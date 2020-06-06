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В Казани запустили цикл экскурсий об улицах города

02:34, 06.06.2020
В Казани запустили цикл экскурсий об улицах города
Фото: kzn.ru

Мультимедийный парк «Россия — моя история» запускает цикл экскурсий «История улиц Казани».

Во время них участникам расскажут о формировании города и его традициях. На примерах конкретных улиц историки познакомят гостей и жителей города со старинными домами Казани, в которых жили купцы и знатные дворяне.

Экскурсии запланированы в июне по средам в 19:00. 10 июня экскурсоводы расскажут слушателям об улицах Московского района, 17 июня — об улицах Кировского, а 24 июня — о Советском районе, передает пресс-служба мэрии Казани.

Записаться на экскурсии можно по телефону +7(843) 267-42-04.

Ранее «Реальное время» рассказало, какие предложения для туристов и жителей республики подготовил Госкомитет РТ по туризму. Подробнее — в материале интернет-газеты.

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