Новости спорта

20:54 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В соцсетях открыли сбор для помощи детскому тренеру Алины Загитовой

20:01, 27.04.2020
В соцсетях открыли сбор для помощи детскому тренеру Алины Загитовой
Фото: facebook.com

В социальных сетях открыли сбор средств для помощи детскому тренеру по фигурному катанию Ольге Тюмковой, которая не может вернуться из Турции, где находилась на лечении.

Бывший наставник олимпийской чемпионки Алины Загитовой застряла в турецкой клинике для онкобольных «Анадолу». Семья тренера не может расплатиться за оказанные медицинские услуги, их долг превысил 4 млн рублей. Кроме того, деньги нужны для организации спецрейса Санавиации для доставки Тюмковой в Россию.

Тренер была доставлена в Турцию еще 1 марта, когда ее состояние оценивалось критическим. Врачи стабилизировали состояние пациентки, но из-за коронавируса границы оказались закрытыми и Тюмкова не успела вернуться домой.

Ольга Тюмкова последние годы работала детским тренером по фигурному катанию. Среди ее воспитанниц значится олимпийская чемпионка Алина Загитова.

СпортОбщество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров