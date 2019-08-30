Троценко выкупит у ВЭБа долг завода «Аммоний» за $900 млн

Новым инвестором завода по производству аммиака и азотных удобрений «Аммоний» (Менделеевск, Татарстан) станет Роман Троценко, владелец СДС «Азот».

ВЭБ договорился о продаже прав требования по кредиту на строительство завода профильному инвестору — КАО «Азот» (Кемерово, входит в «СДС Азот» Троценко — ИФ) за $900 млн. Информацию об этом «Интерфаксу» подтвердили как в госкорпорации, так и в компании-инвесторе.

«Такое решение принято в рамках переговоров с ВЭБ.РФ о покупке прав требования по кредиту на строительство завода минеральных удобрений «Аммоний». Сумма сделки — $900 млн», — сообщил представитель «Азота».

Сделка по продаже прав требования заключается «при условии вхождения КАО «Азот» в капитал АО «Аммоний» с соблюдением всех прав акционеров предприятия», отметили в ВЭБе.

При этом летом СМИ сообщали, что продажа «Аммония» может затянуться до осени. Прием заявок на покупку завода завершился 30 мая.

