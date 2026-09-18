СМИ: владельцы нового iPhone 18 Pro Max в России столкнутся с 18 ограничениями

Среди недоступных функций — Visual Intelligence для распознавания объектов через камеру

Фото: Артем Дергунов

Владельцы нового iPhone 18 Pro Max в России столкнутся с ограничениями в использовании многих функций Apple Intelligence. В частности, на смартфоне недоступны русский язык, русская версия Siri, интеграция ChatGPT, а также инструменты для переписывания, сокращения и изменения стиля текста в приложениях, сообщают «Известия».

Среди других недоступных функций — Visual Intelligence для распознавания объектов через камеру, улучшенный поиск по фотографиям и функция Clean Up, предназначенная для удаления лишних объектов на снимках. Русский язык не поддерживается и в системе Live Translation, которая осуществляет мгновенный перевод сообщений, звонков и аудио через AirPods.

Также остаются ограничения на оплату сервисов Apple. Оплатить покупки в App Store и подписки на Apple Music, iCloud+, Apple TV+ и другие сервисы напрямую российскими картами не представляется возможным. Еще одной проблемой является доступ к сетям 5G, которые были коммерчески запущены в России 11 сентября в 15 городах-миллионниках, однако владельцы iPhone пока не могут подключиться к этим сетям. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев ранее сообщил, что ведомство обсуждает с Apple возможность активации 5G.

Несмотря на ограничения, интерес к iPhone в России сохраняется. Однако аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отмечает, что доля смартфонов Apple на российском рынке составляет около 4% и продолжает снижаться. Он также считает, что ожидать быстрого снятия ограничений не следует. «Покупая флагманское устройство по полной стоимости, человек получает далеко не все доступные сервисы», — заключил председатель комиссии РОЦИТ Михаил Шурыгин.

Никита Егоров