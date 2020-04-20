Самостоятельный Вербов, мотивированный Алекно, долгосрочный Шулепов

О тренерских трансферах в мужском волейболе

Фото: Роман Кручинин / zenit-kazan.com

Сезон в российском волейболе официально завершился в конце марта, а уже практически все клубы сформировали свои составы на будущий сезон. Объявить о некоторых трансферах игроков или назначениях тренеров мешает лишь отсутствие необходимых подписей из-за коронавирусного режима самоизоляции. О ключевых изменениях в тренерских штабах команд мужской Суперлиги — в материале «Реального времени».

Владимир Алекно, 53 года

Куда: «Зенит-Казань».

Где работал: с 2008 по 2019 год был главным тренером казанского клуба. Формально оставался им и в прошлом сезоне, консультируя Алексея Вербова и поправляя здоровье.

Возвращение Владимира Романовича к активной тренерской работе легко прогнозировалось. 53 года для волейбольного тренера — это не возраст, хотя и к этим годам у Алекно набрался колоссальный опыт, который включает в себя три захода со сборной России (один из них завершился олимпийским золотом), а также работой с тремя клубами (французский «Тур», московское «Динамо» и «Зенит-Казань»). Другой вопрос, что тренерская доля отнимает много здоровья, и именно по этой причине Алекно впервые за 12 лет в Татарстане решился отдать бразды правления. Вариант с передачей полномочий Алексею Вербову он называл своим проектом, в который поверили в руководстве клуба.

Еще одной причиной паузы Владимир Романович называл некую переоценку ценностей — нужно было взглянуть на игровой процесс со стороны. Прошлой весной ему предлагали возглавить питерский «Зенит», однако он отказался и сосредоточился на поправке здоровья, сделав необходимые медицинские процедуры. По ходу сезона Алекно получил большую пищу для размышлений и наверняка возвращается на тренерский мостик в Казани с сумасшедшей мотивацией и новыми идеями.

Другого выхода у него не будет — спрос с команды от руководителей не изменится, во всех турнирах будут ждать только первых мест, а в прошедшем году был завоеван лишь один трофей — Кубок России. Об изменениях в составе мы уже подробно рассказывали. Одним из ключевых моментов предстоящего сезона будет то, как встроится в игровую модель «Зенита» польский новичок Беднож и с каким настроением сыграет Эрвин Нгапет.

Фото Романа Кручинина / zenit-kazan.com

Алексей Вербов, 38 лет

Куда: «Кузбасс» (Кемерово).

Где работал: в отсутствие Алекно провел первый условно полноценный сезон в роли главного тренера в «Зените-Казань», хотя формально был старшим тренером.

Вербов-игрок сделал себе имя в мировом волейболе и стал настоящим кумиром болельщиков. Вербову-тренеру до такого признания пока еще очень далеко, и сложно сказать, выбрал он сейчас правильное направление или нет. В любом случае нужно уважать решение Алексея Игоревича: он покидает Казань ради полноценной самостоятельной тренерской работы. В прошлое межсезонье его приход на тренерский мостик «Зенита» прямо так и называли экспериментом. Он получился довольно неоднозначным: с одной стороны, команда уверенно выиграла Финал четырех Кубка России, с другой — провалилась в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира. Оценку правильности вербовского курса должен был дать Финал шести Суперлиги, однако коронавирус внес свои коррективы и отправил Алексея Игоревича прямиком в Сибирь.

В «Кузбассе» любят доверять тренерам и идти на некоторые эксперименты. Долгосрочный пятилетний контракт с молодым финном Туомасом Саммельвуо в свое время выглядел чем-то из ряда вон выходящим, так в российском волейболе делают очень редко. Но надежды руководства кемеровчан оправдались на все сто — сибиряки впервые в истории стали чемпионами страны. В итоге Туомаса переманил к себе Питер, а в Кемерово его заменил румын Георге Крецу, который провел неплохой сезон — команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов, завоевала Суперкубок и финишировала третьей в «регулярке».

Но теперь «Кузбасс» позвал Вербова, и это будет очередной вызов как для клуба, так и для тренера. Алексею Игоревичу придется доказать, что он силен как полностью самостоятельная единица. Кемеровчане же впервые за несколько лет серьезно видоизменяют состав: в злополучный Питер уезжает главный бомбардир клуба Виктор Полетаев. Нужно ли было Вербову еще набраться опыта в тренерском штабе Алекно или он уже готов тренировать сам? Ответ даст предстоящий сезон.

Фото volleyufa.ru

Константин Сиденко, 46 лет

Куда: «Кузбасс» (Кемерово), старший тренер.

Где работал: главный тренер уфимского «Урала» с декабря 2018 года по февраль 2020-го.

Одним из главных условий Вербова во время переговоров с «Кузбассом» было формирование собственного тренерского штаба. Изначально он видел в нем Константина Сиденко — верного друга по жизни и коллегу сначала по амплуа либеро, а теперь и по нелегкой тренерской доле. Тренеры в тандеме уже работали — летом 2019 года сборная России под их руководством стала бронзовым призером на Универсиаде в Италии.

Тренерский путь Сиденко начался гораздо раньше, чем у Вербова. Игровую карьеру Константин Анатольевич завершил в 2014 году в составе новосибирского «Локомотива». Уже тогда ему предлагали самостоятельную работу в молодежной команде сибиряков, однако он предпочел набираться опыта в тренерском штабе Андрея Воронкова. Пока тот был задействован в работе со сборной России, именно Сиденко руководил «Локо» в матчах предсезонных турниров и предварительного этапа Кубка России. С 2016 по 2018 год он возглавлял фарм-клуб казанского «Зенита» — «Академию», которая выступает в Высшей лиге А.

Зимой 2018-го Сиденко получил предложение, от которого не отказываются, — возглавить клуб Суперлиги. Изначально в «Урале» у него все шло довольно хорошо: в предыдущем сезоне удалось вывести команду в плей-офф, начало нынешнего чемпионата также получилось ударным — уфимцы немало побеждали, показывая при этом зрелищную игру. Позже Сиденко потерял управление над командой — началась серия затяжных поражений, микроклимат в коллективе был нарушен, и в Уфе тренера уволили.

По сути, Сиденко идет на понижение в карьере. Однако работа в тренерском штабе единомышленника Вербова может дать ему гораздо больше, чем самостоятельный труд.

Фото: vk.com/nn_volley

Игорь Шулепов, 47 лет

Куда: «Урал» (Уфа).

Где работал: возглавлял нижегородский «АСК» с 2016 по 2020 год.

С Нижним Новгородом Игоря Юрьевича будут связывать хорошие воспоминания. Здесь он заканчивал свою весьма насыщенную игровую карьеру, затем стал играющим тренером, а с 2016 года прошел все ступени российского волейбола (от Высшей лиги Б до Суперлиги) с вновь образованной командой под названием «АСК». Первый год на высшем уровне получился у команды Шулепова очень достойным — по ходу сезона были обыграны «Факел» и питерский «Зенит». Да, команда оказалась в плей-ауте с 11-го места, но практически наверняка сохранила бы прописку в Суперлиге и без вмешательства коронавирусной эпидемии.

Очевидно, что позиции Игоря Юрьевича в «АСК» были очень крепки, но в дело вмешался уфимский «Урал», который предложил более выгодный контракт. Президент башкирского клуба Валерий Багметов дал Шулепову такую характеристику:

— Он очень перспективный тренер, мы с ним заключили долгосрочный контракт. Что касается игроков, то и здесь будем стараться перейти на такие контракты. Приглашаем ребят 25—26 лет — они по волейбольным меркам еще относительно молоды и могут раскрыться в ближайшей перспективе. Их должно объединять главное — огромное желание тренироваться, совершенствоваться. Сам Шулепов, кстати, трудоголик, и ребята у него должны быть такими же.

Фото pravda-nn.ru

Юрий Филиппов, 50 лет

Куда: «АСК» (Нижний Новгород).

Где работал: был главным тренером «Новы» из Новокуйбышевска с декабря 2019 года до окончания чемпионата.

В Нижнем Новгороде Шулепова заменит Юрий Филиппов, который уже немало поработал в российской Суперлиге. Харьковский «Локомотив» 7—8 лет назад под его предводительством выглядел очень достойно. Затем специалист перебрался на Кипр. Одно время входил в сферу интересов новоуренгойского «Факела», однако в итоге возглавил «Дагестан» в Высшей лиге А. Затем тренировал «Ярославич», с которым лавров не снискал — команда вылетела из Суперлиги, а тренера уволили по ходу сезона. Но в тот же год сумел трудоустроиться в Греции, где с местным ПАОКом завоевал кубок страны и стал серебряным призером чемпионата.

Юрий Иванович вернулся в Россию в начале зимы, сменив на посту главного тренера «Новы» Александра Горбаткова. Команда при нем чуть преобразилась, одержав первые победы, однако все равно не смогла уйти с последнего места и вряд ли что-то исправила бы и в плей-ауте.

Однако на стороне специалиста опыт и уважение игроков, некоторые выделяют искрометное чувство юмора Филиппова. В «АСК» в его распоряжении будет более укомплектованный состав, чем был в «Нове», хотя задача на сезон вряд ли изменится — сохранить место в Суперлиге.