В Казани отдали под суд экс-начальника управления Минкульта РТ

Фото: "Реальное время"

В Вахитовский суд Казани направлено дело экс-начальника управления планирования и финансирования министерства культуры Татарстана Ильдара Хаярова и директора ООО «А-вация Плюс» Ларисы Брук. Их обвиняют в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах.



Общий размер хищений бюджетных средств по делу оценен в 3,6 млн рублей. «Ущерб не возмещен, вину чиновник не признает», — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.

По версии следствия, с августа 2014 года по апрель 2016 года начальник управления Минкульта РТ, путем завышения объема расходов на проведение различных мероприятий, а также внесения в смету заведомо ложных сведений о поставщиках, похитил из бюджета более 3,3 млн рублей, часть из них — при участии директора ООО «А-вация Плюс».

Брук также обвиняют в хищении 294 тысяч рублей по такой же схеме, и она признает вину.

По данным источников «Реального времени», за время следствия Ильдар Хаяров успел потерять работу в Минкульте и восстановиться на ней через суд, однако его прежнюю должность сократили.

Тем временем в Казани продолжается расследование аферы с хищением 70 млн рублей через Фонд соцстраха.