Минус «Нова» и Вучичевич, плюс Зайцев

Потери и приобретения российского волейбола в межсезонье

Минувший сезон мужской Суперлиги стал одним из самых ярких за последние годы, даже несмотря на то, что не был доигран. Из-за пандемии коронавируса чемпионат был прерван, призеров и участников еврокубков определили по итогам регулярки. Начавшееся межсезонье также стало одним из самых любопытных за всю историю российского первенства. О тренерских перестановках и громких переходах игроков мы уже рассказывали. Начало лета принесло новости и о будущем самих клубов. Так, по финансовым причинам не сможет сыграть в Суперлиге на будущий год «Нова» из Самарской области. В то же время есть в вирусном посткризисе и плюсы. О том, какие потери уже понес российский волейбол в эпоху пандемии, а что приобрел, — в материале «Реального времени».

«Нова» продержалась в Суперлиге пять лет

Новость о том, что команда из Самарской области не потянет на следующий сезон Суперлигу, сюрпризом не стала. «Нову» в последние годы прилично лихорадило из-за финансовых проблем. Команда, базирующаяся в Новокуйбышевске, достойно поиграла на высшем уровне российского волейбола в первом десятилетии этого века, однако затем стала завсегдатаем Высшей лиги «А». Ее возвращение в Суперлигу в 2015 году через сито плей-аута получилось во многом неожиданным. Тогдашний главный тренер команды Александр Климкин уже договорился о работе в другом клубе, нижегородской «Губернии». Однако его подопечные смогли решить вопрос с повышением в статусе и отказываться от Суперлиги не собирались.

Климкин все равно ушел, а наставником команды на ближайшие три года стал Константин Брянский, который сколотил на берегах Волги вполне боеспособную команду. С ходу ей удалось занять 11-е место, а в следующие два сезона «Нова» выходила в плей-офф, уступая в первом раунде именитым соперникам («Локомотиву» в 2017-м и казанскому «Зениту» в 2018-м). В сезоне-2017/2018 клуб стал проводить домашние матчи на самарской «МТЛ-арене», хотя продолжал базироваться в Новокуйбышевске. Осенью 2018-го в «Нове» случилась революция — Брянский и ряд ведущих игроков из-за проблем с финансированием ушли в московское «Динамо», а новый тренер Александр Горбатков и оставшиеся волейболисты смогли удержаться на плаву, достойно проведя плей-аут и оставшись в Суперлиге.

Минувший сезон для «Новы» получился крайне неоднозначным. Во многом этому поспособствовал календарь — первые 8 из 9 матчей команда играла в гостях, не одержав в них ни одной победы. Горбатков был уволен, а пришедший ему на смену Юрий Филиппов хотя и смог исправить положение с выигрышами (3 победы в 19 матчах по итогам регулярки), но с последнего места в турнирной таблице команда так и не ушла. Вряд ли бы что-то изменилось и по итогам плей-аута, который был отменен из-за коронавируса, поэтому отсутствие «Новы» в Суперлиге было лишь вопросом времени.

Место «Новы» в Суперлиге должен занять «Нефтяник» из Оренбурга. Фото nova-volleyball.ru

В начале лета в министерстве спорта Самарской области официально заявили, что из-за финансовых проблем «Нова» не сможет играть на высшем уровне, хотя Всероссийская федерация волейбола клубу никаких ультиматумов не ставила. Спонсор в лице ПАО «Новатэк» не подтвердил финансирование на прежнем уровне, поэтому в клубе не стали тянуть и объявили, что выступят в следующем сезоне, предположительно, в Высшей лиге «А», сосредоточившись на подготовке местных волейболистов и развитии детско-юношеской школы. По сути, пандемия лишь ускорила этот неизбежный процесс. Место «Новы» в Суперлиге должен занять «Нефтяник» из Оренбурга.



Вучичевич до Сургута так и не доехал, Пашицкий покинул Кемерово

Гораздо неприятнее для Суперлиги история с сербским диагональным Божидаром Вучичевичем. В начале апреля «Газпром-Югра» из Сургута официально объявила о двухлетнем контракте с талантливым 21-летним волейболистом. Свою профессиональную карьеру он начинал в сербской «Войводине», а в минувшем сезоне в составе словенского клуба «Любляна» стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов.

И вот в начале июня становится известно, что Вучичевич, так и не доехав до Сургута, возвращается в Словению. Это произошло из-за того, что «газпромовцы» в срок не стали платить компенсацию за игрока. Главный тренер клуба Рафаэль Хабибулин сослался на то, что не видел смысла платить за волейболиста до тех пор, пока не станет понятен формат чемпионата на будущий сезон. Однако каждый год, даже без форс-мажоров в лице пандемии нового вируса, формат нового чемпионата обсуждается в конце весны, а принимается в начале лета. Скорее всего, в «Газпром-Югре» поняли, что рынок игроков в этом году будет и так насыщен и выбирать волейболиста в диагональ им будет из кого. Из той же «Новы», предположительно, освобождается Александр Чефранов. До сих пор без клуба Константин Бакун, который покинул новосибирский «Локомотив». Оба отлично известны сургутской команде, так как провели в ней не один сезон. Один из этих вариантов обойдется гораздо дешевле, чем приглашение молодого, пусть и талантливого, балканца, за которого еще нужно платить компенсацию. Только непонятно, зачем российский клуб поторопился с официальным объявлением нового игрока. Такие истории, безусловно, не красят нашу Суперлигу.

В начале июня становится известно, что Вучичевич, так и не доехав до Сургута, возвращается в Словению. Это произошло из-за того, что «газпромовцы» в срок не стали платить компенсацию за игрока. Фото facebook.com

В Сургуте Вучичевич должен был заменить поляка Мачея Музая, который стал лучшим бомбардиром минувшего чемпионата. Тот, в свою очередь, переходит в уфимский «Урал». Агент игрока уже заявил, что переход согласован на 99 процентов, однако в башкирском клубе не спешат повторять сургутской ошибки и официально о трансфере пока не объявляют. Мало ли какие коррективы внесет мировая пандемия, которая, напомним, официально еще не закончена. По информации «Реального времени», по всем необходимым параметрам контракт с Музаем еще не заключен. Так же, как и с новым главным тренером Игорем Шулеповым. Пусть и остаются только какие-то технические детали, но в «Урале» о приобретении игрока и тренерской перестановке объявят только тогда, когда вопрос будет решен на 100 процентов.

Зато уже точно объявил о своем уходе из «Кузбасса» один из лучших блокирующих Суперлиги Дмитрий Пашицкий. Изначально он не собирался покидать Кемерово, но резко поменял решение, объяснив его семейными причинами. Слухи отправляли игрока в питерский «Зенит», однако сам волейболист еще весной их опровергал. Поговаривают также и о переходе Дмитрия в «Белогорье», и об интересе от ряда польских и итальянских клубов. Если Пашицкий покинет наш чемпионат, то это, безусловно, будет потерей для Суперлиги.

Почему питерский «Зенит» так не любят?

Когда в 2017 году было объявлено о создании новой команды под патронажем «Газпрома» в Санкт-Петербурге, многие к этому проекту относились настороженно. С одной стороны, здорово, что в мужском волейболе с появлением нового амбициозного клуба увеличивалась конкуренция. С другой стороны, настораживало то, что новообразованной команде сразу дали место в Суперлиге, она не завоевывала его по спортивному принципу, стартуя с самых низов. Также было непонятно, как появление такого гранда скажется на трансферном рынке. Перед глазами были примеры наглого поведения питерских клубов из других видов спорта — тех же футбольного «Зенита» и хоккейного СКА. К сожалению, все опасения относительно волейбольного проекта спустя время подтвердились.

В это межсезонье питерцам удалось выманить из кемеровского клуба диагонального Виктора Полетаева. Фото kuzbass-volley.ru

В прошлом году питерцы бесцеремонно увели у «Кузбасса» главного тренера команды и сборной России Туомаса Саммельвуо, у которого был действующий долгосрочный контракт. Также в «Зените» провели ряд сомнительных трансферов вроде переходов связующего Романа Порошина из «Белогорья» и блокирующего Игоря Филиппова из «Урала». В это межсезонье им удалось выманить из того же кемеровского клуба диагонального Виктора Полетаева. Еще не объявлено о переходе доигровщика Егора Клюки из «Факела», однако уже сам игрок в СМИ подтвердил сделку. Компенсация новоуренгойскому клубу за него — порядка 200 миллионов рублей, и это сумасшедшие для российского волейбола деньги. Годовые бюджеты некоторых клубов из низов турнирной таблицы примерно сопоставимы с этой суммой, а то и ниже.

Хотя по факту, с юридической точки зрения, питерцы ничего в своих трансферах не нарушали. По сути, другие клубы просто должны были быть готовы к подобному сценарию и как-то перестраховываться. Однако не стоит удивляться, почему нейтральные болельщики относятся к волейбольному Питеру с таким пренебрежением. Год назад генеральный директор казанского «Зенита» Ильхам Рахматуллин в комментарии «Реальному времени» объяснял, чем чреваты подобные перекосы на трансферном рынке:

— Очень негативно относимся к тому, что некоторые команды начинают формировать свои составы на будущий сезон, сыграв всего два-три тура. Должна быть какая-то этика. У игроков действующие контракты, а уже вовсю идут переговоры. Так не должно быть. Из-за этого многие другие клубы вынуждены «защищаться» и страховаться и тоже начинать ранние переговоры. Многие переходы начинают обговариваться уже сразу после Нового года. Конечно, это сказывается на игроках.

Некоторые начинают считать, сколько им осталось до конца сезона: два месяца, месяц, неделя. И бывает уже тяжело сдвинуть их с места. Но главное, что они теряют концентрацию в основных играх чемпионата.

Ильхам Рахматуллин: «Очень негативно относимся к тому, что некоторые команды начинают формировать свои составы на будущий сезон, сыграв всего два-три тура». Фото zenit-kazan.com



Пока что питерский «Зенит» не имеет в своей коллекции ни одного официального трофея, но все идет к тому, что предстоящий сезон может стать переломным в этом плане. Клуб с берегов Невы с каждым новым чемпионатом укрепляется все сильнее, а этим летом делает серьезную заявку на то, чтобы стать новым гегемоном в российском волейболе. Но тем интереснее будет новый сезон, в котором конкуренты питерцев не стали слабее, а сам «Зенит», напомним, по итогам минувшей регулярки занял лишь пятое место.



Зайцева поймали в Сибири

Стоит отметить отличное усиление большинства топовых клубов российского чемпионата на легионерских позициях. Тот же Питер заполучил в свои ряды французского связующего Антуана Бризара, в Казань едет поляк Беднож, в Кемерово подписали контракт с сербом Крсмановичем, который ранее здорово играл за Сургут, а в Уфе рассчитывают на канадца Перрина, который пару сезонов назад оставил о себе хорошее впечатление в Белгороде. Остаются в России американец Шоджи, бельгиец Деру, поляк Музай, сербы Ивович и Любурич, болгары Соколов и Скримов, продлил на год свой контракт в Казани француз Эрвин Нгапет, никуда не денется из Питера кубинец с российском паспортом Ореол Камехо. И даже финский либеро Лаури Керминен может остаться в «Кузбассе» третьим иностранцем, который будет задействован в матчах Лиги чемпионов.

Если вынести за скобки сургутскую историю с Вучичевичем и возможные сложности с переходом итальянца Нелли в Белгород, можно уверенно говорить о том, что весенняя волна кризиса пока обошла мужскую Суперлигу стороной. В отличие от того же чемпионата Италии, в котором ряд клубов уже объявил о кардинальных перестройках на будущий сезон. Так, из-за финансовых проблем «Модены» стал возможен приезд в Россию одного из лучших диагональных мира, итальянца с русскими корнями Ивана Зайцева. Несколько лет назад в московском «Динамо» у волейболиста не задалось по разным причинам — временами он играл ярко, но настоящим лидером команды так и не стал. В «Кузбассе», который в межсезонье возглавил Алексей Вербов, все может пойти как раз наоборот. В Кемерово, пожалуй, лучшая поддержка болельщиков во всем чемпионате, а в Италии Иван привык играть именно на фоне такого антуража и того, что он решает судьбу эпизодов и матчей.

«Кузбасс» в межсезонье возглавил Алексей Вербов. Фото zenit-kazan.com

На днях о переходе Зайцева в «Кузбасс» наконец-то было объявлено официально — игрок подписал контракт с сибирским клубом на один сезон. Его возвращение в Суперлигу, безусловно, станет украшением и одной из главных интриг предстоящего чемпионата. Однако не стоит забывать, что переход конкретно этого статусного волейболиста стал возможен только из-за начавшегося экономического кризиса в Италии. Как скажутся последствия пандемии на ведущих российских клубах, нам еще только предстоит узнать. На сегодняшний день потери не сильно ощутимы.