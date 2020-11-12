Измайлов Рамиль Анварович
Общая информация
Родился 19 февраля 1974 года в Казани.
Образование
1990 г. — окончил профессионально-техническое училище по специальности «Оператор автоматических линий станков и автоматов».
1993 г. — окончил Казанский торгово-экономический техникум по специальности «Организатор коммерческой деятельности».
Трудовая деятельность
С 2007 г. — ООО ПК «Пружинный проект», учредитель и директор.
Женат, воспитывает двух сыновей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420087, ул Родины, 7, оф 358
- Телефон: (843) 206-01-44
- Email: zakaz@springs-project.com
- Сайт: https://springs-project.com/
Дата последнего обновления: 12.11.2020