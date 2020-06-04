Фотомарафон «100-летие ТАССР»: КАМАЗ на ралли «Ельч» в Польше, 1988
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Знаменитая команда «КАМАЗ-мастер» (правда, пока еще не под этим названием) начала свою историю в 1988 году, дебютировав в международных ралли. Мир международного автоспорта начался для КАМАЗа с ралли «Ельч», проходившего в Польше.
Ельч — небольшой городок в пригороде Вроцлава, там проходили лично-командные состязания водителей грузовиков «Ельч». Трасса на этом ралли состояла из двух кругов общей протяженностью 800 километров и была обильно усыпана естественными природными препятствиями. Были и ямы, и крутые обрывы, и трамплины, и головокружительные повороты, и водные препятствия. Чтобы проехать тут, нужно было обладать и мастерством водителя, и, конечно, мощными машинами.
Это было первое выступление камских грузовиков на международных ралли. Состав соперников подобрался весьма представительным: здесь были поляки и чехи, финны и словаки, шведы и немцы — всего 32 участника. На высокие места «камазовцев» никто не ставил: редко кто воспринимает новичков всерьез. Признанными лидерами гонки были чехи на ЛИАЗах и«ТАТРАх, они и считались фаворитами.
КАМАЗ дебютировал на двух слегка модифицированных, но вполне себе серийных внедорожниках. На одном стартовали Равиль Нургалеев и Евгений Доронин, экипаж второго — Владимир Гольцов и Фирдаус Кабиров.
«Боевыми машинами» были полноприводные трехосные (6х6) грузовики КАМАЗ-4310. Они прошли доработки в НТЦ родного завода, чтобы участвовать в гонке, и после этого стали называться КАМАЗ-С4310. За два месяца в научно-техническом центре на них установили каркасы безопасности, дополнительный свет и амортизаторы, поменяли рессоры на более жесткие, мощность двигателя увеличили до 290 «лошадей», модернизировали систему смазки и охлаждения.
Невероятно, но факт: новички сотворили сенсацию на ралли уже на первый день — оба наших экипажа оказались среди лидеров первого 400-километрового этапа. На втором этапе команда КАМАЗа выдерживала было заданные чехами скорости, но тут случились драматические события: машина Нургалеева и Доронина соскользнула в кювет. И тогда экипаж Кабирова и Гольцова, который уверенно лидировал в гонке и был уже готов завоевать сенсационное золото, остановился, чтобы помочь землякам. Машину вытащили на дорогу, гонку продолжили, но драгоценное время было потеряно.
И даже несмотря на это Фирдаус Кабиров и Владимир Гольцов оказались «в призах», завоевав серебро. Нургалеев и Доронин пришли четвертыми, но в командном зачете КАМАЗ показал наилучший результат. Так началась славная история команды «КАМАЗ-мастер». Уже потом, на сломе исторических эпох, были знаменитые ралли «Париж — Дакар» и другие именитые гонки, на протяжении 30 последних лет команда прочно угнездилась на верхушке мирового раллийного спорта. Но выросло это все из фантастического успеха никому неизвестных новичков на гонке в Польше, и эти события стали фундаментом будущих достижений.
комментарии
Русские и татары вместе творят чудеса в мотоспорте, в ралли!
А вместе с 200-ми другими этносами России творят чудеса и в трудовых подвигах.
Замечательный текст, замечательные фотографии.
Спасибо за сохранение Памяти.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/176706-fotomarafon-100-letie-tassr-kamaz-na-ralli-elch-v-polshe-1988
Завод по выпуску польских грузовиков "Ельч" в начале 1990-х годов разорился и был закрыт.
А российский "КАМАЗ" живёт и набирает обороты.
Поэтому "КАМАЗ-мастер" и занимает лидирующее положение в мото-кросса и всевозможных ралли.
Молодцы - и рабочие, и инженеры, и менеджеры, и спортсмены!
Интересно, кабины грузовиков "Ельч" и "КАМАЗ" были очень похожи.
А в СССР в 1988 году буйствуют "перестройщики-марксисты-ленинцы" - экономика, промышленность, сельское хозяйство, образование, наука, культура и другие базисные структуры общества успешно ими разрушаются - все как во времена власти международного марксиста-террориста Ленина в 1917 - 1923 гг.
Через 3 года 1-й секретарь Обкома КПСС, а тогда у же президент-пьяница, поставит точку в "перестройке" - объявит о расчленении СССР и начале "шоковой терапии" в России, от которой погибнут миллионы человек.
А пока в СССР в 1988 году талоны на всё - от водки и спичек, до промтоваров и книг.
Народы СССР уже на пределе своих физических и психологических возможностей - ими легко манипулировать, что и делают "перестройщики"-марксисты.
На последней фотографии запечатлены Победители, а как усталы и, главное, грустны их лица - общее неустроенность и неопределенность будущего сказывается и на спортсменах.
Но они смогли Победить!
Молодцы!