В России вступило в силу решение о частичном открытии границ

Правительство России опубликовало документ, который смягчает порядок въезда и выезда из страны.

Документ был подписан 6 июня и вступил в силу со дня подписания.

Теперь россияне смогут выехать из страны к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам. Также право выезда за рубеж получат те, кто отправляется туда на лечение, на работу или учебу.

Иностранные граждане смогут въехать в Россию при соблюдении похожих условий: если они планируют проходить лечение в российских медицинских организациях или же приезжают в РФ для того, чтобы позаботиться о заболевших близких родственниках, передает RT.

О частичном открытии границ сообщил сегодня днем премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также он поручил к 8 июня разработать сценарии возобновления полетов за границу.

