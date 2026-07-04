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Лидер «Краснодара» Кордоба может не сыграть против «Рубина» в Казани

15:57, 04.07.2026

Колумбийский нападающий получил травму на чемпионате мира — 2026

Лидер «Краснодара» Кордоба может не сыграть против «Рубина» в Казани
Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рискует пропустить начало чемпионата России из-за повреждения.

Колумбийский футболист получил травму паха на 8-й минуте матча против сборной Ганы в 1/16 финала чемпионата мира — 2026. Игрок может больше не сыграть на турнире.

взято с сайта fckrasnodar.ru

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» встретится с «Рубином» в Казани, игра запланирована на 26 июля.

Напомним, накануне казанская команда проиграла в товарищеской встрече «Оренбургу» со счетом 1:2. «Рубин» еще не выигрывал на летних сборах, проведя два матча. Ранее подопечные Франка Артиги сыграли вничью с «КАМАЗом».

Зульфат Шафигуллин

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