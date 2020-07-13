Кредит на выживание: как банки поддерживают малый бизнес Татарстана

Татарстанский бизнес получил поддержку от госбанков примерно на 15 млрд рублей, но больше всего получателей воспользовались кредитами на возобновление бизнеса под 2% годовых

Фото: Олег Тихонов

Без активной государственной поддержки бизнесу не выйти без тяжелых последствий из пандемии. За время вынужденного простоя большинство компаний МСБ Татарстана сократили выручку почти на 90%, оказавшись под прямой угрозой банкротства. Для их спасения и сохранения рабочих мест запущены федеральные программы кредитной поддержки, которые заработали с середины мая. О том, какую помощь банки оказали татарстанскому бизнесу, — в обзоре «Реального времени».

Без «подушки безопасности»

После введения ограничительных мер с конца марта этого года малый и средний бизнес полностью прекратил работу. Почти в один день закрылись кафе, салоны красоты и кинотеатры, отменены деловые конгрессы и туристические поездки, продолжают оставаться под «коронавирусным» запретом крупные торговые центры. Но и после послабления карантинных ограничений предпринимателям все еще приходится искать пути выживания: как возобновить бизнес, сохранить выплату заработной платы и выполнять кредитные обязательства при полном отсутствии выручки за последние месяцы.

«У малого и среднего бизнеса практически нет «финансовой подушки безопасности», нет больших накоплений, а вырученные «с колес» деньги снова запускаются в оборот или идут на выплату по кредитам и на зарплату. Иначе говоря, перед многими предпринимателями остро встал вопрос — быть или не быть? Думаю, что настал тот час, когда государство должно протянуть руку помощи предприятиям», — отметил зампредседателя Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев. Но больше всего предпринимателей пугает неопределенность: «Что будет завтра? Когда ждать открытия торговых центров», — добавил он.

Кредитные каникулы до конца года

Первое, что в пожарном режиме пришлось решать малому бизнесу, — как обслуживать кредиты без просрочки, чтобы не оказаться еще в большем долгу перед банками-кредиторами. По словам Николаева, потребительский спрос автоматически не вернется на докоронавирусный уровень и после полной отмены ограничительных мер, а значит, рассчитывать на прежнюю выручку не приходится. Для поддержания бизнеса действует большой комплекс антикризисных мер, среди которых налоговые послабления, гранты, но решающую роль играет поддержка крупнейших системообразующих банков.

Предпринимателям предложили помощь в реструктуризации текущих кредитов с отсрочкой погашения очередного платежа на 6 месяцев. Условия кредитных каникул определены в постановлении №410 («Об утверждении правил предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства»). При этом заемщику необходимо гасить только одну треть процента. Остальные две трети погашают государство и банк.

По этой программе дальше всех продвинулся банк ВТБ. «Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, предоставлена кредитная помощь на 4,8 млрд рублей», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе банка в Татарстане.

Сбербанк провел реструктуризацию кредитов МСБ республики на 2,4 млрд рублей. «Всего более 2500 компаний Татарстана подали заявки на реструктуризацию кредитов, — сообщила «Реальному времени» пресс-служба банка. — Выдано кредитов на сумму более 2,4 млрд рублей».

По данным Сбербанка в Татарстане, наибольшее количество заявок поступило от торговых компаний. На них пришлось более 40% от общего количества поданных заявок. На втором месте — индустрия красоты и развлекательные центры. От них поступила каждая пятая заявка, уточнил Сбербанк. 15% обращений о помощи направили транспортные предприятия (грузовые и пассажирские перевозки).

«На текущий момент «Росбанк» принял порядка 32 000 обращений от клиентов по всей России, испытывающих трудности с обслуживанием своих обязательств. Всем клиентам, которые удовлетворяют требованиям кредитных каникул, они будут предоставлены», — заявил «Реальному времени» директор представительства «Росбанка» в Республике Татарстан и Республике Марий Эл Руслан Юлбарисов. По его словам, работа с компаниями малого бизнеса является одним из основных фокусов внимания «Росбанка» в этот непростой период. «В банк поступает большое количество заявок на реструктуризацию. Из мер господдержки в «Росбанке» можно оформить кредитные каникулы. Клиентам «уязвимых» сфер бизнеса предоставляем отсрочку по очередным платежам по кредитам сроком до 6 месяцев, без анализа бизнеса, по дистанционному заявлению в банк».

Сохранить рабочие места

Больше всего федеральные банки выдавали кредитов в Татарстане на сохранение занятости в период пандемии. Как известно, с конца апреля — начала мая правительство РФ определило для банков условия выдачи зарплатных кредитов под ноль процентов (условия определены постановлением правительства РФ №422). «На получение беспроцентного зарплатного кредита поступило более 1500 заявок, — сообщила пресс-служба Сбербанка в Татарстане. — Выдано бизнесу на сумму более 1,2 млрд рублей».

Как выяснилось, программа закончилась гораздо быстрее, чем ею успели воспользоваться предприниматели. В основном татарстанские предприятия смогли получить зарплатные кредиты под 2% годовых (условия определены постановлением правительства РФ №696 от 16 мая 2020 года). Эта федеральная программа пришла на смену антикризисной выдаче беспроцентных кредитов. Причем заемные средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки №422 и 1764, пояснили банкиры.

Одними из первых в нее включились крупные системообразующие федеральные банки Сбербанк, ВТБ и «Ак Барс Банк». «На получение зарплатного кредита под 2% всего поступило более 5 тысяч заявок, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Сбербанка. — Выдано на сумму более 3,2 млрд рублей». Стоит отметить, что Сбербанк оказался неоспоримым лидером. «Ак Барс Банк» выдал около 1 млрд рублей, ВТБ — 1 млрд рублей,

В пресс-службе Сбербанка отметили, что заявки заемщиков обрабатываются в ускоренном режиме, но важно, чтобы у получателя соответствовал вид деятельности по ОКВЭД требованиям постановлений правительства РФ №434 и №696. «По всем компаниям «Малый» и «Микро» учитывается основной и дополнительный ОКВЭД, действующий на 01.03.2020 г. По компаниям, за исключением категорий «Малый» и «Микро», учитывается основной ОКВЭД на 01.03.2020 г.», — подчеркнули в банке. Порядок рассмотрения заявок следующий. Бизнес категорий «Малый» и «Микро» — все заявки, поступившие в банк, обрабатываются в онлайн-режиме, срок рассмотрения — в течение 5 дней. «Крупный» и «Средний» бизнес — все заявки рассматриваются и обрабатываются в онлайн-режиме, срок рассмотрения — в течение 5 дней. В случае нестандартности сделки решение принимается в течение 10 рабочих дней согласно стандартному процессу выдачи кредитов.

На 7 июля в банк поступило более 100 заявок от предпринимателей на сумму более 1 млрд рублей

АББ: зарплатный кредит под 2% годовых всем, можно и на бизнес

«С запуском программы кредитования под 2% на возобновление деятельности спрос на выдачу беспроцентных кредитов снизился, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе АББ. — Многие клиенты отказались от получения «нулевых» кредитов, регламентированных постановлением №422, и подали заявки на участие в этой программе, то есть по постановлению №696». Преимущество программы в том, что кредиты могут получать не только пострадавшие отрасли, но и те, кто хочет получить поддержку на возобновление деятельности после ограничений. А также к ней допущены НКО, включенные в реестр Минэкономразвития РФ. «По данной программе банком одобрено льготных кредитов на сумму более 1,3 млрд рублей», — сообщили в АББ.

«Ак Барс Банк» участвует в льготной программе в соответствии с постановлением от 2 апреля №422 и предоставляет кредиты на выдачу заработной платы для поддержки и сохранения занятости. Генеральное соглашение о фондировании с Банком России заключено. С 22 июня минимальная ставка предоставления кредитов Банком России составляет 2,5% годовых и зависит от динамики размера банковского портфеля МСП.

На 7 июля в банк поступило более 100 заявок от предпринимателей на сумму более 1 млрд рублей. Уже оказана поддержка компаниям, в которых работают 4124 сотрудника», — добавили в АББ.

Вместе с тем «Ак Барс Банк» принимает участие в реализации программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Корпорации МСП, в рамках которой также предусмотрено предоставление Банком России фондирования под поручительство корпорации. Банк заключил соответствующее генеральное соглашение.

ВТБ: в первый день раздали свыше 500 млн рублей

В приоритете инструмент под 2% годовых и у ВТБ. «Буквально в первый же день работы программы мы приняли положительные решения по 21 заявке на более чем 500 млн рублей. Спектр действия этой программы достаточно широкий, и мы уже видим колоссальный спрос на нее», — рассказала управляющий банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина.

В рамках новой программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне более 80% — будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен. Заявки оформляются по упрощенному пакету документов.

Помимо компаний из перечня пострадавших отраслей и дополнительного перечня отраслей российской экономики, требующих поддержки для возобновления деятельности, которые утверждены в соответствующих постановлениях правительства РФ, заемщиками по новой программе могут также стать компании из реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих меры поддержки с учетом введения ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе ВТБ, в начале действия программы банк подписал кредитные соглашения на сумму более 1 млрд рублей. Их участниками стали около 200 компаний. Одним из первых клиентов, получивших от банка кредитную поддержку в рамках программы, стала компания ООО «Агава» (сеть строительных гипермаркетов «Мегастрой»). «Льготные займы — это хорошая возможность для предприятий в текущих реалиях получить субсидию на выплату заработной платы сотрудникам или восстановление бизнеса. Также важно, что рассмотрение заявки происходит в течение одного рабочего дня при предоставлении упрощенного пакета документов», — добавила Марьям Давлетшина. Всего в рамках программ поддержки малого и среднего бизнеса, как государственных, так и собственных, ВТБ одобрил реструктуризацию кредитов компаниям региона на 10,5 млрд рублей.

Таким образом, наиболее популярным способом сохранить бизнес оказалось получение льготного займа под 2% годовых, что встало на поток у федеральных банков.

