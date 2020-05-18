Минниханов посетил отреставрированный Музей ИЗО

Президент Татарстана Рустам Минниханов в международный день музеев посетил Музей изобразительных искусств после реставрации. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Минниханов отметил высокую востребованность музеев, которые, к сожалению, в условиях пандемии COVID-19 были вынуждены закрыться. Также президент оценил, как организована работа учреждения в особых санитарно-эпидемиологических условиях.

С этого дня в Татарстане разрешили работу музеев и библиотек. При этом нужно соблюдать ряд правил: индивидуальные экскурсии или группы не более пяти человек; при использовании радиооборудования — не более 10 человек. Посетители музеев должны соблюдать дистанцию.

Реконструкция Музея ИЗО началась в конце 2018 года. Суммарно на ремонт в здании музея по улице К. Маркса, 64 выделено 286 млн рублей.

