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Россия ведет переговоры с Apple о подключении 5G на iPhone

08:25, 17.09.2026

Сейчас сеть пятого поколения запущена в 16 городах России

Россия ведет переговоры с Apple о подключении 5G на iPhone
Фото: Динар Фатыхов

Минцифры обсуждает с Apple возможность подключения 5G для пользователей iPhone в России. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, передают РИА «Новости».

— Мы ведем переговоры с Apple, обсуждаем возможность подключения 5G на iPhone, — сказал министр.

На прошлой неделе в России запустили первые сети пятого поколения. В Минцифры тогда отметили, что в ближайшее время 5G станет доступна на Android, а возможность использования сети владельцами iPhone зависит от решения Apple.

Сейчас сеть 5G запущена в 16 городах и доступна 10 млн абонентов. До конца года прорабатывается запуск еще в 50 городах.

Ранее сообщалось, что в России создали нейросеть для оптимизации 5G. Она устранит конфликт между скоростью связи и ее надежностью.

Алсу Сабирзанова

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