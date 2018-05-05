Список персон

Давлетшина Марьям Наилевна

Финансы, Банки
Давлетшина Марьям Наилевна

Общая информация

Родилась в Казани.

Образование:

1998 г — Казанский финансово-экономический институт по специальности «экономика, финансы и кредит»

2012 — Высшая школа экономики «МВА».

Трудовая деятельность:

2000 по 2009 гг. — ведущий специалист, начальник сектора, главный экономист, главный инспектор, начальник отдела финансирования Приволжского отделения Сбербанка России.

2009 по 2011 гг. — заместитель управляющего Приволжского отделения Сбербанка России.

2011 по 2014 гг. — заместитель управляющего филиала АК Сбербанка РФ, Отделение «Банк Татарстан».

2014 по 2015 гг. — директор филиала ОАО Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы».

С июля 2015 г. — руководитель дирекции по Республике Татарстан Филиала Банка ВТБ (ПАО).

Кандидат экономических наук.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Островского, 84
  • Телефон: +7(843) 533-31-01
  • Email: office@kaz.vtb.ru
  • Сайт: www.kaz.vtb.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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