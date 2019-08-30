Троценко выкупит у ВЭБа долг завода «Аммоний» за $900 млн
Новым инвестором завода по производству аммиака и азотных удобрений «Аммоний» (Менделеевск, Татарстан) станет Роман Троценко, владелец СДС «Азот».
ВЭБ договорился о продаже прав требования по кредиту на строительство завода профильному инвестору — КАО «Азот» (Кемерово, входит в «СДС Азот» Троценко — ИФ) за $900 млн. Информацию об этом «Интерфаксу» подтвердили как в госкорпорации, так и в компании-инвесторе.
«Такое решение принято в рамках переговоров с ВЭБ.РФ о покупке прав требования по кредиту на строительство завода минеральных удобрений «Аммоний». Сумма сделки — $900 млн», — сообщил представитель «Азота».
Сделка по продаже прав требования заключается «при условии вхождения КАО «Азот» в капитал АО «Аммоний» с соблюдением всех прав акционеров предприятия», отметили в ВЭБе.
При этом летом СМИ сообщали, что продажа «Аммония» может затянуться до осени. Прием заявок на покупку завода завершился 30 мая.
Справка
«Аммоний» заработал в 2015 году. Общая стоимость проекта, по данным 2016 года, составила $2,15 млрд. Основную сумму — $1,8 млрд — предоставил ВЭБ. Из-за девальвации рубля и снижения цен на азотные удобрения относительно заложенных в проект параметров, завод работает с убытком и не может обслуживать долг. ВЭБ, крупнейший кредитор и владелец 22,8% акций предприятия, инициировал процесс привлечения инвестора в «Аммоний». Процесс был начат весной, организатором отбора выступил Газпромбанк.
Выручка «Аммония» в первом полугодии 2019 года составила 10,2 млрд рублей.
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