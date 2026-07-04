Защитник «Рубина» Лобов поделился ожиданиями от товарищеского матча со «Спартаком»

8 июля казанцам предстоит сразиться с «красно-белыми» в Москве

Фото: Динар Фатыхов

Защитник «Рубина» Никита Лобов поделился ожиданиями от товарищеской игры со «Спартаком».

Казанцы 8 июля сразятся в Москве с «красно-белыми». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

— Нам хочется победить в каждой игре, будь то против «Спартака», «Оренбурга» или «КАМАЗа». Мы не смотрим на статус матча, товарищеский он или официальный. На сборах, конечно, труднее играть матчи. Потому что ты находишься только в процессе набора формы. Мы очень мотивированы на матч со «Спартаком», как и на любой другой. В определенном смысле товарищеские игры — отчет о нашей проделанной работе на сборах, — сказал Лобов в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

В рамках текущих летних сборов «Рубин» провел два товарищеских матча. Казанцы сыграли вничью с «КАМАЗом» (1:1) и уступили «Оренбургу» (1:2)

Евгений Романов