Хасанов Рустем Ринатович

Общая информация

Родился 10 марта 1980 года в Казани.

Образование

Имеет неоконченное высшее образование, Оренбургский институт ФГПОУ ВО «Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутасина (МГЮА)» по специальности «конституционное государственное право».

Трудовая деятельность

1997-2002 гг. — директор программ, заместитель по маркетингу генерального директора ООО «ТК РИАД», радиоведущий.

2002-2005 гг. — радиоведущий ОАО «ТАИФ-ТВТ», «Авторадио-Казань».

2006-2009 гг. — руководитель филиала ООО «Легио».

2009-2012 гг. — директор по сбыту ООО «КЗН».

2012-2016 гг. — генеральный директор ООО «Татинвестсервис».

С 2016 г. — директор ООО «Реставратор».

С 2012 г. — директор НКО «Благотворительный фонд «День добрых дел».

2018-2019 гг. — депутат Государственного совета РТ пятого созыва.

С 10 сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.

Награды и звания

Награжден благодарственным письмом мэра г. Казани (2017 г.), грамотой исполкома города Казани (2018 г.), благодарственными письмами генерального директора Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (2018 г.), министра культуры РТ (2018 г.), директора Елабужского института КФУ (2018 г.), министра образования и науки РТ (2018 г.), почетной грамотой мэра Казани (2020 г.).

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