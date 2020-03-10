Второй этап реконструкции Музея ИЗО в Казани: что сделают за 175 миллионов

Фото: Олег Тихонов

Новый этап — новый тендер

В ближайшие месяцы в главном здании Музея изобразительных искусств РТ по ул. Карла Маркса стартует второй и завершающий этап реконструкции. На это из бюджета республики планируется выделить 175,2 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок 3 марта. Заявки будут приниматься до 11-го числа, тогда же состоится сам аукцион.

Исходя из документов, приложенных к тендеру, второй этап капитального ремонта включает в себя увеличение экспозиционного пространства, обустройство выхода на балкон второго этажа, появление конференц-зала в подвале здания и расширение санузлов главного здания за счет хранилища скульптур на цокольном этаже.

Кроме этого, планируют обновить коммуникации фонтана, заменить старые элементы кровельного покрытия, отливы, водосливные желоба; восстановить балюстрады и ограждения по периметру кровли; утеплить чердачное перекрытие и гидроизолировать стены подвала.

Первая очередь реконструкции стартовала в конце 2018 года. Тогда на ремонт в здании музея по улице К. Маркса, 64 (литеры Б1, Б2) площадью 1,8 тыс. кв. м с благоустройством прилегающей территории было выделено более 110,5 млн рублей. Сейчас этот этап работ близится к завершению.

— На сегодняшний день в зданиях ГБУК «Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан» уже выполнены работы по усилению конструкций, ремонт стилобата, кровли и фасада, кладочные работы, реставрация каминов (16 штук) и лестниц, ремонт и монтаж металлоконструкций, ремонт проемов, ремонт внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, внутренние отделочные работы и благоустройство. Завершаются работы по внутренней отделке помещений, производится закупка оборудования и оснащения выставочных залов, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Главинвестстроя РТ.

Еще один объект

Второй объект закупки в том же тендере — ремонтно-реставрационные работы по Дому Ш. Марджани в Казани. На это республиканский бюджет выделит 35 млн рублей.

— Дом Ш. Марджани является объектом культурного наследия регионального значения. В рамках ремонтно-реставрационных работ запланированы противоаварийные и реставрационные работы, ремонт систем инженерно-технического обеспечения и другие виды работ в целях приспособления здания для современного использования, — поясняет пресс-служба Главинвестстроя РТ.

Работы на обоих объектах, Музее ИЗО и Доме Ш. Марджани, должны быть выполнены до весны 2021 года.

Жестокий хозяин усадьбы

«Реальное время» связалось с казанским краеведом, автором книги «Казань из окон трамвая» Алексеем Клочковым, который рассказал нашему изданию об истории здания, которое сейчас занимает Музей ИЗО, и о личности генерала Сандецкого, жившего в усадьбе в начале прошлого века.

— Александр Генрихович Сандецкий родился в Вильнюсе, он польский дворянин, принявший православие. В 1871 году окончил Константиновское военное училище, поменял много мест службы — Казанский округ был для него далеко не первым по счету. К нам он был назначен в сентябре 1907 года, — рассказывает собеседник нашего издания.

Усадьба была построена в 1906 году, а первым ее жильцом стал генерал Иван Карас, командующий войсками Казанского военного округа.

— В отличие от достаточно жесткого Сандецкого, Карас был человеком мягким, и при нем войска в Казани очень сильно распустились — его отправили на пенсию в 1907 году как раз по этой причине, — продолжает Алексей Клочков. — Уже в октябре Сандецкий выпустил приказ примерно такого содержания: «Встречаю на улицах города нижних чинов, одетых разнообразно. Одни ходят в мундирах, другие в шинелях навскидку. Предлагаю строго соблюдать единообразие в форме одежды. <…> Строго следить за исполнением дисциплины. Нижние чины честь отдают вяло, не молодцевато». В общем, солдаты вряд ли были довольны сменой командования.

Помимо этого, в архивах можно найти информацию о том, что «генерал Карась за весь год утвердил единицы смертных приговоров, а Сандецкий за несколько месяцев утвердил сотни».

— Возвращаясь непосредственно к зданию, могу сказать, что в 1903 году «Волжский вестник» публикует сообщение о начале строительства дома на ул. Грузинской «в лучшей части города». Стоимость особняка составляет 200 тыс. рублей — это огромные деньги. Архитектор неизвестен, некоторые говорят, что это Амлонг, хотя, скорее всего, это все-таки типовой проект, который Амлонг просто вписал в этот угол улиц, — сообщает казанский краевед.

После того, как в сентябре 1918 Красная армия окончательно взяла город, в особняке разместился Губернский исполнительный комитет, а в феврале 1924 года роскошное здание отдали под республиканский туберкулезный диспансер, который занял его ровно на 40 лет — до 1964 года. По словам Алексея Клочкова, особняк специально «отстаивался» три года, затем в нем была проведена масштабная санитарная обработка и очередной ремонт, чтобы в 1967 году там открылся Музей ИЗО.

Лина Саримова