Для жителей Татарстана власти собрали «пакет» внутреннего туризма за 2 тысячи рублей

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Госкомитет по туризму Татарстана создал и уже вывел на рынок «турпакет» для внутреннего туризма в главные «точки притяжения» для гостей республики — «1001 удовольствие за выходные». За 2 тысячи 200 рублей жители Татарстана могут провести уикенд в Болгаре, Елабуге, Камском устье и Чистополе.

В стоимость входит проживание на ночь в отеле, две экскурсии, завтрак и два обеда, уточнил в ходе пресс-конференции о старте сезона председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Он добавил, что добраться до места необходимо за свой счет.

В комитете рассчитывают таким образом простимулировать внутренний туризм и сменить парадигму о посещении туристических центров республики ее жителями как поездки «одного дня». Туры разработаны в первую очередь именно для жителей Татарстана, но прописку в паспорте проверять не будут, гостям из других республик льготные туры тоже продадут, отметил Иванов.

Информацию о приобретении туров в ближайшее время глава госкомитета пообещал опубликовать на сайте «Visit Tatarstan». Кроме того, совместно с муниципальными районами планируется запустить аналогичные туры в Альметьевске, Рыбной Слободе, Кукморе и Тетюшах.

Напомним, что Татарстан для восстановления внутреннего туризма разработал ряд мер. В их числе скидки в ресторанах до 25% и бесплатное проживание детей.