Опрос предпринимателей: а вы бы увеличили зарплату из-за гибкого графика работы?

Гибкий график подразумевает более удобный режим работы, нежели стабильный. Сотрудник может сам планировать работу или вернуться к старой схеме. Гибкий график облегчает его ситуацию, не вижу причин поднимать зарплату. И не думаю, что возникла бы ситуация, в которой он скажет, что уходит. Учитывая рост безработицы и политику по трудоустройству, компании не набирают новых сотрудников.

Когда мы столкнулись с задачей переформатировать графики и зарплату, объяснили команде, что пока шторм. Чтобы корабль устоял, надо каждому держать свой фланг и только так мы прорвемся. И у нас не было конфликтных моментов. Все поняли, что речи не может быть о повышении, главное устоять. Никто не ушел, а пару отделов мы даже расширили.