

Родился 10 февраля.

Образование

Окончил Казанский государственный энергетический университет.

Прошел обучение по программе MBA в международном центре делового образования «ЛИНК», г. Казань.

Трудовая деятельность

С 2003 года директор ООО «Флэт».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, ул Спартаковская, 2
  • Телефон: (843) 231-83-35
  • Email: sale@anflat.ru
  • Сайт: anflat.ru

Дата последнего обновления: 05.11.2020

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