Гайнуллин Айрат Фансафович

Общая информация

Родился 12 января 1965 года в Казани.

Образование

1988 г. — окончил Казанский авиационный институт им. Туполева по специальности «технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».

2005 г. — прошел профессиональную переподготовку в Казанском государственном университете по президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.

2007 г. — прошел стажировку по президентской программе (Франция, Польша, Дания).

2008 г. — окончил курс «Управление изменениями» в МВА ЛИНК (Казань).

2009 г. — окончил курс «Стратегия» в МВА ЛИНК (Казань).

2010 г. — окончил курс «Экономика в практике менеджера» в МВА ЛИНК (Казань).

2011 г. — окончил курс «Маркетинг в сложном окружении» в МВА ЛИНК (Казань).

Трудовая деятельность

С декабря 1995 года — директор ООО «Колорит».

Семейное положение: женат, воспитывает троих детей.





Дата последнего обновления: