«Возбудили по непроверенным обстоятельствам»: как адвокаты ВИП-дорожника Миннуллина отбивали его арест

По данным защиты, ни генеральный подрядчик СК «Автодор», ни татарстанский банк потерпевшими в деле на 2,4 млрд рублей быть не могут

Следком скорректировал претензии в адрес казанского «короля дорожных контрактов» Айрата Миннуллина — в его обвинении нет ни слова о схемах предполагаемого увода средств со стройки М-12 «путем перечисления авансов в компанию «Инвест Капитал». При этом ущерб в 2,4 млрд рублей не поменялся, а вот потерпевших по эпизодам предполагаемых аферы и растрат так и не появилось. Об этом стало известно сегодня в Верховном суде РТ по делу бенефициара «Волгадорстроя», где сам арестант и его адвокаты просили о более мягкой мере пресечения. Доводы защиты в необоснованности преследования Миннуллина и его заключения в СИЗО суд не убедили. Подробнее — в материале «Реального времени».

Защита усомнилась — причинен ли ущерб?

Новых эпизодов в деле ВИП-дорожника пока не появилось, ранее заявленный следствием ущерб не сократился, и минимум до 6 января 2026 года Айрат Миннуллин будет содержаться в казанском СИЗО-1. Попытки адвокатов Юрия Некрасова и Ольги Шелковниковой добиться освобождения клиента успехом не увенчались, однако их речи в апелляционной инстанции дополнили информацию о ходе следствия.

Если вкратце, защитники заявили, что версия силовиков о предполагаемом хищении 2,4 млрд рублей основана на промежуточной цифре расчетов между генподрядчиком строительства М-12 и подрядчиком — казанским «Волгадорстроем» (ВДС), где Миннуллин до начала банкротных процедур был председателем совета директоров и остается учредителем. На январь 2025-го указанная цифра невозвращенного ВДС аванса имела место, но уже в мае была полностью погашена. Правда, не самой дорожной компанией, а казанским «Ак Барс Банком» (АББ), с которым ВДС ранее заключал договор о банковской гарантии. По этому договору компания Миннуллина оплатила кредитному учреждению порядка 2 млрд рублей, а тот в обмен обязался предоставить услугу — взять на себя риски подрядчика по возмещению аванса в пользу СК «Автодор» на сумму... до 24 млрд рублей!

Де-факто банку пришлось исполнять обязательства поручителя в объеме 2,4 млрд рублей, вследствие чего СК «Автодор» — согласно представленному защитниками ответу — никаких денежных претензий к ВДС в данный момент не имеет. Что касается банка-гаранта, то он получил статус кредитора в банкротном деле, однако посчитал нужным обратиться с заявлением о преступлении.

— Согласно этому заявлению от «Ак Барс Банка», имеются основания полагать, что в ходе работ по строительству трассы Казань — Екатеринбург (участок М-12) были похищены средства СК «Автодор», — сообщил сегодня адвокат Юрий Некрасов и подчеркнул: — Банк не может являться заявителем по данному делу, так как не является плательщиком по [бюджетному] контракту... А СК «Автодор» указывает — окончательное сальдо по отношениям с «Волгадорстроем» составляет 0 рублей.

По мнению защитника, банк при заключении договора о гарантии и финансовом поручительстве «заведомо знал, под какими обязательствами подписывается», и сам выступать потерпевшим по уголовному делу на основании гражданско-правового договора не может. Как полагают адвокаты, на показаниях сотрудников АББ о возможном уводе авансовых средств по договору ВДС с компанией «Инвест Капитал», сумма которых совпадает с выплаченной банковской гарантией, возбуждалось дело о предполагаемом мошенничестве на 2 млрд 425 млн рублей.

— Показания сотрудников банка, представленные в подтверждение причастности [Миннуллина], даны для защиты интересов своего банка, — сообщил Юрий Некрасов, предположив, что речь может идти и о злоупотреблении правом.

В постановлении о возбуждении и ходатайстве на арест приводилась версия силовиков, что с 3 апреля 2023 года по 11 июня 2025-го неустановленные руководители ВДС в рамках договора с СК «Автодор» по производству комплекса работ на участке Дюртюли — Ачит трассы М-12 «Восток» похитили вышеназванную сумму путем перечисления авансовых платежей в компанию «Инвест Капитал» за якобы имевшие место дополнительные объемы работ, однако в последующем эти «дополнения» были изъяты из отчетов, а авансы не возвращены. А уже через три дня после ареста, при предъявлении обвинения, ссылку на предполагаемый механизм хищения «путем перечисления...» следователи исключили, в итоге, какими действиями Миннуллин якобы мог причинить ущерб и кому именно, неизвестно, обращал внимание суда Некрасов.

Отметим, на этой неделе дело «дорожного короля» Миннуллина прокомментировал замруководителя Следкома по Татарстану Марсель Дулкарнаев. С его слов, круг причастных расширяется, а сумма ущерба может поменяться в обе стороны. На главный вопрос: пострадало ли качество новой трассы, высокопоставленный представитель СК высказался осторожно: «Мы думаем, что нет».

«Его заболевание входит в перечень правительства РФ»

По ходатайству защиты к материалам апелляционного дела приобщили ответ из «Инвест Капитала» об отсутствии долгов перед ВДС.

С учетом уже сказанного адвокаты отмечали — дело о мошенничестве возбуждено без заявления потерпевшей стороны, а значит, незаконно. Кроме того, они считают незаконным арест в сфере предпринимательской деятельности.

Фабула эпизода о предполагаемых растратах на 7 млн рублей в обвинении не поменялась. По мнению следствия, руководители ВДС на той же федеральной стройке с 1 июня по 2 октября 2023 года растратили 3,6 млн и 2,99 млн, полученные в качестве ассигнований из Фонда национального благосостояния. По документам, они ушли в контролируемую Миннуллиным организацию «Мосты и водоотводные сооружения», следствие считает — оснований для перечисления не было.

Защита полагает, что единственным доводом силовиков в пользу хищения является тот факт, что Миннуллин являлся учредителем как ВДС, так и «Мостов и водоотводных сооружений». «При этом следствие не принимает во внимание обстоятельства, что вторая компания действительно оказывала услуги и перечисление средств обоснованно. Данные факты проигнорированы», — заявил в Верховном суде РТ Некрасов.

— Сам факт перечисления средств в другую фирму не является преступлением, — поддержала его адвокат Ольга Шелковникова. — Необходимо доказать присвоение или растрату.

Оба защитника просили отменить решение об аресте. «Избрание столь серьезной меры пресечения по непроверенным обстоятельствам негативно сказывается как на интересах нашего подзащитного, так и на следствии», — считает Некрасов, полагая, что такой подход на старте расследования и в дальнейшем обернется «привлечением к ответственности заведомо невиновного».

Также на заседании прозвучало, что имеющееся у Айрата Миннуллина заболевание входит в перечень правительства РФ, где приводятся диагнозы, препятствующие содержанию под стражей. По данным защиты, арестованный нуждается в постоянном медицинском уходе.

— Ваша честь, полностью поддерживаю доводы защитников и прошу отменить постановление Вахитовского суда Казани, — выступил на заседании сам арестованный.

Прокурор Дарья Медведева настаивала на законности арестного решения, и председательствующий по делу судья Верховного суда Татарстана Роман Давыдов согласился с позицией надзорного ведомства.

Отметим, постановление о возбуждении дела защита не оспаривает, комментарии относительно ВИП-чиновников — свидетелей по делу Миннуллина — не дает. По данным источников «Реального времени», в этом качестве в Следком вызывали одного из бывших министров Татарстана.