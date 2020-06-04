Фотомарафон «100-летие ТАССР»: КАМАЗ на ралли «Ельч» в Польше, 1988

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Знаменитая команда «КАМАЗ-мастер» (правда, пока еще не под этим названием) начала свою историю в 1988 году, дебютировав в международных ралли. Мир международного автоспорта начался для КАМАЗа с ралли «Ельч», проходившего в Польше.

Ельч — небольшой городок в пригороде Вроцлава, там проходили лично-командные состязания водителей грузовиков «Ельч». Трасса на этом ралли состояла из двух кругов общей протяженностью 800 километров и была обильно усыпана естественными природными препятствиями. Были и ямы, и крутые обрывы, и трамплины, и головокружительные повороты, и водные препятствия. Чтобы проехать тут, нужно было обладать и мастерством водителя, и, конечно, мощными машинами.

КАМАЗ на трамплине трассы ралли «Ельч», 1988 год. Фото из календаря КАМАЗа, 1990 год

Это было первое выступление камских грузовиков на международных ралли. Состав соперников подобрался весьма представительным: здесь были поляки и чехи, финны и словаки, шведы и немцы — всего 32 участника. На высокие места «камазовцев» никто не ставил: редко кто воспринимает новичков всерьез. Признанными лидерами гонки были чехи на ЛИАЗах и«ТАТРАх, они и считались фаворитами.

КАМАЗ дебютировал на двух слегка модифицированных, но вполне себе серийных внедорожниках. На одном стартовали Равиль Нургалеев и Евгений Доронин, экипаж второго — Владимир Гольцов и Фирдаус Кабиров.

«Боевыми машинами» были полноприводные трехосные (6х6) грузовики КАМАЗ-4310. Они прошли доработки в НТЦ родного завода, чтобы участвовать в гонке, и после этого стали называться КАМАЗ-С4310. За два месяца в научно-техническом центре на них установили каркасы безопасности, дополнительный свет и амортизаторы, поменяли рессоры на более жесткие, мощность двигателя увеличили до 290 «лошадей», модернизировали систему смазки и охлаждения.



Один из КАМАЗов на ралли «Ельч», источник фото: drive2.com

Невероятно, но факт: новички сотворили сенсацию на ралли уже на первый день — оба наших экипажа оказались среди лидеров первого 400-километрового этапа. На втором этапе команда КАМАЗа выдерживала было заданные чехами скорости, но тут случились драматические события: машина Нургалеева и Доронина соскользнула в кювет. И тогда экипаж Кабирова и Гольцова, который уверенно лидировал в гонке и был уже готов завоевать сенсационное золото, остановился, чтобы помочь землякам. Машину вытащили на дорогу, гонку продолжили, но драгоценное время было потеряно.

Фирдаус Кабиров и Владимир Гольцов со своей наградой, 1988. Фото: sportkadr.ru

И даже несмотря на это Фирдаус Кабиров и Владимир Гольцов оказались «в призах», завоевав серебро. Нургалеев и Доронин пришли четвертыми, но в командном зачете КАМАЗ показал наилучший результат. Так началась славная история команды «КАМАЗ-мастер». Уже потом, на сломе исторических эпох, были знаменитые ралли «Париж — Дакар» и другие именитые гонки, на протяжении 30 последних лет команда прочно угнездилась на верхушке мирового раллийного спорта. Но выросло это все из фантастического успеха никому неизвестных новичков на гонке в Польше, и эти события стали фундаментом будущих достижений.

