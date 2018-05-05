Давлетшина Марьям Наилевна
Общая информация
Родилась в Казани.
Образование:
1998 г — Казанский финансово-экономический институт по специальности «экономика, финансы и кредит»
2012 — Высшая школа экономики «МВА».
Трудовая деятельность:
2000 по 2009 гг. — ведущий специалист, начальник сектора, главный экономист, главный инспектор, начальник отдела финансирования Приволжского отделения Сбербанка России.
2009 по 2011 гг. — заместитель управляющего Приволжского отделения Сбербанка России.
2011 по 2014 гг. — заместитель управляющего филиала АК Сбербанка РФ, Отделение «Банк Татарстан».
2014 по 2015 гг. — директор филиала ОАО Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы».
С июля 2015 г. — руководитель дирекции по Республике Татарстан Филиала Банка ВТБ (ПАО).
Кандидат экономических наук.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Островского, 84
- Телефон: +7(843) 533-31-01
- Email: office@kaz.vtb.ru
- Сайт: www.kaz.vtb.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018