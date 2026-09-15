Хакеры маскируют атаки под запросы ChatGPT, DeepSeek и Claude

Новую схему аналитики выявили при изучении постоянной выборки веб-приложений с января 2024 года по август 2026 года

Хакеры начали маскировать вредоносные запросы к веб-приложениям российских компаний под обращения известных нейросетей — Perplexity, DeepSeek, Grok, Claude и ChatGPT. Об этом РБК сообщили в группе компаний «Солар».

Новую схему аналитики Solar WAF выявили при изучении постоянной выборки веб-приложений с января 2024 года по август 2026 года. Для внедрения вредоносного кода и получения доступа к данным злоумышленники используют поисковые запросы или поля ввода на сайте. Первый замаскированный под нейросеть запрос (DeepSeekBot) специалисты обнаружили 12 августа.

С 27 августа зафиксированы запросы с обозначениями Claude-User, ChatGPT-User, GrokBot и Perplexity-User. Для маскировки хакеры меняли часть HTTP-запроса, по которой сервер определяет, какое программное обеспечение к нему обращается. Более 50% атак пришлось на DNS Rebinding — форму атаки, при которой вредоносный сайт обходит защитную политику браузера и получает доступ к устройствам в локальной сети.

Ранее сообщалось, что в России запретили хакеров, устроивших сбой в «Аэрофлоте».

Алсу Сабирзанова