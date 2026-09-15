Верховный суд утвердил концепцию внедрения ИИ в судопроизводство

Нейросети будут носить вспомогательный характер и станут помощниками судьи

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов утвердил Концепцию внедрения технологий искусственного интеллекта в судопроизводство. Документ опубликован на сайте ВС РФ и устанавливает принципы, задачи и направления использования ИИ для повышения эффективности работы судов.

Согласно концепции, нейросети будут носить вспомогательный характер и станут помощниками судьи, а не его заменой. Алгоритмы должны быть понятны и проверяемы, каждое взаимодействие с ИИ-системой подлежит фиксации. Приоритет отдается отечественным технологиям.

К 2030 году доля судей, использующих судебные ИИ-сервисы на постоянной основе, должна достигнуть 95%. Ожидается, что сроки рассмотрения типовых дел сократятся на 20–30%.

Ранее сообщалось, что в России планируют обучать граждан безопасной работе с ИИ. Программа будет включать изучение основ функционирования, потенциальных рисков и правил безопасного использования.

Алсу Сабирзанова