Лидер «Краснодара» Кордоба может не сыграть против «Рубина» в Казани

Колумбийский нападающий получил травму на чемпионате мира — 2026

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рискует пропустить начало чемпионата России из-за повреждения.

Колумбийский футболист получил травму паха на 8-й минуте матча против сборной Ганы в 1/16 финала чемпионата мира — 2026. Игрок может больше не сыграть на турнире.

В первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» встретится с «Рубином» в Казани, игра запланирована на 26 июля.

Напомним, накануне казанская команда проиграла в товарищеской встрече «Оренбургу» со счетом 1:2. «Рубин» еще не выигрывал на летних сборах, проведя два матча. Ранее подопечные Франка Артиги сыграли вничью с «КАМАЗом».



Зульфат Шафигуллин