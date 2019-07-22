Фирму «Киномаг+" признали банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал ООО «Киномаг+" банкротом. Ранее фирма владела «Магией кино» в торговом центре XL.

В отношении «Киномаг+" открыто конкурсное производство на четыре месяца. Конкурсным управляющим утвержден Евгений Гордиенко. Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Напомним, ранее в Казани был арестован гендиректор ООО «Киномаг+» Павел Волков, его компания участвовала в поставке и оборудовании трех бюджетных кинозалов в районах Татарстана. По двум объектам Волкову предъявили хищение на 10 млн рублей — за сорванный контракт в Актаныше и поставку не соответствующей условиям контракта техники в Мамадыш.

