Сыграет ли Даку за «Рубин», кого боится «Зенит» и битва «Краснодара» с ЦСКА за лидерство

Интриги последнего в 2025-м году тура РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Последний тур в году растянется на целых три дня — матчи будут проходить с пятницы до воскресенья. Программа ожидается насыщенная. Первыми сыграют в Грозном «Ахмат» и «Оренбург», в субботу в Москве схлестнутся столичные «Спартак» и «Динамо», а закроется тур в Краснодаре битвой лидеров. Подробнее — читайте в материале «Реального времени».

Вернется ли Даку к матчу с «Ростовом»

Пару лет назад матчи с «Ростовом» для казанских болельщиков считались одними из самых принципиальных в РПЛ. Но времена изменились, клубы практически не пересекаются ни в трансферах, ни в каких-либо скандалах. Поэтому ближайшая игра ничем не выделяется из общей массы в туре — обычная встреча середняков чемпионата. Какой-либо подоплеки в матче между седьмой и 11-й командами турнирной таблицы и быть не может.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главная мотивация футболистов «Ростова» и «Рубина» в очном противостоянии — закончить год победой. Казанцы в случае успешного выступления в Ростове-на-Дону гарантируют себе седьмую строчку в таблице до весны. В целом может случиться так, что даже при поражении команда Рашида Рахимова сохранит позицию. Для этого хватит победы «Зенита» над «Акроном» и минимум ничьи «Спартака» с «Динамо». Только вот отрыв от топ-6 еще больше увеличится, и улучшить позиции в дальнейшем будет уже сложно.

Отдельной интригой перед матчем является здоровье Мирлинда Даку. Лучший бомбардир казанцев травмировался с «Ахматом» (1:0) и пропустил две игры. Неделю назад албанец даже не занимался с командой, восстанавливаясь от повреждения. Однако по оптимистичным прогнозам, к матчу с «Ростовом» Даку должен вернуться в строй. Да и не зря же «Рубин» на этой неделе не стал проводить открытую тренировку? Видимо, было что скрывать.

Романов или Гусев?

В центральном матче субботы в Москве встретятся столичные «Спартак» и «Динамо». У обеих команд нет главного тренера, Деян Станкович и Валерий Карпин покинули свои посты в ноябре. Для и.о. рулевых Вадима Романова и Ролана Гусева игра будет носить важный характер. Вероятнее всего, последней у руля «Спартака» и «Динамо» соответственно. Но пока есть шанс зацепиться и показать на деле, что заслуживаешь остаться на «постоянку».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Очевидно, что в такой ситуации от тренеров будут ждать риска. Романов пока выглядит предпочтительнее. При нем «Спартак» уже обыграл две московские команды — ЦСКА и «Локомотив», но проиграл в гостях «Балтике». «Динамо» с Гусевым проиграло «Зениту» и «Ахмату». Команде откровенно не хватало сил на вторую половину матчей из-за физической просадки игроков. При этом у «бело-голубых» больше нет права на ошибку. Потеря очков еще сильнее отдалит (а скорее всего, просто лишит возможности) от борьбы за высокие места в чемпионате.

Впрочем, основной итог по первой части сезона можно подвести для команд уже сейчас. «Спартак» и «Динамо» не оправдали надежд, возложенных на них на старте РПЛ. Станкович и Карпин так и не стали теми людьми, которые потянули бы борьбу за чемпионский титул. По крайней мере, с этими командами. И выглядит даже немного символично, что последний матч в году «Спартак» и «Динамо» проводят с малоопытными тренерами. Если не видно разницы, зачем платить больше?

Разборки лидеров: кто закончит год на вершине РПЛ?

Все внимание экспертов и болельщиков в этом туре будет направлено на разборки лидеров. Перед заключительным матчем первой части сезона в чемпионате установилось практически троевластие. С минимальным отрывом лидирует в таблице «Краснодар», а ЦСКА и «Зенит» делят вторую строчку. И если южанам играть очный поединок с армейцами, то питерцам выпала «честь» сразится дома с «Акроном».

Расклад на последний «осенний» тур простой. «Зениту» необходимо обыграть тольяттинцев и ждать ничейного исхода в Краснодаре. При этом в составе «Акрона» есть Артем Дзюба, который всегда рад огорчить свои бывшие клубы при очном противостоянии. К тому же питерцы показывают ужасного качества игру. Так, на прошлой неделе подопечные Сергея Семака нанесли всего один удар в створ ворот «Рубина» и умудрились «на тоненького» победить.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Краснодар» и ЦСКА ничья не устроит, обе команды будут биться на победу. Перед заключительным туром «быки» имеют превосходство в один балл над преследователями. В активе «Краснодара» — 37 очков, у ЦСКА и «Зенита» — по 36. На стороне южан — домашний матч, игра состоится в Краснодаре. В пользу армейцев — максимализм тренера Фабио Челестини, способный выжать все соки из футболистов ради результата. В общем, матч ожидается непредсказуемым, как и сама разборка за лидерство в чемпионате.

Короткой строкой

Черчесов имеет прекрасную возможность уйти на перерыв с двумя победами кряду. После победы над московским «Динамо» следующим соперником «Ахмата» станет «Оренбург». Ильдару Ахметзянову пока не удается выправить ситуацию с оренбуржцами. Это может сыграть на руку Черчесову. Две победы подряд точно пойдут в аргументы в его пользу, когда будут выбирать следующего тренера в «Спартак» и «Динамо».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Балтика» завершает 2025 год в топ-5 чемпионата. Поверить в это еще весной было решительно невозможно. «Балтийцы» выбрались из Первой лиги всего пару месяцев назад, а сейчас уже претендуют на итоговое место в когорте сильнейших. При определенных раскладах команда Андрея Талалаева может подняться на четвертую строчку, но для этого надо, чтобы «Сочи» обыграл «Локомотив».

Игра в Сочи несет в себе другую, более важную интригу. Поговаривают, что капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов покинет команду зимой. Клуб не смог договориться с игроком о продлении контракта, поэтому может продать полузащитника в ЦСКА. В таком случае, для Баринова матч с «Сочи» рискует стать последним в своем нынешнем статусе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Расписание матчей 18-го тура РПЛ:

Пятница, 5 декабря

19.00 — «Ахмат» –:— «Оренбург».

Суббота, 6 декабря

14.00 — «Ростов» –:— «Рубин»;

16.30 — «Спартак» –:— «Динамо»;

19.30 — «Зенит» –:— «Акрон».

Воскресенье, 7 декабря

14.00 — «Динамо» Махачкала –:— «Пари НН»;

16.30 — «Сочи» –:— «Локомотив»;

19.00 — «Краснодар» –:— ЦСКА;

19.00 — «Балтика» –:— «Крылья Советов».