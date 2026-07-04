Казанский «Ак Барс» претендует на экс-форварда «Колорадо»

При этом в клубе до сих пор не договорились о продлении контрактов с Дмитрием Яшкиным и Степаном Фальковским

Фото: Динар Фатыхов

Казанский «Ак Барс» претендует на экс-форварда «Колорадо» Даниила Гущина. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) закреплены за «Автомобилистом». По сообщению источника, екатеринбургский клуб не может договориться с нападающим по условиям контракта. Игроком интересуются несколько команд из КХЛ.

При этом «Ак Барс» до сих пор не договорился о продлении соглашений с Дмитрием Яшкиным и Степаном Фальковским.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гущин выступает в Северной Америке с 2018 года, играя преимущественно во второй по силе лиге — АХЛ, где у него 183 (89+94) очка в 283 матчах. На уровне НХЛ у нападающего 5 (2+3) очков в 18 играх.

В прошлом сезоне Гущин играл в системе «Колорадо», с которым этим летом закончился контракт.

Напомним, ранее стало известно о возникших трудностях «Ак Барса» в переговорах с вратарем Тимуром Биляловым и нападающим Артемом Галимовым.

Зульфат Шафигуллин