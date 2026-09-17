Татарстан вошел в топ-3 регионов России по выдаче ИТ-ипотеки
Сотрудники ИТ-компаний оформили более 450 кредитов на общую сумму 3,7 млрд рублей
Татарстан занял третье место в стране по объему выданной ИТ-ипотеки за первое полугодие 2026 года. Сотрудники ИТ-компаний оформили более 450 кредитов на общую сумму 3,7 млрд рублей. По этому показателю республика уступила только Московской и Свердловской областям, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.
Всего в России за шесть месяцев выдали около 6 тыс. льготных ИТ-ипотек на сумму более 41 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом спрос вырос почти на треть.
— ИТ-ипотека остается ключевым инструментом поддержки молодых сотрудников и помогает удерживать квалифицированные кадры в республике. Она позволяет ИТ-специалистам приобрести недвижимость по ставке 6% годовых на весь срок договора при первоначальном взносе от 20%, — рассказал замминистра цифрового развития Татарстана Булат Габдрахманов.
ИТ-ипотека доступна россиянам до 50 лет при стаже от трех месяцев в аккредитованной компании. Зарплата за последние три месяца должна составлять от 150 тыс. рублей в городах-миллионниках или от 90 тыс. в других населенных пунктах.
Ранее сообщалось, что Казань вошла в топ-5 городов с низкой долей ипотеки на новостройки. Показатель составил 55%.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».