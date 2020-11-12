Список персон

Назмутдинов Азат Фоатович

Промышленность, Пищевая промышленность
Назмутдинов Азат Фоатович
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 10 ноября 1988 года в городе Нижнекамск.

Образование

2010 г. — окончил КГЭУ.

2010 г. — окончил МАГУ.

Трудовая деятельность

С 2016 г. основатель и руководитель сети ресторанов быстрого питания «Кыстыбый», KSTB tatar-food.

Женат, трое детей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, ул Спартаковская, 23
  • Телефон: (843) 500-50-70
  • Сайт: https://kstb.cafe/

Дата последнего обновления: 12.11.2020

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