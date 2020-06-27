Опрос предпринимателей: а вы бы увеличили зарплату из-за гибкого графика работы?
Все больше сотрудников выбирают гибкий график работы, и руководители нередко поддерживают подобное решение. Некоторые руководители подразделений такой вариант рассматривают как повод потребовать повышения заработной платы. Предприниматели, опрошенные «Реальным временем», такое требование воспринимают неоднозначно, однако большинство готово увеличить зарплату при условии, что вместе с ней вырастет и KPI сотрудника.
Руководитель отдела из-за перехода на гибкий график работы просит о повышении оплаты труда, хотя его зарплата в полтора раза выше среднерыночной. Как следует поступить работодателю в данном случае — расстаться с работником или выполнить его требование?
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Сергей Шубин генеральный директор компании «Автолига»
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Согласно просьбе сотрудника, я бы увеличил ему KPI и спросил, сможет ли он его выполнить. В любом случае работодатель ничего не теряет, потому что руководитель отдела должен будет сделать в два раза больше, чем обычно. И не думаю, что многие согласятся на эту авантюру. И ты сотруднику не отказываешь, соглашаешься на его условия. Если у него не получится, то вернемся к старой схеме. Сразу расставаться — это кардинальное решение, дорого искать новый персонал.
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Рамиль Измайлов генеральный директор «ПТК-Пружинный проект»
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Требование сотрудника должно быть обоснованно. Надо посмотреть, насколько у него увеличилась нагрузка. В случае если он прав, зарплату надо повышать не на ту сумму, какую он хочет. Условия не работник выдвигает. Зарплата устанавливается исходя из того, на сколько процентов он делает больше благодаря гибкому графику.
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Татьяна Фисенко дизайнер, основатель и директор студии «АрхиФорма»
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Надо смотреть на KPI. Если видишь, что человек выполняет намного больше работы, чем раньше, я бы пошла ему навстречу. Если же его требование ничем не обосновано, я бы проговорила с ним некоторые моменты. Если неудобен график, выстроили бы другую структуру. Например, он может выходить в субботу, и за этот день я бы доплатила.
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Ирина Толмачева гендиректор ООО «Коттедж-центр»
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Если сотрудник приносит реальную прибыль организации и оправдывает вложения компании в него, то ему надо повысить заработную плату. Если он не отвечает заявленным им же требованиям, то надо расстаться. Многое зависит от сотрудника. Он должен реально понимать, чего он стоит, раз выдвигает требования. Я всегда готова платить людям, которые с максимальной отдачей добиваются серьезного результата.
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Азат Назмутдинов основатель кафе «Кыстыбый»
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Гибкий график подразумевает более удобный режим работы, нежели стабильный. Сотрудник может сам планировать работу или вернуться к старой схеме. Гибкий график облегчает его ситуацию, не вижу причин поднимать зарплату. И не думаю, что возникла бы ситуация, в которой он скажет, что уходит. Учитывая рост безработицы и политику по трудоустройству, компании не набирают новых сотрудников.
Когда мы столкнулись с задачей переформатировать графики и зарплату, объяснили команде, что пока шторм. Чтобы корабль устоял, надо каждому держать свой фланг и только так мы прорвемся. И у нас не было конфликтных моментов. Все поняли, что речи не может быть о повышении, главное устоять. Никто не ушел, а пару отделов мы даже расширили.
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Александр Фукс директор компании «Фатум»
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Принятие решения зависит от человека. Если это ценный сотрудник, то можно рассмотреть его предложение. Надо также учесть ситуацию на рынке труда — можно ли заменить этого специалиста. И если фирма не сможет платить повышенную зарплату, то стоит искать замену. Бывают ключевые сотрудники, увольнение которых, тем более неожиданное, может существенно сказаться на финансовых результатах. В этом случае надо с ними договориться. А потом найти им замену.
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Айрат Гайнуллин руководитель ГК «Колорит»
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Такого руководителя подразделения надо поставить на место. Переход на гибкий график работы по сравнению с жестким является дополнительным поощрением и мотивацией к труду. Условия работы сотрудника улучшаются, а не ухудшаются. За это дополнительно платить зарплату не нужно. В случае если это руководитель отдела продаж, то его надо гнать в три шеи, потому что он должен просить повышения зарплаты не за график работы, а за результат.
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