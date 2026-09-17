Татарстан вошел в топ-3 регионов России по выдаче ИТ-ипотеки

Сотрудники ИТ-компаний оформили более 450 кредитов на общую сумму 3,7 млрд рублей

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Татарстан занял третье место в стране по объему выданной ИТ-ипотеки за первое полугодие 2026 года. Сотрудники ИТ-компаний оформили более 450 кредитов на общую сумму 3,7 млрд рублей. По этому показателю республика уступила только Московской и Свердловской областям, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

Всего в России за шесть месяцев выдали около 6 тыс. льготных ИТ-ипотек на сумму более 41 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом спрос вырос почти на треть.

Реальное время / realnoevremya.ru

— ИТ-ипотека остается ключевым инструментом поддержки молодых сотрудников и помогает удерживать квалифицированные кадры в республике. Она позволяет ИТ-специалистам приобрести недвижимость по ставке 6% годовых на весь срок договора при первоначальном взносе от 20%, — рассказал замминистра цифрового развития Татарстана Булат Габдрахманов.

ИТ-ипотека доступна россиянам до 50 лет при стаже от трех месяцев в аккредитованной компании. Зарплата за последние три месяца должна составлять от 150 тыс. рублей в городах-миллионниках или от 90 тыс. в других населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ-5 городов с низкой долей ипотеки на новостройки. Показатель составил 55%.

Алсу Сабирзанова