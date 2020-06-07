Новости

12:30 МСК Все новости
Новости раздела

Главное о коронавирусе на 7 июня: в Татарстане открываются летние веранды кафе, Армения «шагает по аду»

11:08, 07.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Главное о коронавирусе на 7 июня: в Татарстане открываются летние веранды кафе, Армения «шагает по аду»

В Татарстане открываются летние веранды кафе и ресторанов

За последние сутки в Татарстане подтвердились 54 новых случая COVID-19, все контактные. 15 человек госпитализированы, 39 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная формы).

Больше всего заболевших в Казани (29 человек) и в Набережных Челнах (11).

Всего в Татарстане зарегистрировано 3 558 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 3 477 человек. Смертельных случаев — 10.

Татарстан находится на 19-м месте по числу заболевших среди регионов России.

Фото: chukalsky.ru
  • Жительница Набережных Челнов пожаловалась, что ее муж с двусторонней пневмонией не может получить качественную медицинскую помощь.
Фото Ильи Репина
  • В Казани директор КПАП №7 Ильдар Мухаметов пожаловался, что не может получить ни обещанных беспроцентных кредитов на зарплату, ни субсидий в размере МРОТ. Чтобы рассчитаться с долгами, он продал автобус.
  • Выяснилось, что 10 аппаратов ИВЛ для Татарстана в Китае закупил владелец Volga Group Геннадий Тимченко.
  • В Татарстане с 8 июня возобновят работу санатории.

Красовский снял фильм о ситуации с COVID-19 в Дагестане

За последние сутки в России выявлено 8 984 новых случая коронавируса, выздоровели 5 343 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 467 673, а выздоровевших — до 226 731 человека.

Зафиксировано 134 новых смертельных случая. Всего от коронавируса умерли 5 859 человек.

Топ регионов России по числу заболевших

  • Антон Красовский снял фильм о ситуации с COVID-19 в Дагестане.
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала задачу по возобновлению работы учреждений культуры приоритетной. Она рассчитывает, что новый театральный сезон начнется со зрителями в залах.
  • Правительство России разрешило учреждениям культуры выдавать ваучеры на посещение мероприятий вместо возврата денег за билеты.
  • В Москве будут распределять верующих между храмами для сохранения социальной дистанции.
  • В Сочи открыли первые 20 пляжей для посещения местными жителями.
  • Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве.
Фото Рината Назметдинова
  • В России зарегистрировали второй препарат для лечения коронавируса — он называется «Левилимаб». Лекарство показано для пациентов с тяжелым течением заболевания.
  • Врач Александр Мясников заявил, что катализатором заболевания может стать стресс — он снижает иммунитет.
  • В РПЦ решили не пускать в храмы прихожан без масок.
  • Певицу Наташу Королеву затравили в Сети за маску за 350 тыс. рублей.

Армения «шагает по аду»

По состоянию на 10.30 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 6 898 613. Умерли 399 832 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 920 061). На второй строчке — Бразилия (672 846), Россия на третьем месте (458 102, данные не обновлены). На четвертом месте — Великобритания (286 294), на пятом — Индия (247 040).

  • В Армении крайне сложная ситуация с коронавирусом, об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. «Шагаем по аду. В Армении сейчас есть около 200 больных, которые ждут очереди на госпитализацию. Система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных», — сказал он. Карантин в Армении не вводят.
  • Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу.
  • Китай намерен сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира.
  • В некоторых регионах Испании могут возобновить работу ночные клубы, но без танцевальных зон и с ограничением по вместимости.
  • Турция возобновит авиасообщение с некоторыми странами с 10 июня. Пока России нет в списке.
  • В Японии изобрели маски для защиты от коронавируса в бассейне.
Лилия Ахкиямова
Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем