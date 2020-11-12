Список персон

Измайлов Рамиль Анварович

Промышленность, Производства

Общая информация

Родился 19 февраля 1974 года в Казани.

Образование

1990 г. — окончил профессионально-техническое училище по специальности «Оператор автоматических линий станков и автоматов».
1993 г. — окончил Казанский торгово-экономический техникум по специальности «Организатор коммерческой деятельности».

Трудовая деятельность

С 2007 г. — ООО ПК «Пружинный проект», учредитель и директор.

Женат, воспитывает двух сыновей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420087, ул Родины, 7, оф 358
  • Телефон: (843) 206-01-44
  • Email: zakaz@springs-project.com
  • Сайт: https://springs-project.com/

Дата последнего обновления: 12.11.2020

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