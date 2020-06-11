«Пока границы открыли только на бумаге...»: когда в России оживет бизнес на заграничных путешествиях?

Бизнес на путешествиях ждет окончательной отмашки и открытия авиарейсов

Фото: Максим Платонов

Летний туристический сезон потерян, но еще остаются надежды на осенне-зимний, констатируют участники татарстанского туристического рынка. Частичное открытие границ они называют полумерой, но отправлять клиентов на разрешенное лечение готовы все. Между тем уже сейчас обеспеченные путешественники находят способы выехать на отдых подальше от родного дома — иногда и за рубежом.

Медтуризм заработал лишь номинально

6 июня в России вступило в силу решение о частичном открытии границ. Теперь россияне смогут выехать из страны к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам, а также на лечение, на работу или учебу.



Пока границы открыли только «на бумаге», отмечает директор туристического агентства «Салават-тур» Камиль Тарзиманов. Для того чтобы это произошло в действительности, надо иметь прямое сообщение с теми же Германией, Турцией, Израилем, куда россияне традиционно выезжают на лечение. Пока же в эти страны можно добираться только окольными путями. «И дело не только в том, что это выйдет дороже: для медицинского туризма это неудобно. Пациенту комфортно, когда он прибыл к месту назначения за 2—4 часа, тем более что люди в такие поездки отправляются не всегда здоровые», — говорит он.

Одним словом, как это сделать на практике, сказать сложно. Этот вопрос, вероятно, станет более актуальным с середины июля, когда обещают открыть прямые авиарейсы.

«Постепенно все встанет на свои места. В зависимости от того, как быстро и куда полетят самолеты», — успокаивает себя и остальных Сергей Пасечник из «Компаньон СП». Он считает главным в открытии полноценного туристического сезона вопрос технологии: «Когда это будет готово, когда оснастят все аэропорты, авиарейсы, отели рамками, которые сразу выявляют больных и зараженных людей и т. д.».

Пасечник констатирует, что в этом году на лето уже практически трудно что-либо сформировать: «Больше надежды на какие-то индивидуальные поездки. А уже ближе к зиме будут пакетные туры».

Кстати, по его информации, за время вынужденной самоизоляции многие татарстанцы съездили в Крым. Для кого-то поводом стала собственная недвижимость там, кто-то просто арендует на полуострове квартиры для семьи. «Конечно, это повлекло за собой некоторые дополнительные сложности, но человек ко всему привыкает», — заметил директор «Компаньон СП», напомнив, что до введения шенгенских виз для поездки за рубеж все равно были всевозможные бумажные препятствия. Тем не менее это не останавливало желающих путешествовать.

«Приехал в санаторий, но ни шагу вправо, ни шагу влево»

В то же время Виктор Степанцов из компании «Казань Интур» считает, что полный контроль за потоком тех, кто стремится в другие страны, соблюдаться не будет. «Я не думаю, что на границах будут стоять и проверять документы, кто зачем поехал: кто к родным, кто лечиться», — в то же время говорит он.

Тем не менее директор «Казань Интур» не прогнозирует огромного количества желающих выехать сейчас за границу. Он объясняет это тем, что та категория людей, которая может позволить себе отдых за пределами страны, и сейчас там находится. Другие же, по его мнению, должны задуматься, во сколько им обойдется лечение, если с отдыхом вдруг что-то пойдет не так.

Одним словом, ситуация сложилась очень неоднозначная, но при этом говорить, что люди боятся ехать на отдых за границу, не приходится: «Российских туристов сложно чем-то напугать». Степанцов считает, что в этом случае будет работать фактор, есть деньги на заграничный отдых или их нет. Если кто-то с финансовой точки зрения может позволить себе погреться на заморском морском песочке и границы откроют, такие люди поедут на курорты. Если объявят, что можно ехать отдыхать за границу, люди поедут: «Но только те, кто, во-первых, очень уверен в себе, и у кого есть средства».



Но как отдых будет выглядеть на практике, предсказать не может никто. «Когда начинают объяснять, что в самолете пассажиры будут сидеть через одно кресло, возникает вопрос, как их разместят в автобусе: тоже так же или каждому туристу выделят автобус? — задается вопросом он. — Ну и потом ехать отдыхать с таким «геморроем»: заплатил деньги, приехал в санаторий, а там нельзя сделать ни шаг вправо, ни шаг влево». Одним словом, сами участники туристического рынка сомневаются в востребованности своих услуг.

Отметил он и еще одну особенность до и постковидного отдыха: «Раньше на обратный путь оставляли мелочь в кармане, потратив все на курорте. А сейчас уже надо иметь «запас прочности» на случай возможных осложнений: «Границы могут снова закрыть». Или же, как показывает практика, обратный маршрут домой может оказаться более сложным, или возвращение вообще припозднится на недельку-две.



Так, Степанцов рассказал, что у его коллег на Мальдивах отдыхали клиенты — семья из Уфы. Во время пандемии коронавируса московских туристов оттуда вывезли. Предложили вернуться и уфимцам, но через двухнедельную обсервацию. Они отказались, продолжив отдых на Мальдивах за 800—900 евро в сутки: «Значит, могут себе позволить».

Вопросов возникает много: в том числе чем и как будут кормить туристов.

«Подождем недельку-другую, посмотрим. Вчера еще все было запрещено, сейчас уже наполовину разрешено», — говорит он.

Собеседник «Реального времени» считает, что надо либо разрешать выезд на отдых за границу, либо не разрешать. Если не разрешать, тогда необходимо помогать деньгами. А если разрешать, существует риск новой вспышки. По его мнению, многое в этом случае зависит от культуры поведения самих людей. Он привел пример с двумя магазинами: дорогим и бюджетным. Вопрос: где лучше соблюдают социальную дистанцию и масочный режим? Большинство думают, что в бюджетном. На самом деле ничего подобного: соблюдают как раз в дорогом магазине, а в бюджетном нет: «Это как протест, но на самом деле человек протестует сам против себя».

«Сел в арендованный самолет и улетел в Стамбул»

«Безусловно, это позитивная информация. Но в принципе пациенты уже давно спокойно выезжают и вылетают из России», — заявил «Реальному времени» по поводу информации о частичном открытии границ директор представительства турецкой клинику «Анадолу» в Казани Антон Казарин.

Так, по его словам, у них еще неделю назад отправился воздушным путем на лечение мужчина 36 лет, и «никаких вопросов у пограничников не возникло». «Сел в арендованный частный самолет и улетел в Стамбул. Он сам его арендовал, поскольку ситуация у него была критичная. Мы нашли самый дешевый вариант с вылетом из Краснодара за 9,5 тысячи евро», — рассказывает Казарин.

От коллег из других клиник, в том числе европейских, он знает, что они тоже уже давным-давно отправляют пациентов. Одним словом, частичное открытие границ для них не новость. А вот то обстоятельство, что с 15 июля, возможно, будут запущены международные рейсы Казарин назвал «очень хорошим знаком». «Сейчас пациенты всеми правдами-неправдами пытаются добраться до клиники. Особенно те, кому здесь не могут помочь», — напомнил он о проблемах пациентов.



Впрочем, кажется, у Казарина и его коллег появились конкуренты. «Мы все занимаемся медицинским туризмом. Например, на лечение в Южную Корею, Германию или Израиль отправим вас без проблем», — заявил в беседе с «Реальным временем» Сергей Пасечник. По его словам, вопрос только в том, что у кого-то уже есть опыт работы с клиниками или медцентрами, специализирующимися на разного рода косметологических, омолаживающих и т.п. процедурах. У «Компаьон СП» таких контактов и партнеров очень много, утверждает он.

По мнению Тарзиманова, по медицинским показаниям «путешествует» довольно много наших соотечественников. Он и сам воспользовался такой возможностью лет шесть-семь назад, и его за рубежом действительно вылечили, «вытащили из тяжелой ситуации».

А сейчас, напомнил он, застряла на лечении в Турции первый тренер фигуристки Алины Загитовой. «Реальное время» подробно рассказывало об этой ситуации. Пока женщину «чисто физически» не могут вернуть на родину: надо заказывать отдельный чартер, который пока тоже под запретом. Кроме того, возник финансовый вопрос, требуется приличная сумма: не одна сотня тысяч долларов.

Одним словом, возникает много разных нюансов. И решать их приходится в индивидуальном порядке, потому что медицинский туризм это индивидуальный туризм. Он занимает небольшой процент от общего, но очень актуален для некоторых людей, у которых в России шансов излечиться нет. Директор турагентства рассказывает, что с криками о помощи к нему обращаются, конечно, не каждый день и даже не каждую неделю, но тем не менее такие случаи бывают.

На данный момент вариантов доставки людей за границу практически нет: ни туда, ни обратно. Когда откроют прямые рейсы, это будет более решаемый вопрос. Сейчас же надо либо организовывать дорогостоящие чартеры для каждого больного в отдельности, что экономически нецелесообразно: десятки тысяч долларов, которые стоит один рейс, осилит далеко не каждый, даже при помощи фондов и т.п.



Что касается ситуации с уже упомянутой ранее тренером Загитовой, Казарин (а женщина лечилась именно в клинике «Анадолу») подтвердил, что она пока по-прежнему не может вернуться. Однако они запустили сбор средств в соцсетях, и НТВ сняло про нее сюжет. «Надеемся, что необходимую сумму удастся собрать», — подытожил Казарин.

Если бы туристические потоки пошли хотя бы по России…

Светлана Пименова из компании «Итиль тур» считает, что сложившаяся ситуация в первую очередь толчок для развития внутреннего туризма. Ее агентство занимается сугубо экскурсионным туризмом. В основном в Казани и Татарстане, но отчасти они возят гостей и в соседние республики.

«Не думаю, что сейчас пойдут потоки туристов за границу. Было бы хорошо, если бы они пошли хотя бы по России», — мечтает Пименова.

Она тоже считает, что пока какого-то ажиотажа ждать не стоит. Летний сезон и внутри страны по сути уже потерян. К тому же лето, по ее словам, не самый высокий сезон для экскурсий. Оно все-таки больше связано с отдыхом на море.



Поэтому все надежды у них связаны только с осенью и зимой, когда они ожидают подъема экскурсий. Если, конечно, не будет второй волны эпидемии. Одним словом, все надеются, что постепенно-постепенно начнут работать.

«Туризм пострадал в первую очередь. И в последнюю очередь будет выходить из кризиса, потому что экономические потрясения ударяют по этой отрасли больнее всего», — говорит Светлана.

Объем допуска туристов сократился чуть ли не вдвое, а сам отдых может подорожать на треть

Между тем в ассоциации туроператоров России прогнозируют, что отдых на российских курортах может подорожать на треть. В частности, такой прогноз дал на днях газете «Известия» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

Причин тому, по его мнению, несколько: тут и желание «отыграть» прибыль за время вынужденного простоя и спрос на внутренний туризм в связи с недоступностью зарубежного. Причем Курносов в своих выводах ориентировался на результаты бронирования путевок на июль — август.

По мнению Тарзиманова, рост цен на путевки — ожидаемое явление. Условия отдыха ужесточились. Речь не только о затратах на дезинфекцию. Во-первых, чуть ли не вдвое сократился объем допуска туристов. Размещение из-за социальной дистанции стало иным. Принимающая сторона не может этого не учитывать: не будет же она размещать туристов за свой счет, говорит он.



Правда, Тарзиманов вообще сомневается, будет ли в этой ситуации больше развиваться внутренний туризм. Он полагает, что на нем скажутся те же факторы с перелетами-переездами и удорожанием сервиса.

«Конечно, люди будут рассматривать хотя бы такие варианты. И они неплохи. До этого многие и не пробовали отдыхать у нас в стране», — отмечает он несомненный плюс. Хотя по сравнению с поездкой на море это абсолютно разные условия. «В середине лета погода в средней полосе не то что слабо теплая, по ночам вообще только 8—10 градусов тепла. Температура воды в Волге 15 градусов. Даже в море в Сочи она составляет всего 20 градусов. Это не очень комфортно по сравнению со Средиземным морем и аналогичными вариантами», — констатирует он.

Сервис — это второй фактор. Тарзиманов считает, что «иногда он бывает довольно-таки хороший и у нас. Как и отношение обслуживающего персонала». Популярные и более доступные внутренние санатории, те же «Бакирово», «Васильево» и «Крутушка», временно перепрофилированные под обсерватор, не должны испытывать недостатка в клиентах. Тем более что туда люди едут в основном по медицинским показаниям. Санаторный отдых, по его мнению, останется таким же востребованным, как и раньше.

Но для отдыха на море, особенно с детьми, у нас, к сожалению, климатические условия намного хуже. Даже если иметь в виду отдых на Черноморском побережье. «В Крыму курортный сезон короче как минимум в два раза. И наступает он еще только в июле — сентябре. Люди же едут, чтобы именно искупаться в море, поглотать соленой воды, чтобы потом дети могли год не болеть», — говорит директор «Салават-тур».