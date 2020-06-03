Лучший спортсмен Татарстана — 2017 умер от коронавируса

Татарстанский борец Ильяс Галимов скончался от коронавирусной инфекции после госпитализации. Об этом сообщили в группе борцов в мессенджере.

По данным главного редактора газеты «Шәһри Казан» Радика Сабирова, два последних дня Галимов находился в крайне тяжелом состоянии. Ранее он жаловался на высокую температуру и проблемы с желудком.

Напомним, Ильяс Галимов долгие годы удерживал первое место на городских и районных Сабантуях. В 2017 год борец был признан лучшим спортсменом Татарстана.

За выдающиеся заслуги в развитии физической культуры и спорта в республике, достижение высоких спортивных результатов Ильяс Галимов был награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».

По словам близких, похоронят именитого борца 4 июня в родном селе Старая Каменка Черемшанского района Республики Татарстан.