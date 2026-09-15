В России планируют обучать граждан безопасной работе с ИИ

Программа будет включать изучение основ функционирования, потенциальных рисков и правил безопасного использования

Российские власти намерены обучать граждан правилам безопасного использования искусственного интеллекта. Соответствующая программа содержится в документе, утвержденном правительством России, передает ТАСС.

Программа будет включать изучение основ функционирования ИИ, потенциальных рисков и правил безопасного использования. Необходимость такого обучения объясняется тем, что существующие просветительские инициативы зачастую фрагментарны: у них нет единой методологической основы, и они не охватывают все возрастные и социальные группы.

Из-за этого информация, которую россияне получают из разных источников, может быть противоречивой, неполной или недостоверной. Это дезориентирует людей и снижает эффективность их защитных реакций.

Ранее сообщалось, что школьников в России научат распознавать фейки и дипфейки. Программа рассчитана на три возрастные группы: учеников 3–5-х, 6–9-х и 10–11-х классов.

Алсу Сабирзанова