Гайнуллин Айрат Фансафович
Общая информация
Родился 12 января 1965 года в Казани.
Образование
1988 г. — окончил Казанский авиационный институт им. Туполева по специальности «технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».
2005 г. — прошел профессиональную переподготовку в Казанском государственном университете по президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.
2007 г. — прошел стажировку по президентской программе (Франция, Польша, Дания).
2008 г. — окончил курс «Управление изменениями» в МВА ЛИНК (Казань).
2009 г. — окончил курс «Стратегия» в МВА ЛИНК (Казань).
2010 г. — окончил курс «Экономика в практике менеджера» в МВА ЛИНК (Казань).
2011 г. — окончил курс «Маркетинг в сложном окружении» в МВА ЛИНК (Казань).
Трудовая деятельность
С декабря 1995 года — директор ООО «Колорит».
Семейное положение: женат, воспитывает троих детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420054, ул Техническая, 60
- Телефон: (843) 500-07-07
- Сайт: https://kolorit.ru/
Дата последнего обновления: 12.11.2020