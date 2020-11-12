Назмутдинов Азат Фоатович
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Родился 10 ноября 1988 года в городе Нижнекамск.
Образование
2010 г. — окончил КГЭУ.
2010 г. — окончил МАГУ.
Трудовая деятельность
С 2016 г. основатель и руководитель сети ресторанов быстрого питания «Кыстыбый», KSTB tatar-food.
Женат, трое детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул Спартаковская, 23
- Телефон: (843) 500-50-70
- Сайт: https://kstb.cafe/
Дата последнего обновления: 12.11.2020