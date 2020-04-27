В соцсетях открыли сбор для помощи детскому тренеру Алины Загитовой

В социальных сетях открыли сбор средств для помощи детскому тренеру по фигурному катанию Ольге Тюмковой, которая не может вернуться из Турции, где находилась на лечении.

Бывший наставник олимпийской чемпионки Алины Загитовой застряла в турецкой клинике для онкобольных «Анадолу». Семья тренера не может расплатиться за оказанные медицинские услуги, их долг превысил 4 млн рублей. Кроме того, деньги нужны для организации спецрейса Санавиации для доставки Тюмковой в Россию.

Тренер была доставлена в Турцию еще 1 марта, когда ее состояние оценивалось критическим. Врачи стабилизировали состояние пациентки, но из-за коронавируса границы оказались закрытыми и Тюмкова не успела вернуться домой.

Ольга Тюмкова последние годы работала детским тренером по фигурному катанию. Среди ее воспитанниц значится олимпийская чемпионка Алина Загитова.