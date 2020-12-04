Силкин Артём Николаевич

Общая информация

Родился 25 мая 1971 года в Казани.

Образование

Окончил Казанский государственный университет по специальности «биохимия».

Трудовая деятельность

1991-2005 гг. — работа в казанской галерее «Аврора 1991».

2005-2009 гг. — куратор казанской галерее «Аврора 1991».

2005-2009 гг. — постоянный оператор «Ночи музеев» в казанском музее А.М. Горького в Казани. Участник совместных выставочных проектов с крупнейшими российскими музеями.

С 2010 г. — директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

Один из инициаторов возрождения региональных отделений РГО и ВООПИК, член регионального совета ВООПИК, член совета союза музеев Татарстана, член РГО, российского ИКОМОС, союза художников России, соучредитель Фонда поддержки современного искусства «Живой город».

Член ИКОМ России (с 2012 г.), член правления ассоциации музеев Татарстана (с 2013 г.).

Награды и звания

Награжден благодарностью президента РТ (2019 г.).

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