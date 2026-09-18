Минимум 18 функций iPhone 18 Pro Max будут недоступны в России

Среди них обновленная Siri с персональным контекстом и интеграция ChatGPT через Siri

Минимум 18 функций и сервисов окажутся полностью недоступны на iPhone 18 Pro Max в России. Об этом пишут «Известия».

Смартфон в эту пятницу поступает в официальную продажу более чем в 65 странах, включая Россию, где покупатели начнут получать предзаказы. Однако число ограничений станет рекордным для линейки.

Большинство недоступных функций связано с Apple Intelligence. Среди них обновленная Siri с персональным контекстом, интеграция ChatGPT через Siri и встроенные Writing Tools для работы с текстом.

Языковые барьеры затрагивают и другие новинки: Genmoji для создания эмодзи, генератор изображений Image Playground, Visual Intelligence для распознавания объектов, расширенный поиск по фото и функция Clean Up для удаления лишних объектов. Недоступен и мгновенный перевод сообщений, звонков и аудио через AirPods.

Кроме того, из-за прекращения поддержки российских способов оплаты пользователи не могут совершать покупки в App Store, оплачивать встроенные покупки и оформлять подписки на сервисы Apple.

Ранее сообщалось, что мошенники используют ажиотаж вокруг новых iPhone для кражи денег. Они рассылают мошеннические письма от имени магазинов и платежных систем.

Алсу Сабирзанова