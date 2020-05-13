Беднож — в Казани, Музай — в Уфе, Полетаев и Клюка — в Питере

И другие яркие переходы межсезонья в мужском волейболе

Сезон в российском волейболе официально завершился в конце марта, и уже практически все клубы сформировали свои составы на будущий сезон. Объявить о некоторых трансферах игроков или назначениях тренеров официально мешает лишь отсутствие необходимых подписей из-за коронавирусного режима самоизоляции. 15 мая представители клубов и Всероссийской федерации волейбола проведут онлайн-совещание, по ходу которого обсудят регламент следующего сезона и точное количество участников чемпионата. О ключевых изменениях в тренерских штабах команд мужской Суперлиги мы уже рассказывали, как и о формировании состава казанского «Зенита» на будущий год. О самых важных трансферах волейбольного межсезонья среди игроков — в этом материале «Реального времени».

Бартош Беднож, доигровщик (из итальянской «Модены» — в «Зенит-Казань»)

25-летний поляк (фото на постере) переезжает из Италии в Татарстан не в статусе суперзвезды мирового волейбола, однако его потенциал до конца не раскрыт, и именно в казанском «Зените» он получает прекрасную возможность стать по-настоящему топ-игроком и одним из ведущих доигровщиков мира. Когда-то в Казань из-за сорвавшегося трансфера Османи Хуанторены в спешном порядке был приобретен американец Мэттью Андерсон, который также о себе еще не заявил в полной мере на тот момент. Чем все закончилось для клуба и игрока, известно: «зенитовцы» собрали за это время приличную коллекцию трофеев, а футболка Мэтта была поднята под своды Центра волейбола и заняла достойное место в импровизированном зале казанской волейбольной славы рядом с Боллом, Тетюхиным и другими выдающимися волейболистами.

По иронии судьбы, в прошлом сезоне Беднож играл как раз в паре с Андерсоном в одном клубе — итальянской «Модене». В предстоящем сезоне его партнером по доигровке в Казани станет Эрвин Нгапет. У француза и поляка разные манеры игры, Бартош — классический атакующий игрок, способный здорово играть как на высоких, так и на быстрых мячах. Сильные стороны Эрвина уже успели оценить в казанском клубе — это феноменальная игра в защите, вполне стабильный прием, а также необходимые эмоции. По информации польских СМИ, Беднож заработает за сезон в «Зените» 900 тыс. евро. Сразу после подписания контракта поляк назвал соглашение с новым клубом «исполнением своей мечты».



Мачей Музай, диагональный (из «Газпром-Югры» — в «Урал»)

Фото ugra-volley.ru

О переходе еще одного яркого польского игрока пока не объявлено официально, но по словам его агента, сделка с «Уралом» закрыта на 99 процентов. Еще один процент остается на то, что вирус все-таки внесет коррективы в планы башкирского клуба, и тогда Мачей еще может оказаться в кемеровском «Кузбассе», с которым также шли предметные переговоры о переходе игрока в это межсезонье.

Музай ярко заявил о себе во время четвертьфинала Лиги чемпионов позапрошлого сезона, когда казанский «Зенит» был в одном мяче от вылета из турнира. Правда, тогда для команды Алекно все обошлось — польский «Гданьск» был обыгран в «золотом» сете. Забивного поляка в межсезонье заманил к себе «Газпром-Югра» из Сургута. В итоге Мачей стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона Суперлиги, наколотив 436 очков. Главный тренер сургутского клуба так прокомментировал расставание с Музаем:

— Мы с Мачеем попрощались очень тепло. Я ему сказал на прощание, что всегда его жду, что готов ему увеличить контракт. С его агентом Анджеем Гжибом мы в прекрасных отношениях. Но за сезон в Сургуте стоимость Музая на рынке очень серьезно поднялась. Мы показали, какое это может быть мощное оружие в умелых руках. Мальчик вырос. Но у меня нет уверенности, что поляк прибавил бы, если бы остался у нас. Тут много нюансов: и синдром второго года, и повреждения, и фактор женщины рядом, и еще много-много всего.

Виктор Полетаев, диагональный (из «Кузбасса» — в питерский «Зенит»)

Фото kuzbass-volley.ru

Этому игроку всего 24 года, а он входит в топ лучших диагональных мира и, скорее всего, вытеснил бы из основного состава Максима Михайлова, если бы Олимпиада в Токио состоялась в этом году. Полетаев в свое время очень вовремя покинул казанский клуб, не оставшись в запасе за спиной все того же Макса, и максимально ярко заявил о себе в кемеровском «Кузбассе», став главной ударной силой сибирского клуба в его чемпионский год.

Прошедший сезон стал не таким успешным только из-за травмы волейболиста — он пропустил порядка двух месяцев из-за повреждения голеностопа. Сильные стороны игрока известны давно: у леворукого Полетаева отменный прыжок при относительно невысоком росте для диагонального, прекрасная подача и богатый арсенал в атаке. Интерес к Виктору со стороны питерского «Зенита» был давно, однако только после ухода немца Георга Грозера стало понятно, что в это межсезонье Полетаев точно доедет до «газпромовского» клуба. Туомас Саммельвуо отлично сработался с волейболистом в сборной России и не намерен снижать планку в Питере.



Егор Клюка, доигровщик (из «Факела» — в питерский «Зенит»)

Фото fakelvolley.ru

Несмотря на то, что у волейболиста действующий контракт с новоуренгойским «Факелом» на следующий сезон, сделка по его переходу либо уже завершена, либо находится на финальной стадии и затормозилась только из-за пандемии коронавируса в стране и в мире.

Клюка, как и Полетаев, уже сейчас в топе игроков мира в своем амплуа. Егора давно называют «русским Андерсоном» за его манеру игры: он шикарно атакует на высоких мячах, довольно изобретателен в нападении в целом, однако не всегда стабилен в приеме. Для Саммельвуо это будет даже вызов — в «Зените» ему предоставляется шанс довести Егора до практически идеального состояния и начать завоевывать с ним трофеи во славу питерского клуба.

Сам Клюка о своем переезде в Питер говорит следующее:

— Когда-то этот шаг все равно надо будет делать. Никто не пытается залезть в мою шкуру, понять, почему так. Я же не могу пожизненно быть в «Факеле». Все что мог, я отдал. Наверное, мог бы отдать и больше. Но мало кто задумывается, что это тяжело в плане тех же перелетов. Тренируемся в одном месте, играем в другом. У меня появилась семья, хочется проводить с ней больше времени. А постоянно находиться в самолете тоже не классно. Но многие могут думать, что все дело в финансовых условиях. Пускай, я не против. Но главный фактор — выйти из условной зоны комфорта.



Цветан Соколов, диагональный (из «Зенит-Казань» — в московское «Динамо»)

Фото zenit-kazan.com

Болгарин еще в начале нынешнего календарного года согласовал условия своего контракта с московским клубом. В Казани он провел довольно неровный сезон — если осенью он был одним из самых ярких игроков всей Суперлиги, то уже зимой сник. И дело здесь даже не в том, что Цветан потерял мотивацию показывать высокий уровень, уже имея договоренность с «Динамо». Просто таков его стиль игры — команды с хорошей тактической подготовкой и сильными статистическими бригадами знают, как будет действовать Соколов чуть ли не в каждом игровом эпизоде. Диагональный силен, но довольно предсказуем. Плюс в «Зените» весь сезон он совершенно невнятно выглядел на подаче, а в одном из матчей умудрился не подать больше 70% попыток, что для волейболиста такого уровня непозволительно.



Дражен Любурич, диагональный (из «Белогорья» — в «Локомотив»)

Фото belogorievolley.ru

О трансфере серба также пока не объявлено официально, однако сделка по его переходу была закрыта еще в марте. В России Любурич проявил себя пока не так ярко, как на заре своей игры за сборную Сербии самых разных возрастов. Также помимо родной страны он поиграл в Японии, Турции, Италии, а последние 2 года провел в России — сначала завоевал серебряные медали с питерским «Зенитом», а в прошлом году стал лучшим бомбардиром «Белогорья».

В Новосибирске Любурич заменит ушедшего Константина Бакуна в диагонали, а вот на легионерской позиции займет место ушедшего поляка Фабиана Джизги. В «Локомотиве» уже объявили, что в ближайшие годы на позиции основного связующего сделают ставку на своего воспитанника Константина Абаева. Ну а еще одним легионером «Локо» является доигровщик Марко Ивович — Любуричу будет не скучно, так как они оба сербы. Главная интрига этого трансфера: сумеет ли Дражен выйти на новый уровень в третьей российской команде в карьере?



Антуан Бризар, связующий (из польской «Варшавы» — в питерский «Зенит»)

Фото wikipedia.org

Этот трансфер на первый взгляд вызывает большие вопросы: зачем питерскому клубу легионер на позиции связующего, когда у них пасует игрок сборной России Дмитрий Ковалев? Ответ таков: на переходе Бризара настоял лично Саммельвуо. Ковалеву сходу не удалось убедить тренера в своей незаменимости и в том, что именно он способен быть связкой «Зенита» на долгие годы.

Предыдущие два сезона 25-летний француз провел в составе польской «Варшавы», а до этого довольно ярко играл на родине. В прошлом сезоне Антуан очень ярко заявил о себе в сборной Франции, хотя формально считался вторым связующим команды, так как первым уже давно является Бенджамин Тоньютти. Именно с Бризаром на площадке французы смогли отыграться с 0:2 по партиям у Словении в январском отборе на Олимпиаду в Токио, а затем в финале уверенно обыграли немцев (3:0).

Антуана не зря называют одним из самых заводных и улыбчивых игроков мирового волейбола. На фоне Ковалева с его переменчивым настроением и игрой в целом будет очень интересно посмотреть за французом. Пока что очевидно одно: в следующем сезоне у Питера будет самая сильная пара связующих в Суперлиге.



Ярослав Подлесных, доигровщик (из «Кузбасса» — в московское «Динамо»)

Фото belogorievolley.ru

У этого волейболиста довольно любопытная спортивная судьба — еще 7—8 лет назад он выступал на позиции связующего, а в итоге вошел в обойму сборной России как доигровщик. Прошлой весной стал автором чемпионского удара кемеровского «Кузбасса», а в минувшем сезоне и лучшим бомбардиром сибирской команды.

25-летний Подлесных за последние годы показал уверенный рост, и пока что непонятно, сможет ли он прогрессировать или хотя бы держать свой уровень в московском «Динамо». Тем интереснее этот переход.



Александр Маркин, доигровщик (из «АСК» — в «Кузбасс»)

Фото nn-volley.ru

Воспитанник московского «Динамо» более 10 лет провел в родном клубе. После прихода туда главного тренера Константина Брянского в рядах «бело-голубых» началась масштабная чистка, и Маркин оказался в числе тех игроков, которые предпочли сменить клуб. Александр не захотел прозябать на «банке» в Москве и отправился в менее статусный нижегородский «АСК», который в прошедшем году по факту лишь дебютировал в Суперлиге. Однако доигровщик сразу стал показывать высокий уровень и завершил чемпионат седьмым бомбардиром всего чемпионата, хотя и вторым в своей команде — вслед за французом Джоном Вендтом.

В паре с Юрием Бережко он очень помог сборной России выиграть квалификацию на Олимпиаду в Рио в 2016 году. Однако попасть на нее не сумел, так как весной того года вошел в длинный список российских спортсменов, которые сдали положительные допинг-пробы на мельдоний. Летом Александру исполнится только 30 лет — несколько достойных сезонов, которые помогут ему вернуться в сборную, он еще вполне способен показать.

В «Кузбассе» он проведет сезон с новым главным тренером кемеровского клуба Алексеем Вербовым, который уже дал понять, что сильно рассчитывает на опытных игроков в лице Маркина и Сивожелеза.



Иван Зайцев, диагональный (из итальянской «Модены» — в «Кузбасс») — под вопросом

Фото volleyigri.ru

Переход, который еще не состоялся, но даже сам факт активных переговоров стоит отметить. Русский итальянец Зайцев по-прежнему входит в обойму сильнейших игроков мира, и его возвращение в Суперлигу было бы как нельзя кстати. В московском «Динамо» у Ивана не задалось по разным причинам — временами он играл ярко, но настоящим лидером команды так и не стал. В «Кузбассе» все может пойти как раз наоборот. В Кемерово, пожалуй, лучшая поддержка болельщиков во всем чемпионате, а в Италии Зайцев привык играть именно на фоне такого антуража и того, что он решает судьбу эпизодов и матчей.



Другие заметные переходы:

Александр Волков, блокирующий (из «Динамо-ЛО» — в «Зенит-Казань»);

Максим Жигалов, диагональный (из московского «Динамо» — в «Факел»);

Тимофей Жуковский, связующий (из итальянской «Перуджи» — в «Факел»);

Игорь Колодинский, связующий (из «Факела» — в «Белогорье»);

Алексей Самойленко, блокирующий (из «Зенит-Казань» — в «Белогорье»);

Дмитрий Ильиных, доигровщик (из «Урала» — в «Белогорье»);

Денис Бирюков, доигровщик (из «Урала» — в «Динамо-ЛО»);

Сергей Бусел, блокирующий (из «Новы» — в «Динамо-ЛО»);

Лукаш Дивиш, доигровщик (из питерского «Зенита» — в «Динамо-ЛО»);

Роман Порошин, связующий (из питерского «Зенита» — в «Урал»);

Джон Перрин, доигровщик (из бразильского «Крузейро» — в «Урал»);

Андрей Титич, доигровщик (из «Новы» — в «АСК»).