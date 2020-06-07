Главное о коронавирусе на 7 июня: в Татарстане открываются летние веранды кафе, Армения «шагает по аду»

В Татарстане открываются летние веранды кафе и ресторанов

За последние сутки в Татарстане подтвердились 54 новых случая COVID-19, все контактные. 15 человек госпитализированы, 39 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная формы).

Больше всего заболевших в Казани (29 человек) и в Набережных Челнах (11).

Всего в Татарстане зарегистрировано 3 558 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 3 477 человек. Смертельных случаев — 10.

Татарстан находится на 19-м месте по числу заболевших среди регионов России.



Правительство Татарстана разрешило ресторанам и кафе открыть летние веранды.

Фото: chukalsky.ru

Жительница Набережных Челнов пожаловалась, что ее муж с двусторонней пневмонией не может получить качественную медицинскую помощь.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова дала разъяснения по статистике по пациентам с COVID-19. По ее словам, делать выводы о количестве активных случаев путем вычета из числа заболевших числа выздоровевших нельзя.

В Татарстане разрешили не пользоваться масками в общественных местах. Но носить их в магазинах, транспорте, объектах услуг и культовых помещениях по-прежнему обязательно.

В Татарстане с 15 июня МФЦ начнут принимать посетителей без записи.

Глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина назвала восемь частных клиник, где можно сдать тест на антитела к коронавирусу.

Фото Ильи Репина

В Казани директор КПАП №7 Ильдар Мухаметов пожаловался, что не может получить ни обещанных беспроцентных кредитов на зарплату, ни субсидий в размере МРОТ. Чтобы рассчитаться с долгами, он продал автобус.

Выяснилось, что 10 аппаратов ИВЛ для Татарстана в Китае закупил владелец Volga Group Геннадий Тимченко.

В Татарстане с 8 июня возобновят работу санатории.

Красовский снял фильм о ситуации с COVID-19 в Дагестане

За последние сутки в России выявлено 8 984 новых случая коронавируса, выздоровели 5 343 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 467 673, а выздоровевших — до 226 731 человека.

Зафиксировано 134 новых смертельных случая. Всего от коронавируса умерли 5 859 человек.



Топ регионов России по числу заболевших

Антон Красовский снял фильм о ситуации с COVID-19 в Дагестане.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала задачу по возобновлению работы учреждений культуры приоритетной. Она рассчитывает, что новый театральный сезон начнется со зрителями в залах.

Правительство России разрешило учреждениям культуры выдавать ваучеры на посещение мероприятий вместо возврата денег за билеты.

В Москве будут распределять верующих между храмами для сохранения социальной дистанции.

В Сочи открыли первые 20 пляжей для посещения местными жителями.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве.

Фото Рината Назметдинова

В России зарегистрировали второй препарат для лечения коронавируса — он называется «Левилимаб». Лекарство показано для пациентов с тяжелым течением заболевания.

Врач Александр Мясников заявил, что катализатором заболевания может стать стресс — он снижает иммунитет.

В РПЦ решили не пускать в храмы прихожан без масок.

Певицу Наташу Королеву затравили в Сети за маску за 350 тыс. рублей.

Армения «шагает по аду»

По состоянию на 10.30 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 6 898 613. Умерли 399 832 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 920 061). На второй строчке — Бразилия (672 846), Россия на третьем месте (458 102, данные не обновлены). На четвертом месте — Великобритания (286 294), на пятом — Индия (247 040).

В Армении крайне сложная ситуация с коронавирусом, об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. «Шагаем по аду. В Армении сейчас есть около 200 больных, которые ждут очереди на госпитализацию. Система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных», — сказал он. Карантин в Армении не вводят.

Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу.

Китай намерен сделать вакцину от коронавируса доступной для всего мира.

В некоторых регионах Испании могут возобновить работу ночные клубы, но без танцевальных зон и с ограничением по вместимости.

Турция возобновит авиасообщение с некоторыми странами с 10 июня. Пока России нет в списке.

В Японии изобрели маски для защиты от коронавируса в бассейне.

Лилия Ахкиямова